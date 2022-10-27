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Росія навмисно затримує кораблі "зернової угоди" у Босфорі, тому українські порти працюють на 25-30% потужностей, - Мінінфраструктури

експорт,продовольство

Балкер BC Callisto з 30,5 тис. тонн продовольчої пшениці став другим судном, яке доправило зерно до Алжиру в рамках "зернової ініціативи", хоч і з двотижневою затримкою через простої у Босфорі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Зазначається, що шлях від порту "Чорноморськ" до порту "Алжир" судно з українським продовольством пройшло за 25 днів, з яких 14 діб простоювало в Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру (СКЦ).

"Наразі в Босфорі на інспекції очікують 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "зернової ініціативи". У зв'язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності", - зазначило відомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін буде використовувати зернову угоду для тиску на G20, - Reuters

Заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков прокоментував, що українські портові служби роблять усе можливе, аби пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC Callisto вони завантажили за три дні.

"Проблема полягає у недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів, оскільки така затримка є питанням як продовольчої безпеки, так і безпеки у Босфорі", - додав Васьков.

Нагадаємо, від 14 жовтня російські інспектори СКЦ у Стамбулі суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже завантажені та прямують до кінцевого пункту призначення.

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9 млн тонн агропродукції, а кількість суден, що вийшли з українських портів до країн Азії, Європи та Африки з продовольством, досягла 397.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 27 жовтня з портів Чорноморськ та Південний вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури. ФОТО

Автор: 

зерно (3119) порт (2041) росія (65122) експорт (4474) продовольство (337) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+9
Взагалі то, ця зернова "угода" просто ширма ЗЕлених і чергова зрада, продаж УКРАЇНИ.
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27.10.2022 19:37
+5
пердоган в першу чергу робить те, що вигідно йому... а от ціна його статусу потаскухи дійсно цікавить: країна - член НАТО, а урюк вихиляється... висновок? ***** урюку)
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27.10.2022 19:51
+5
Було б дивно якби ккоцапи цього не робили.
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27.10.2022 19:56
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Взагалі то, ця зернова "угода" просто ширма ЗЕлених і чергова зрада, продаж УКРАЇНИ.
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27.10.2022 19:37 Відповісти
а на якій підставі кацапи затримують ці суда? виходить було правдою, що в угоді був пукт, де кацапи перевіряють усі кораблі!!! а зелені потвори кіздили, що там такого нема
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27.10.2022 21:15 Відповісти
Тут таке казати не можна, тут купа представників зернотрейдерів, які сраку рвуть захищаючи бізнес своїх власників.
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28.10.2022 02:26 Відповісти
Ердоган не може це питання вирiшити?
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27.10.2022 19:38 Відповісти
пердоган - прорашистський холуй.котрий буде робити те,що вигідно куйлу
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27.10.2022 19:40 Відповісти
пердоган в першу чергу робить те, що вигідно йому... а от ціна його статусу потаскухи дійсно цікавить: країна - член НАТО, а урюк вихиляється... висновок? ***** урюку)
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27.10.2022 19:51 Відповісти
це стало очевидним,коли пердоган кинув США із контрактом на літаки невидимки,промінявши його на контракт з рашистом на с-400
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27.10.2022 19:57 Відповісти
Статтю почитайте.
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27.10.2022 19:42 Відповісти
Здається, турецькому султану треба збити ще один літак ВКС московії (щоб як раз до свята).
Рашисти розуміють тільки мову сили і відразу, після того як вмилися власною "юшкою", стають більш сприятливими до співпраці.
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27.10.2022 19:46 Відповісти
ердоган така ж ********* тварь як і *****... Туреччина має пережити й забути цю х*йню, бо це - їхня в першу чергу безпека
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27.10.2022 19:54 Відповісти
А что ООН говна из чемоданчика ху.ла в рот набрало.
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27.10.2022 19:47 Відповісти
баксів, куйло Гутєрішу,ослу португальському підкинув.
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27.10.2022 19:58 Відповісти
Було б дивно якби ккоцапи цього не робили.
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27.10.2022 19:56 Відповісти
немає телефона-неможливо позвонити..............
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27.10.2022 19:57 Відповісти
Нехай ті голодуючі претензії до кацапії пред'являють!
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27.10.2022 19:57 Відповісти
Де дубіна ООН .
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27.10.2022 20:02 Відповісти
Босфор це Туреччина с якого х..я вони там понтуються ?
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27.10.2022 20:09 Відповісти
Як то похрен - головне гроші отримано за товар. Чи то сірійски, чи то іранськи, чи африканськи піпли чекають.
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27.10.2022 22:15 Відповісти
Куди не глянь - скрізь кацапи гадять....
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28.10.2022 11:48 Відповісти
 
 