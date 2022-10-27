На окупованих територіях гостра нестача медикаментів. Доставляти їх з України загарбники не дозволяють, - Ляшко

На тимчасово окупованих територіях є проблеми з доступом до ліків. Але окупанти не дозволять відкрити гуманітарні коридори, щоб доправити необхідні медикаменти.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованих територій МОЗ отримує сигнали від наших лікарів, що є проблеми з доступом до ліків. І ми готові, як тільки буде сигнал, що відкривається гуманітарний коридор, надати ці засоби на ТОТ. На жаль, терористи не дають нам такої можливості", - зазначив міністр.

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