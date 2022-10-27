Експорт російських енергоносіїв ніколи не повернеться на довоєнний рівень, - Міжнародне енергетичне агентство

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що російський експорт викопного палива ніколи не повернеться до рівня, на якому він перебував до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У МЕА наголошують, що енергетична криза, спровокована вторгненням РФ в Україну, сколихнула ринки природного газу, вугілля та електроенергії, нафти, призвела до інфляції, ризику рецесії та поставила під загрозу продовольчу безпеку.

Водночас це може стати "історичним поворотним моментом до більш чистої та безпечної енергетичної системи", оскільки уряди США, Європи, Китаю та Японії відреагують на це переходом до чистої енергії та технологій, йдеться у прогнозі.

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У звіті МЕА зазначається, що вперше в його сценарії, заснованому на політиці урядів у всьому світі, глобальний попит на кожен вид викопного палива досягне піку або плато у 2022 році. У результаті обсяги глобальних викидів досягнуть піку в 2025 році, а потім почнуть падати.

У Міжнародному енергетичному агентстві також підкреслили, що російський експорт викопного палива ніколи не повернеться до рівня 2021 року за жодним зі сценаріїв для майбутніх енергетичних ринків. Згідно з прогнозом, його частка в міжнародній торгівлі енергоносіями впаде з майже 20% у 2021 році до 13% у 2030 році.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів, порівняно із серпнем.