Україна просить у США надати ракетні комплекси Avenger проти іранських дронів, - Foreign Policy

Україна надіслала США запит на постачання американських зенітно-ракетних комплексів Avenger для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Про це пише Foreign Policy, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання посилається на трьох помічників у Конгресі та двох українських чиновників. За його даними, Україна підштовхує Сполучені Штати до відправки артилерійських боєприпасів та засобів протиповітряної оборони ближньої дії для перехоплення іранських безпілотників.

Зокрема, протягом жовтня українські офіційні особи наполягали на постачаннях удосконалених боєприпасах подвійного призначення - різновиду касетних боєприпасів, які призначені для розриву на безліч дрібніших, щоб вражати мобільні цілі. Однак у США поки що діє заборона на їх експорт. Такі боєприпаси необхідні для зниження зносу артилерійських знарядь стандарту НАТО.

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Крім того, Україна наполягає на постачанні зенітно-ракетних комплексів Avenger. Як пише Foreign Policy, обмежена доступність таких систем може перешкодити адміністрації Байдена відправити Avenger, хоча США дійсно є на складах кілька варіантів системи протиповітряної оборони M163 Vulcan.

Avenger - це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, розміщений на шасі автомобіля HMMWV. Призначений для ураження повітряних цілей на висоті від 05 до 38 км і на дальності від 05 до 55 км.

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До складу комплексу входять два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет калібру 12,7 мм та РЛС. Система виявлення є всепогодною і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості за рахунок вбудованого тепловізора.