На окупованих територіях гостра нестача медикаментів. Доставляти їх з України загарбники не дозволяють, - Ляшко
На тимчасово окупованих територіях є проблеми з доступом до ліків. Але окупанти не дозволять відкрити гуманітарні коридори, щоб доправити необхідні медикаменти.
Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"З окупованих територій МОЗ отримує сигнали від наших лікарів, що є проблеми з доступом до ліків. І ми готові, як тільки буде сигнал, що відкривається гуманітарний коридор, надати ці засоби на ТОТ. На жаль, терористи не дають нам такої можливості", - зазначив міністр.
Топ коментарі
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+3 Irina So #517814
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Не для цього ці істоти прийшли на нашу землю, щоб ми жили . Вони прийшли нас вбивати будь-яким способом.