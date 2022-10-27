Сьогоднішні заяви Путіна - це маніфест ненависті до свободи та демократії, до всього західного світу, - Порошенко

У своєму виступі на "Валдаї" Володимир Путін не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього західного світу.

Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – Путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним західним світом. Він це так і називає – "колективний Захід". Це означає, що він воює у тому числі і проти Франції", – пояснив Порошенко.

"Це - маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І незважаючи на те, що він зараз нібито збавив "температуру" виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування", - наголошує Порошенко.

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"Дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти Україну з мапи світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією", – пояснює п’ятий президент.

"Рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі. Перший заклик до всіх ваших глядачів, заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу: не вірте Путіну. Ніколи Путін не казав і не каже правду. І заклик номер два: не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, Путін би захопив Україну протягом тижня", – зауважив Порошенко.

"Але створена вісім років тому армія, Збройні сили України не просто зруйнували проєкт Путіна по створенню новоросії в 14-15 роках. Не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення. І за допомогою НАТО, цивілізованого світу ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова", - констатує Петро Порошенко.

"Путін все більше і більше починає розуміти ту халепу, в якій він опинився. Путін виходить з тієї бульбашки, яку він сам собі створював 20 років – про другу армію світу, про другу державу світу, про вплив божевільної путінської диктатури на всі країни світу, а особливо на сусідні. Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що Путін втрачає віру в свої сценарії. І вихід з цього лише один – Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни", – вважає Порошенко.

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"Ви не знайдете в світі жодної іншої нації, яка б так хотіла миру, як українці. Але для цього Путін має забрати свої війська, своїх мародерів, своїх терористів, своїх вбивць і своїх злочинців з української землі, залишити наш народ і нашу країну в спокої", – зазначає Порошенко.

"Я думаю, що в цьому змаганні Путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу – за єдність і за солідарність з Україною", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" у Москві.

Він вчергове поскаржився на утиски Росії на Заході, поганих західних політиків, дії яких призводять до зростання напруженості у світі. Також Путін знову розганяв кремлівський фейк про "українську брудну бомбу" та запевняв, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю на території України.

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