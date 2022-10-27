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Новини Війна
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Сьогоднішні заяви Путіна - це маніфест ненависті до свободи та демократії, до всього західного світу, - Порошенко

порошенко

У своєму виступі на "Валдаї" Володимир Путін не сказав нічого нового, лише вкотре підтвердив, що він воює не лише проти України, а й проти всього західного світу.

Таку думку висловив лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Путін не сказав нічого нового. Він продемонстрував, що він воює не тільки з Україною – Путін воює зі свободою, з демократією і з усім демократичним західним світом. Він це так і називає – "колективний Захід". Це означає, що він воює у тому числі і проти Франції", – пояснив Порошенко.

"Це - маніфест ненависті до Заходу, до свободи і до демократії. І незважаючи на те, що він зараз нібито збавив "температуру" виступу, але по змісту він ще навіть гірший. Путін, декларуючи право Росії на свою культуру, на свою історію, категорично і лицемірно відмовляє Україні у праві на свою історію, на свою культуру і врешті-решт в праві на наше існування", - наголошує Порошенко.

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"Дуже важко знайти компроміс, тому що Путін хоче нас вбити, а ми хочемо жити. Путін хоче стерти Україну з мапи світу, а ми хочемо жити у своїй країні з тисячолітньою історією і повернути її в родину європейських народів. З європейськими цінностями, з європейською свободою, з європейською демократією", – пояснює п’ятий президент.

"Рекомендації з цього приводу можуть бути лише такі. Перший заклик до всіх ваших глядачів, заклик до всіх французів, до всіх європейців, заклик до світу: не вірте Путіну. Ніколи Путін не казав і не каже правду. І заклик номер два: не бійтесь Путіна. Беріть приклад з України. Якби ми боялися Путіна, Путін би захопив Україну протягом тижня", – зауважив Порошенко.

"Але створена вісім років тому армія, Збройні сили України не просто зруйнували проєкт Путіна по створенню новоросії в 14-15 роках. Не просто звільнили дві третини окупованого Донбасу. Ми дали гідну відповідь на широкомасштабне вторгнення. І за допомогою НАТО, цивілізованого світу ми дали відсіч Путіну, відкинувши його від Києва, від Сум, від Чернігова, від Полтави, від Харкова", - констатує Петро Порошенко.

"Путін все більше і більше починає розуміти ту халепу, в якій він опинився. Путін виходить з тієї бульбашки, яку він сам собі створював 20 років – про другу армію світу, про другу державу світу, про вплив божевільної путінської диктатури на всі країни світу, а особливо на сусідні. Сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що Путін втрачає віру в свої сценарії. І вихід з цього лише один – Путіна невідворотно чекає катастрофа, якщо він зараз терміново не буде вживати заходи щодо зупинення війни", – вважає Порошенко.

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"Ви не знайдете в світі жодної іншої нації, яка б так хотіла миру, як українці. Але для цього Путін має забрати свої війська, своїх мародерів, своїх терористів, своїх вбивць і своїх злочинців з української землі, залишити наш народ і нашу країну в спокої", – зазначає Порошенко.

"Я думаю, що в цьому змаганні Путін вже програв. Я дуже дякую за це Західному світу – за єдність і за солідарність з Україною", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Путін виступив на пленарній сесії дискусійного клубу "Валдай" у Москві.

Він вчергове поскаржився на утиски Росії на Заході, поганих західних політиків, дії яких призводять до зростання напруженості у світі. Також Путін знову розганяв кремлівський фейк про "українську брудну бомбу" та запевняв, що РФ нібито не має наміру застосовувати ядерну зброю на території України.

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Автор: 

Порошенко Петро (15171) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+16
***** воно і на Валдаї *****.
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27.10.2022 20:12
+11
В мене складається таке враження, що мильна бульбашка під назвою "московія" скоро лусне. Разом зі вкраденою в інших історією, вигаданим "вялічієм", енкаведистськими "скрєпами" і захопленими територіями. Тут головне якось захиститися, щоб тим лайном не заляпало.
Мо я надто оптимістичний, але в мене складається саме таке враження
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27.10.2022 20:14
+7
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27.10.2022 20:19
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***** воно і на Валдаї *****.
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27.10.2022 20:12 Відповісти
І не тільки пуйла, а 99,9% всіх росіян.
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27.10.2022 20:13 Відповісти
Всьо що ху.ло пистить то вiн сере собi на голову а не в чемодан.
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27.10.2022 20:13 Відповісти
В мене складається таке враження, що мильна бульбашка під назвою "московія" скоро лусне. Разом зі вкраденою в інших історією, вигаданим "вялічієм", енкаведистськими "скрєпами" і захопленими територіями. Тут головне якось захиститися, щоб тим лайном не заляпало.
Мо я надто оптимістичний, але в мене складається саме таке враження
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27.10.2022 20:14 Відповісти
Це Ваше враження абсолютно вірне, і доносити його, це враження, треба якомога до більшості Українців. Може тоді хоч трохи зменшиться кількість отих, хто ...здить про один нарід, та хоч каміння з неба. Дякую.
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27.10.2022 20:22 Відповісти
***** явно не хватает витаминов, несет такую дичь, что хочется помочь. Наступнику рекомендуется начать с постепенного введения в ***** морковки или баклажана. Когда витамины начнут действовать, можно подогнать ***** еще киву(не путать с киви). Это фрукт еще тот, разгоняет авитаминоз в один заход. Ну а после принятия фруктов, клиента можно готовить к земле. Но это уже отдельная процедура. О ней папизже.
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27.10.2022 20:16 Відповісти
Ага, допомогти, згоден, лопатою по його дурній макитрі ! )
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27.10.2022 21:08 Відповісти
Гарно відреагував,і головне КОМУ і ДЕ!
А "найвеличніший" чекає,поки йому сценарій відосика напишуть,бо воно не знає як реагувати.
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27.10.2022 20:16 Відповісти
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27.10.2022 20:19 Відповісти
А я б сказав, що до самого путіна претензій ніби й немає.
Стара людина, з купою дитячих та юнацьких комплексів неповноцінності, обтяжена серйозними психологічними, а останніми роками, здається, і психічними проблемами. Звичайний старий маразматик, якого й зрозуміти не хочеться, і терпіти неможливо.
Історія знайома, таких злих старих багато. Ось інше питання, чому зі 140 млн. населення росії не знайшлося нікого, хто б зупинив цього біснуватого діда, це так... Адже будь-якій нормальній людині вже абсолютно ясно чим це все закінчиться і що про цей ганебний час говоритимуть років через 15-20.
Хрущов скасував сталіна.
Брежнєв збудував половину того, що сьогодні існує на пострадянському просторі.
Горбачов дав волю.
Єльцин розвалив совкову в'язницю.
А цей? Точніше, а це...?
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27.10.2022 20:23 Відповісти
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27.10.2022 20:28 Відповісти
САТАНА: "Коли він говорить https://uk.m.wikiquote.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%8F брехню , це природно для нього, тому що він брехун і батько брехні.https://uk.m.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83%E2%80%942014%E2%80%94%E2%80%941432-10 [10] - Івана 8:44"
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27.10.2022 20:28 Відповісти
Короткий зміст путіна:

Україна це власність Росії, а Захід заважає її забрати.

Загалом нічого нового
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27.10.2022 20:39 Відповісти
Политика сразу видно. Столь длинную речь про ввх и без мата, это что-то.
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27.10.2022 21:19 Відповісти
Порох таки голова…
Думаю, все сказане він не на телесуфлеріпрочитав.
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27.10.2022 21:21 Відповісти
Можеш сам в цьому переконатися, подивившись відуху "https://eurosolidarity.org/2022/10/27/poroshenko-pro-zayavy-putina-cze-manifest-nenavysti-do-svobody-i-demokratiyi-do-vsogo-zahidnogo-svitu/ Порошенко про заяви *****: це маніфест ненависті до свободи і демократії, до всього Західного світу "
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27.10.2022 22:28 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4281 Петро Порошенко нагадує про роковини розстрілів українців в урочищі Сандармох; і вважає, що Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох .

"Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі."
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27.10.2022 22:32 Відповісти
Права рука ***** международник Федя Лукьянов вчора проводив паралелі між Карибською кризою і теперішніми конвульсіями *****. Мовляв Кенедді і Хрущов на 12 день кризи уникли ескалації і домовились. Хрущов з Куби, Кенедді з Туреччини. Ось так і завжди в лаптевих, перебрешуть, вивернуть для себе. Але це виключно для внутрішнього вжитку, для ватного піпла і для самого *****. А в Кубі микитка погодився на вивід тільки тоді, коли 45 сухогрузів стали в морі. бо їх не пускали. 4 човни хавались в морських глубинах, а потім вспливли. А саме цікаве було потім, всі сухогрузи. які йшли з Куби були у відкритому морі доглянуті і всі ракети і майно перераховані. А потім микитка скористався дутою справою Пеньковського і вигнав 44 генерали. і ось ***** уже сам мавпує. доглядає судна в Одесу вигнав купу генералів. шукає зрадників. А через два роки микитці згадали все і приклеїли ярлик волюнтарист. і ***** сам боїться стати волюнтаристом.
До речі, генерали відігрались у 1967, коли Ізраїль в 6 днів побив всю арабську коаліцію. Тоді КГБ визнали дезінформаторами і все керівництво разом з двома членами ПБ прогнали.
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27.10.2022 23:20 Відповісти
Новини сьогодні не в ту степ... Китай, Зе розписався в тому що Південь не треба визволяти,
на ЗАЕС кацапи щось хімічать
Хоч Порох не відсирів і то непогано.
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28.10.2022 00:41 Відповісти
Порох знає, що каже. Гідна людина.
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28.10.2022 08:42 Відповісти
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28.10.2022 13:20 Відповісти
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України ІХскл., фракція Європейська Солідарність, Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС:

https://eurosolidarity.org/2022/10/27/ivanna-klympush-czynczadze-gavkit-na-zahid/ Значна частина сьогоднішнього божевільного виступу путіна - це гавкіт на Захід .

"…Захід атакує якісь російські «традиційні цінності». Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій - якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль…" і т.д

Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці і готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому путіну лишається лише терор і ядерні погрози.
Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни і дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.
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28.10.2022 13:56 Відповісти
 
 