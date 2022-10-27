Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК

Термін для розгляду петиції щодо припинення громадянства судді Богдана Львова сплив 26 жовтня.

На це звернули увагу на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, чому потрібно забрати у Львова громадянство України. Це буде чіткий сигнал колаборантам, які думають, що всидять на двох стільцях. Слово за Президентом", - підкреслили активісти.

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Зауважимо, що станом на шосту годину вечора 27 жовтня відповідь на петицію №22/165182-еп "Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова" дійсно відсутня.

Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

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Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.