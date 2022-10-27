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Україна просить у США надати ракетні комплекси Avenger проти іранських дронів, - Foreign Policy

avenger

Україна надіслала США запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Про це пише Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на трьох помічників у Конгресі та двох українських чиновників. За його даними, Україна підштовхує Сполучені Штати до відправки артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони ближньої дії для перехоплення іранських безпілотників.

Зокрема, протягом жовтня українські офіційні особи наполягали на постачаннях удосконалених боєприпасах подвійного призначення - різновиду касетних боєприпасів, які призначені для розриву на безліч дрібніших, щоб вражати мобільні цілі. Однак у США поки що діє заборона на їх експорт. Такі боєприпаси необхідні для зниження зносу артилерійських знарядь стандарту НАТО.

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Крім того, Україна наполягає на постачанні зенітно-ракетних комплексів Avenger. Як пише Foreign Policy, обмежена доступність таких систем може перешкодити адміністрації Байдена відправити Avenger, хоча США дійсно є на складах кілька варіантів системи протиповітряної оборони M163 Vulcan.

Avenger - це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 05 до 38 км і на дальності від 05 до 55 км.

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До складу комплексу входять два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. Система виявлення є всепогодною і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості за рахунок вбудованого тепловізора.

Автор: 

зброя (7460) допомога (8341) США (22769) дрони (4689)


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Топ коментарі
+16
Хлопці журналісти, не пишіть дурню будь ласка. Комплекс озброєний Стінгерами, яка дальність ураження 55 км, яка висота 38 км. Поставте будь ласка коми, 5,5 та 3,8 км.
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27.10.2022 16:56
+9
Америка их не даст, - самим нужны. А вдруг Канада нападёт.
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27.10.2022 17:04
+7
Згідно Вікіпедії:
Дальность действия, км 0,2-5,5
Высота поражения, км 0-3,8
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27.10.2022 16:57
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27.10.2022 16:55 Відповісти
Хлопці журналісти, не пишіть дурню будь ласка. Комплекс озброєний Стінгерами, яка дальність ураження 55 км, яка висота 38 км. Поставте будь ласка коми, 5,5 та 3,8 км.
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27.10.2022 16:56 Відповісти
Згідно Вікіпедії:
Дальность действия, км 0,2-5,5
Высота поражения, км 0-3,8
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Какие 55км и 38км.? Цензор есть на цензоре? Запятые ставьте. 3,8, и 5,8
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Америка их не даст, - самим нужны. А вдруг Канада нападёт.
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27.10.2022 17:04 Відповісти
Vulcan is supremely outdated (almost archaic) ammo hog. Need to opt for more modern, economical solutions.
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27.10.2022 17:04 Відповісти
Дійсно, треш. Не "світовий поліцейський" а якісь цуцики.
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27.10.2022 17:12 Відповісти
мабуть вони таким чином штовхають Україну до перемір'я(
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27.10.2022 17:21 Відповісти
бред кацапский
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27.10.2022 21:58 Відповісти
Пост слегка не в тему. Ты не заметил? Я сам от зели не в ****, но вы, боты безмозглые, немного утомляете
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27.10.2022 17:39 Відповісти
"...заборона на їх експорт..." Бл...як все складно з цим "цивілізованим світом". Мов би йдеться про "зірку смерті" а не про ракетки на колесах. А у кацапні з іраном все набагато простіше. Все що хочеш дадуть🤦
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27.10.2022 17:11 Відповісти
ты не путай хрен с маслом это американцы все дают бесплатно - а иран продает рашке свой металоллом в тройне
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27.10.2022 22:00 Відповісти
Так бесплатного надо ждать по полгода? Тогда понятно. Ленд-лиз в действии.
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28.10.2022 00:32 Відповісти
"Трудные роды", може раша нагн1ватись...
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27.10.2022 17:11 Відповісти
напомните дедушке, что он подписал ленд-лиз
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27.10.2022 17:16 Відповісти
Неначасi☝
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27.10.2022 17:44 Відповісти
так поставки и так идут - лендлиз пока не нужен или тебе боту с дивана виднее?
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27.10.2022 22:01 Відповісти
тебе не нужен?
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27.10.2022 22:27 Відповісти
мне не нужен прямо сейчас пво танк или самолет которым я не умею управлять
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27.10.2022 22:43 Відповісти
Как раз 10го числа писал про вулканы разных модификаций, видимо в штабе прислушались к моим постам
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27.10.2022 17:22 Відповісти
Да нехай, хоч M163 Vulcan. постачають, нам все рівно що зараз
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27.10.2022 17:23 Відповісти
Классная штука. Простая, как лопата
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27.10.2022 17:28 Відповісти
піста всім мопедам
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27.10.2022 17:36 Відповісти
где-то было там ещё Starstreak помню.
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28.10.2022 02:20 Відповісти
Походу Avenger в виде GAU-8 по круче будет.
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28.10.2022 08:49 Відповісти
 
 