США прискорили втілення плану оновлення ядерної зброї на арсеналах у Європі, - Politico
Сполучені Штати Америки замінять на арсеналах у Європі старі зразки ядерної зброї на нові не навесні наступного року, а вже у грудні 2022-го. Зокрема, йдеться про бомбу B61-12.
Про це пише із посиланням на два джерела та дипломатичну телеграму Politico, інформує Цензор.НЕТ.
США повідомили про своє рішення союзникам у НАТО під час закритої зустрічі в Брюсселі.
Модернізація програми B61 впродовж багатьох років відкрито публікувалася в американських бюджетних документах та обговорювалася у публічних заявах.
У Пентагоні заявляли, що вона потрібна для гарантій того, що ядерний арсенал США є сучасним та безпечним.
Спочатку нові бомби планувалося розмістити в Європі навесні 2023 року, але тепер їх перевезуть у грудні.
Оновлення арсеналів тактичної ядерної зброї, швидше за все, є цілком рутинним заходом, проте прискорення цього процесу - дуже сильна ескалація напруженості на континенті, де триває велика війна, зауважують автори.
Заяви про готовність застосувати ядерну зброю, що лунають з Росії, викликали загострену реакцію на Заході. Тепер оновлення американського ядерного арсеналу, швидше за все, викличе ще гострішу реакцію в Кремлі.
B61-12 - остання модифікація тактичної ядерної бомби, яка була створена у 1960-х роках. З того часу вона зазнала багато змін. Остання модифікація стосувалася систем наведення - у бомби прибрали гальмівний парашут, замінивши його на нову хвостову частину.
Вона перетворила вільно падаючу бомбу на керовану (кориговану). Тепер її можна скидати на більшій відстані від цілі.
Всі бомби сімейства B61 оснащені боєголовками потужності, що змінюється. Тобто кожна модифікація цієї бомби має кілька фіксованих рівнів потужності, які можна встановлювати перед вильотом.
Так, наприклад, B61-10 може бути потужністю 0,3, 5, 10 і 80 кілотонн.
В61-12 використовує боєголовку четвертої, найпотужнішої модифікації. Її верхній поріг становить 50 кілотонн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это просто фантастика и Абсолютное Превосходство Армии США !
Ядерная Бомба B61 12-ой версии имеет длину 3,58 м, вес от 320 до 500 кг, ее бортовая система наведения позволяет проводить метание с точностью всего максимум 2 м отклонения от цели.
Так что ***** не поможет и его чемодан, в который он гадит, штаты его предупредили. Эту ядренную бомбу могут нести F 15, F 16, и невидимки F35 во внутреннем отсеке.
Минулої ночі Повітряні сили Ізраїлю в`***ли по аеродрому Дамаска, де саме стояв іранський Іл-76, що використовується для перевезення шахедів та іншого мотлоху 👍
https://www.thenationalnews.com/mena/syria/2022/10/27/israel-bombs-syria-a-day-after-iran-linked-plane-lands-at-damascus-airport/
От тільки з новини незрозуміло: Іл знищено, чи ні? Може хтось знає?
правда, кацапи?