Засуджено двох інформаторів, які передавали дані про розташування об’єктів інфраструктури на Донеччині, - Офіс Генпрокурора
До ув’язнення засуджено чоловіка та жінку з Покровська, які збирали та передавали інформацію про розташування і функціонування у місті об’єктів інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генпрокурора
"За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури засуджено співмешканців з м. Покровська, які збирали та передавали через месенджер на телефон мобільного оператора псевдореспубліки "ДНР" інформацію про розташування і функціонування у місті об’єктів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, жінці призначено покарання у вигляді 5 років, а чоловіку – 6,6 років позбавлення волі.
Прокурорами у суді доведено, що з листопада 2021 по лютий 2022 року засуджені, виконуючи вказівки ворога, фотографували будівлі державних установ, військові об’єкти, мости, камери відеоспостереження, електричні підстанції, розклад руху залізничного транспорту тощо.
Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська двох громадян визнано винними у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України).
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