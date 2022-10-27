Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК
Термін для розгляду петиції щодо припинення громадянства судді Богдана Львова сплив 26 жовтня.
На це звернули увагу на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Очевидно, чому потрібно забрати у Львова громадянство України. Це буде чіткий сигнал колаборантам, які думають, що всидять на двох стільцях. Слово за Президентом", - підкреслили активісти.
Зауважимо, що станом на шосту годину вечора 27 жовтня відповідь на петицію №22/165182-еп "Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова" дійсно відсутня.
Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.
Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.
7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.
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2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
Он видосики пилит в поте лица. Еще и тексты, написанные ему, надо выучить.
Незважаючи на війну, у країні іде великий розпил коштів на Великому дорожньому будівництві крадівництві.
З Державного бюджету виділяються мільйони гривень, у тому числі на "експлуатацію доріг" на окупованих територіях.
Далі - за матеріалами розслідування сайту Главком:
- Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі «Юніотрансбілдінг» (статутний капітал 10 тис. гривень), 40 млн гривень за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало у зоні бойових дій.
- Служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого заплатила більше 10 млн грн харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини. Які повністю розташовані в окупації.
- Служба автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувала 108,45 млн грн на рахунок ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл". Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису.
(Кінець цитати Главкому).
Тобто лише у трьох областях списано внікуди 160 мільйонів гривень.
Це тільки те що лежить на поверхні, те що журналісти знайшли двома клацаннями мишки.
Давайте конвертуємо цю суму, наприклад, у авто для ЗСУ. У безпілотники - не пафосні байрактари, а звичайні робочі мавіки. У маскувальні сітки. Скільки сіток можна купити за 160 мільйонів? Думаю достатньо, щоб вивільнити руки всієї України.
Та яка різниця куди? Хоч по тисячі гривень кожному солдату на цукерки.
Але не в бездонні кишені ЗЕлених мародерів.
Тамара Горіха Зерня
Зеленій комарільї пофіг на закони і мораль
саме вони вбили десятки тисяч українців своїм тупим вибором у 2019