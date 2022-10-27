Сьогоднішні заяви Путіна - це маніфест ненависті до свободи та демократії, до всього західного світу, - Порошенко
У своєму виступі на "Валдаї" Володимир Путін не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього західного світу.
Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – Путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним західним світом. Він це так і називає – "колективний Захід". Це означає, що він воює у тому числі і проти Франції", – пояснив Порошенко.
"Це - маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І незважаючи на те, що він зараз нібито збавив "температуру" виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування", - наголошує Порошенко.
"Дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти Україну з мапи світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією", – пояснює п’ятий президент.
"Рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі. Перший заклик до всіх ваших глядачів, заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу: не вірте Путіну. Ніколи Путін не казав і не каже правду. І заклик номер два: не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, Путін би захопив Україну протягом тижня", – зауважив Порошенко.
"Але створена вісім років тому армія, Збройні сили України не просто зруйнували проєкт Путіна по створенню новоросії в 14-15 роках. Не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення. І за допомогою НАТО, цивілізованого світу ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова", - констатує Петро Порошенко.
"Путін все більше і більше починає розуміти ту халепу, в якій він опинився. Путін виходить з тієї бульбашки, яку він сам собі створював 20 років – про другу армію світу, про другу державу світу, про вплив божевільної путінської диктатури на всі країни світу, а особливо на сусідні. Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що Путін втрачає віру в свої сценарії. І вихід з цього лише один – Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни", – вважає Порошенко.
"Ви не знайдете в світі жодної іншої нації, яка б так хотіла миру, як українці. Але для цього Путін має забрати свої війська, своїх мародерів, своїх терористів, своїх вбивць і своїх злочинців з української землі, залишити наш народ і нашу країну в спокої", – зазначає Порошенко.
"Я думаю, що в цьому змаганні Путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу – за єдність і за солідарність з Україною", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" у Москві.
Він вчергове поскаржився на утиски Росії на Заході, поганих західних політиків, дії яких призводять до зростання напруженості у світі. Також Путін знову розганяв кремлівський фейк про "українську брудну бомбу" та запевняв, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю на території України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мо я надто оптимістичний, але в мене складається саме таке враження
А "найвеличніший" чекає,поки йому сценарій відосика напишуть,бо воно не знає як реагувати.
Стара людина, з купою дитячих та юнацьких комплексів неповноцінності, обтяжена серйозними психологічними, а останніми роками, здається, і психічними проблемами. Звичайний старий маразматик, якого й зрозуміти не хочеться, і терпіти неможливо.
Історія знайома, таких злих старих багато. Ось інше питання, чому зі 140 млн. населення росії не знайшлося нікого, хто б зупинив цього біснуватого діда, це так... Адже будь-якій нормальній людині вже абсолютно ясно чим це все закінчиться і що про цей ганебний час говоритимуть років через 15-20.
Хрущов скасував сталіна.
Брежнєв збудував половину того, що сьогодні існує на пострадянському просторі.
Горбачов дав волю.
Єльцин розвалив совкову в'язницю.
А цей? Точніше, а це...?
Україна це власність Росії, а Захід заважає її забрати.
Загалом нічого нового
Думаю, все сказане він не на телесуфлеріпрочитав.
"Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі."
До речі, генерали відігрались у 1967, коли Ізраїль в 6 днів побив всю арабську коаліцію. Тоді КГБ визнали дезінформаторами і все керівництво разом з двома членами ПБ прогнали.
на ЗАЕС кацапи щось хімічать
Хоч Порох не відсирів і то непогано.
https://eurosolidarity.org/2022/10/27/ivanna-klympush-czynczadze-gavkit-na-zahid/ Значна частина сьогоднішнього божевільного виступу путіна - це гавкіт на Захід .
"…Захід атакує якісь російські «традиційні цінності». Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій - якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль…" і т.д
Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці і готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому путіну лишається лише терор і ядерні погрози.
Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни і дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.