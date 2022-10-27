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Новини
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Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК

Термін для розгляду петиції щодо припинення громадянства судді Богдана Львова сплив 26 жовтня.

На це звернули увагу на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Очевидно, чому потрібно забрати у Львова громадянство України. Це буде чіткий сигнал колаборантам, які думають, що всидять на двох стільцях. Слово за Президентом", - підкреслили активісти.

Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського закликають ініціювати перевірку наявності громадянства РФ у судді Львова, - петиція

Зауважимо, що станом на шосту годину вечора 27 жовтня відповідь на петицію №22/165182-еп "Перевірити наявність підстав для припинення громадянства судді Верховного Суду Богдана Львова" дійсно відсутня.

Зеленський не відповів на петицію щодо судді Львова, хоча термін розгляду сплив 26 жовтня, - ЦПК 02

Нагадаємо, 15 вересня журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Також читайте: Голова Верховного Суду Князєв зобов’язаний відрахувати суддю Львова з посади. Цього вимагає Конституція, - Шабунін

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) петиція (320) Львов Богдан (35) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+33
Сваіх нє брасаєт...
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27.10.2022 18:01
+22
Комусь насрать на громадян з їхніми петиціями. Ну набрала необхідну кількість голосів петиція про закриті три патріотичні канали, як не блокували голосування. І що? Ідіть в дупу зі своїми петиціями?
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27.10.2022 18:16
+20
1. А какая разніца?
2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
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27.10.2022 18:13
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Сваіх нє брасаєт...
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27.10.2022 18:01 Відповісти
у Зелі теж російський паспорт є з кримською пропискою на додаток до ізраїльського.

Так що не дочекаєтеся
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27.10.2022 18:09 Відповісти
У всего ОП и менеджера "боневтика" паспорта с дохлой курицей, а у их протеже Богуславского 20 лет был рашистский паспорт , но СБУ В УПОР НЕ ВИДЕЛИ
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27.10.2022 19:17 Відповісти
1. А какая разніца?
2. Ви нє панімаєтє. Ета савсєм другоє.
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27.10.2022 18:13 Відповісти
Йому вигідно тримати таких людей коли вони в нього "на гачку".
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27.10.2022 18:13 Відповісти
Комусь насрать на громадян з їхніми петиціями. Ну набрала необхідну кількість голосів петиція про закриті три патріотичні канали, як не блокували голосування. І що? Ідіть в дупу зі своїми петиціями?
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27.10.2022 18:16 Відповісти
Поржем теперь
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27.10.2022 18:25 Відповісти
Многострадальная Украина - и внутренний враг и внешние враги атакуют Повыздыхайте ,все МРАЗИ
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27.10.2022 19:21 Відповісти
чумаданіще бабла зовсім закрив монітор з петіцією..от горе..
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27.10.2022 18:17 Відповісти
Беня против или еще не написал текст
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27.10.2022 18:24 Відповісти
Не на часи
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27.10.2022 18:26 Відповісти
походу, у щоденному сценарії Найвеличнівшивого насьогодні нічого нема про цю "дріб'язкову" подію.. - і он нам нічєвО нє должен
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27.10.2022 18:28 Відповісти
Юрист, ****...
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27.10.2022 18:35 Відповісти
Зеле некогда.
Он видосики пилит в поте лица. Еще и тексты, написанные ему, надо выучить.
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27.10.2022 18:44 Відповісти
...проти хуцпи немає жодних засобів. Їжте, xxL*тa.
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27.10.2022 19:01 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3941856.html "Новиє ліца" ЗЕленого ублюдка навіть під час війни продовжують красти мільйонами

Незважаючи на війну, у країні іде великий розпил коштів на Великому дорожньому будівництві крадівництві.
З Державного бюджету виділяються мільйони гривень, у тому числі на "експлуатацію доріг" на окупованих територіях.
Далі - за матеріалами розслідування сайту Главком:
- Служба автомобільних доріг у Донецькій області перерахувала фірмі «Юніотрансбілдінг» (статутний капітал 10 тис. гривень), 40 млн гривень за експлуатаційне утримання доріг державного значення на Донеччині. Однак фірма зареєстрована у місті Мирноград, яке на початку червня перебувало у зоні бойових дій.
- Служба автомобільних доріг у Луганській області з 24 лютого заплатила більше 10 млн грн харківському облавтодору, який мав ремонтувати дороги Луганщини. Які повністю розташовані в окупації.
- Служба автомобільних доріг у Запорізькій області перерахувала 108,45 млн грн на рахунок ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл". Попри те, що окупанти захопили 60% області, замовник робіт не провів коригувань цього великого кошторису.
(Кінець цитати Главкому).

Тобто лише у трьох областях списано внікуди 160 мільйонів гривень.
Це тільки те що лежить на поверхні, те що журналісти знайшли двома клацаннями мишки.
Давайте конвертуємо цю суму, наприклад, у авто для ЗСУ. У безпілотники - не пафосні байрактари, а звичайні робочі мавіки. У маскувальні сітки. Скільки сіток можна купити за 160 мільйонів? Думаю достатньо, щоб вивільнити руки всієї України.
Та яка різниця куди? Хоч по тисячі гривень кожному солдату на цукерки.
Але не в бездонні кишені ЗЕлених мародерів.
Тамара Горіха Зерня
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27.10.2022 19:02 Відповісти
Так дєньгі же не пахнуть зеленій наркофсбкоМанді, а люди, що їм люди.. можна і далі сцяти в вуха.
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27.10.2022 22:03 Відповісти
Насрать на людей то можна,але щоб потім самому не втонути в тому говні...
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27.10.2022 19:25 Відповісти
Він же казав, що нікому нічого не винен.
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27.10.2022 19:47 Відповісти
Так, це вам не в Пороха свинками кидати.
Зеленій комарільї пофіг на закони і мораль
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27.10.2022 20:05 Відповісти
цій мразі насрати на народ,він як був зрадником так їм і остався,нічо війна кінчітся і з зрадниками народ розберется і нікуди вони не втечуть
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27.10.2022 20:20 Відповісти
Мабуть Єрмак сидить дупою на кришці роялю.
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27.10.2022 20:48 Відповісти
Єдина корисна петиція - "обмежити виборчі права 73 дупоголових"
саме вони вбили десятки тисяч українців своїм тупим вибором у 2019
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27.10.2022 21:06 Відповісти
Ніх#я подібного, ці чмошники з підворітті просто розвели всіх как котят''.. януковощ2.
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27.10.2022 21:59 Відповісти
"Я вам ничего не должен"
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27.10.2022 21:20 Відповісти
Так зенарік же сказав, що нікому нічого нє должен, только своїм радітєлям... ну іще свойому начальнику ху#лу.
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27.10.2022 21:57 Відповісти
УВАЖНО
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28.10.2022 00:29 Відповісти
Декому (не буду називати, як в приказці) закон не писаний!
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28.10.2022 01:34 Відповісти
Ворон ворону в очко не клюне
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28.10.2022 01:39 Відповісти
Зе команда и Зе - своих коррупционеров, паталогических ворюг и колаборантов не бросают. Сколько у нас в окружении Зе работают и поддерживают Россию- процентов 80. Это как хроническая болезнь Зелюбовь к России.
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28.10.2022 08:21 Відповісти
 
 