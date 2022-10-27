Засуджено двох інформаторів, які передавали дані про розташування об’єктів інфраструктури на Донеччині, - Офіс Генпрокурора

До ув’язнення засуджено чоловіка та жінку з Покровська, які збирали та передавали інформацію про розташування і функціонування у місті об’єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генпрокурора

"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури засуджено співмешканців з м. Покровська, які збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора псевдореспубліки "ДНР" інформацію про розташування і функціонування у місті об’єктів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловіку – 6,6 років позбавлення волі.

Прокурорами у суді доведено, що з листопада 2021 по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об’єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо.

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Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська двох громадян визнано винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України).