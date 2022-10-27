УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7737 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 876 24

Глава МЗС Латвії Рінкевич припустив, що промова Путіна в Москві - репетиція для міжнародного трибуналу

рінкевич

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич назвав виступ президента Росії Володимира Путіна 27 жовтня "майже репетицією" майбутніх промов на засіданнях спеціального міжнародного трибуналу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер дипломата.

"Це майже як репетиція захисної промови в міжнародному трибуналі в Гаазі чи Нюрнберзі", - написав Рінкевич, коментуючи заяву Путіна про те, що "не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій в Україні".

Глава МЗС Латвії Рінкевич припустив, що промова Путіна в Москві - репетиція для міжнародного трибуналу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має достатньо ресурсів для тривалої війни, Захід не повинен розслаблятися, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" у Москві.

Він вчергове поскаржився на утиски Росії на Заході, поганих західних політиків, дії яких призводять до зростання напруженості у світі. Також Путін знову розганяв кремлівський фейк про "українську брудну бомбу" та запевняв, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю на території України.

Автор: 

путін володимир (23798) Рінкевичс Едгарс (177)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
27.10.2022 20:08
+8
Кесарю - кесарево, ***** - ***
показати весь коментар
27.10.2022 20:03
+8
Прошу Бога і всіх святих , щоби це падло кремлівське не дожило до Гааги , а здохло насамоті в своєму блєвотинню 😡
показати весь коментар
27.10.2022 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кесарю - кесарево, ***** - ***
показати весь коментар
27.10.2022 20:03 Відповісти
виселецу ему , и мыло на веревку не тратить
показати весь коментар
27.10.2022 20:08 Відповісти
Добре Рінкевічюсу, він один хоч щось зрозвюумів зі сказаного (висраного ротом) пуциним. От я наприклад не зрозумів нічого окрім тго, що пуцин випорожнюється на вуха оточуючим.
показати весь коментар
27.10.2022 20:05 Відповісти
On skazal toze samoe chto i vi, tolko kulturno kak ministru polozeno...
показати весь коментар
27.10.2022 20:42 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2022 20:08 Відповісти
Военные преступники меняются. но охрана все та же.
показати весь коментар
27.10.2022 20:08 Відповісти
Прошу Бога і всіх святих , щоби це падло кремлівське не дожило до Гааги , а здохло насамоті в своєму блєвотинню 😡
показати весь коментар
27.10.2022 20:14 Відповісти
так их там несколько до хрена двойников правда и они дохнут
показати весь коментар
28.10.2022 00:44 Відповісти
Оце жирний лайк
показати весь коментар
27.10.2022 20:25 Відповісти
Не буде ніякого трибуналу у Гаазі над ******. Як не було трибуналу за Малазійський Боїнг.
показати весь коментар
27.10.2022 20:31 Відповісти
Європа не зацікавлена у покаранні головного терориста у світі. Вона це доводить регулярно. До речі, Європа цього терориста й вигодувала , забеспечила грошима, віддала йому наш півострів та 8 років мовчала, поки орки дамбілі бамбас, бо там була «гражданская вайна».
показати весь коментар
27.10.2022 22:09 Відповісти
А чого ви не написав , що Україна сама на себе напала та сама себе бамбіт? Не забувайте, що Україна ще готується застосувати брудну бімбу, сатанистський похід на Бєлгород та атаку на ********.
показати весь коментар
27.10.2022 23:04 Відповісти
так это Европа оказывается захватила Крым и отдала рашке? ну ты и трепло кацапское
показати весь коментар
28.10.2022 00:47 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 16:10 Відповісти
будет трибунал даже если путлера до того времени уже замочат - еще не вечер
показати весь коментар
28.10.2022 00:46 Відповісти
Всьо, что говорит Латвия - сразу плюс. Полностью ничитал
показати весь коментар
27.10.2022 20:41 Відповісти
Всього 8 місяців пройшло від "друга армія світу", "найпотужніша ядерна держава", "геополітичний полюс світу" до "я не всрався"...
показати весь коментар
27.10.2022 21:19 Відповісти
К сожалению, сценарий малореалистичный, чтобы ***** судили в международном трибунале.
Не найдется там тех, кто решится его арестовать. Дай Бог, чтобы нашелся тот, кто его просто взорвет или отравит...
показати весь коментар
27.10.2022 21:34 Відповісти
его арестуют сами кацапы - ну скорее всего замочат конечно - но трибунал над рашкой будет 100%
показати весь коментар
28.10.2022 00:48 Відповісти
трибунал хорошо... но долго и сомнительно - будет ли...
а вот московитская традиция "цареубийства" (и всех его двойников и холуёв)... была бы веселее
показати весь коментар
27.10.2022 21:36 Відповісти
Все обратили внимание на путинскую руку, а это просто фантомные боли от тесных наручников.
показати весь коментар
27.10.2022 23:20 Відповісти
 
 