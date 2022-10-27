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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованих територіях гостра нестача медикаментів. Доставляти їх з України загарбники не дозволяють, - Ляшко

ляшко

На тимчасово окупованих територіях є проблеми з доступом до ліків. Але окупанти не дозволять відкрити гуманітарні коридори, щоб доправити необхідні медикаменти.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З окупованих територій МОЗ отримує сигнали від наших лікарів, що є проблеми з доступом до ліків. І ми готові, як тільки буде сигнал, що відкривається гуманітарний коридор, надати ці засоби на ТОТ. На жаль, терористи не дають нам такої можливості", - зазначив міністр.

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Автор: 

ліки (1318) окупація (6685) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+7
А смысл? Кацапы все равно украдут лекарства и другую гуманитарку. Лучше завезите туда паленку на основе метанола. пусть эти ****** ослепнут нахер
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27.10.2022 16:21
+4
Цензоре - *доставляти їх з України*, це куди, на росію?
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27.10.2022 16:21
+3
Поэтому мы предлагаем им маски и вакцинацию?
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27.10.2022 16:24
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капітан очевидность.. чого ви такі тупі? з розумним виглядом толкають прописні істіни..
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27.10.2022 16:18 Відповісти
Шо воно меле...
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27.10.2022 16:20 Відповісти
Цензоре - *доставляти їх з України*, це куди, на росію?
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27.10.2022 16:21 Відповісти
А смысл? Кацапы все равно украдут лекарства и другую гуманитарку. Лучше завезите туда паленку на основе метанола. пусть эти ****** ослепнут нахер
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27.10.2022 16:21 Відповісти
Поэтому мы предлагаем им маски и вакцинацию?
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27.10.2022 16:24 Відповісти
Не фантазуй. Їм ніхто не пропонує маски та вакцинацію.
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27.10.2022 16:46 Відповісти
По всей стране у многих людей нету возможности приобрести лекарство или купить покушать! Но нам всем ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ настоятельно "рекомендуют" носить маски и вакцинироваться! Разве нет?
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27.10.2022 17:01 Відповісти
Ніт! Ніхто нікому нічого не «пропонує». Хто хотів, той вакцинувався, хто хворіє - той носить маску. Ви у якій країні живете?
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27.10.2022 17:57 Відповісти
Там є ліктрави і вони не гірші традиційних ліків , але є одне але - лікарів-травників не залишилося .
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27.10.2022 16:29 Відповісти
Доставте ім туди пулі .
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27.10.2022 16:34 Відповісти
Чула десь у новинах, що окупанти просто викидають ліки та не дозволяють передавати їх взагалі.

Не для цього ці істоти прийшли на нашу землю, щоб ми жили . Вони прийшли нас вбивати будь-яким способом.
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27.10.2022 16:38 Відповісти
Ви вже в чонгарі відкрили коридор ********
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27.10.2022 16:56 Відповісти
А ця земразь може гарантувати що медикаменти потраплять саме українцям а не оркам?
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27.10.2022 19:36 Відповісти
 
 