Прохання не повертатися з-за кордону взимку передусім стосується жінок з дітьми, але не є обов’язковою інструкцією, - Верещук

Українцям не варто повертатися з-за кордону через складні умови з енергопостачанням взимку, але це прохання не є "інструкцією", як діяти, і головним чином стосується жінок з дітьми.

Таке уточнення зробила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Тут треба мати тверезий розум і здорову логіку: на зиму - зараз говоримо про жінок з дітьми, адже виїхали за кордон, як правило, жінки з дітьми. Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там весняні і літні місяці, приймають для себе рішення повертатися до рідних домівок на зимові місяці, то я просила - це була не вказівка, не інструкція, а прохання - якщо можна, залишитись в Європі через зиму", - сказала Верещук.

За її словами, це варто зробити з безпекових міркувань, а також через енергетичну ситуацію, бо збільшення кількості людей також підвищує навантаження на мережі.

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"Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна, але моя рекомендація і прохання залишається незмінними: якщо є можливість залишитися в Європі через зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому", - сказала вона.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення збройними силами РФ вчинено 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 - у жовтні.

Зокрема, 22 жовтня росіяни здійснили ракетну атаку на енергетичні об’єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня, повідомили в Укренерго.

Через це в Україні запровадили вимушені обмеження енергопостачання, зокрема в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. За словами президента Володимира Зеленського, ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України.

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Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувати за кордоном.