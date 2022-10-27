Глава МЗС Латвії Рінкевич припустив, що промова Путіна в Москві - репетиція для міжнародного трибуналу

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич назвав виступ президента Росії Володимира Путіна 27 жовтня "майже репетицією" майбутніх промов на засіданнях спеціального міжнародного трибуналу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер дипломата.

"Це майже як репетиція захисної промови в міжнародному трибуналі в Гаазі чи Нюрнберзі", - написав Рінкевич, коментуючи заяву Путіна про те, що "не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій в Україні".

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Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" у Москві.

Він вчергове поскаржився на утиски Росії на Заході, поганих західних політиків, дії яких призводять до зростання напруженості у світі. Також Путін знову розганяв кремлівський фейк про "українську брудну бомбу" та запевняв, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю на території України.