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Новини Війна
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Прохання не повертатися з-за кордону взимку передусім стосується жінок з дітьми, але не є обов’язковою інструкцією, - Верещук

біженці,діти,переселенці

Українцям не варто повертатися з-за кордону через складні умови з енергопостачанням взимку, але це прохання не є "інструкцією", як діяти, і головним чином стосується жінок з дітьми.

Таке уточнення зробила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Тут треба мати тверезий розум і здорову логіку: на зиму - зараз говоримо про жінок з дітьми, адже виїхали за кордон, як правило, жінки з дітьми. Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там весняні і літні місяці, приймають для себе рішення повертатися до рідних домівок на зимові місяці, то я просила - це була не вказівка, не інструкція, а прохання - якщо можна, залишитись в Європі через зиму", - сказала Верещук.

За її словами, це варто зробити з безпекових міркувань, а також через енергетичну ситуацію, бо збільшення кількості людей також підвищує навантаження на мережі.

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"Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна, але моя рекомендація і прохання залишається незмінними: якщо є можливість залишитися в Європі через зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому", - сказала вона.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні. 

Зокрема, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. За словами президента Володимира Зеленського, ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.

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Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.

Автор: 

біженці (1864) опалювальний сезон (1748) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+18
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок. Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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27.10.2022 18:34
+8
А міг і не знищити. Новина вихлючно для хайпу, ні про що.
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27.10.2022 18:45
+5
Тебе не зрозуміти, то не панікуйте і залишайтесь в окупації... тепер не повертайтесь! Якась ця приСлуга-мінлива.,
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27.10.2022 18:46
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. В Україні нема прописки . Давно нема.
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27.10.2022 18:38 Відповісти
Если прописку назвать регистрацией от этого она не становится чем-то другим.
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27.10.2022 18:51 Відповісти
Тетяна Чорновол: "...Кілька слів стосовно Верещук. Її чоловік, Міхаіл Кухарєнка, був серед альфачів, які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок. Я особисто її питала на одному ефірі, де був її чоловік 18 лютого 2014. Питання я задала разів сім, вона навідріз відмовилася відповідати і почала мене залякувати судами і переслідуванням... А ще цікавіше, що її чоловік є засновником організації ветеранів антитерору "Альфа". Це не ветерани нинішньої війни. Ця ветеранська організація альфачів, ще з часів Кучми, була в тісному контакті з ФСБ та російськими альфачами..."
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27.10.2022 18:34 Відповісти
А хто, крім кацапів винен, що вони там опинилися?
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27.10.2022 18:35 Відповісти
Ніхто.
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27.10.2022 18:39 Відповісти
Та ні, виннна якраз "зелена" влада і особисто верещук, яка приймала участь в розміновуванні проходів через Чонгар, ця влада дала окупувати південь, ця влада брехала, що напажду не буде і всіх звала на шашлики.
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27.10.2022 20:23 Відповісти
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27.10.2022 20:26 Відповісти
Ізраїль завдав авіаудару по Сирії та міг знищити важливий вантаж для Росії
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27.10.2022 18:40 Відповісти
А міг і не знищити. Новина вихлючно для хайпу, ні про що.
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27.10.2022 18:45 Відповісти
к женщинам с детьми, законодательно приравнены все слуги народа и их "залатая маладёш" ))
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27.10.2022 18:42 Відповісти
Тебе не зрозуміти, то не панікуйте і залишайтесь в окупації... тепер не повертайтесь! Якась ця приСлуга-мінлива.,
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27.10.2022 18:46 Відповісти
Тупа зелена хвойда. Сама не дупля не в'яже, що вона верзе.
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27.10.2022 20:19 Відповісти
 
 