Будь-яка російська атака на інфраструктуру США, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь, - Білий дім
Будь-яка потенційна атака на інфраструктуру США з боку Росії, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь з боку американських сил.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Представник Білого дому при цьому не уточнив деталей, однак підтвердив, що Росія "намагається опанувати протисупутникові технології".
Таким чином, Кірбі відповів на прохання прокоментувати заяву російського МЗС, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для Росії у разі їх використання для підтримки України.
Топ коментарі
+30 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар27.10.2022 20:31
+30 Перехватчик
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+21 xander #505939
показати весь коментар27.10.2022 20:47
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Застосування ЯЗ при нападі на територію московії ( за їхніми словами це Херсонська, Запорізьська, Луганська, Донецька області та Крим) - не пройшло
Застосування тактичної ЯЗ - не пройшло
Застосування "брудної бомби" - не пройшло
Збиття супутників - чекаємо...
це скоріше підкидання урядам Заходу зручних відмовок, щоби допомога Україні зброєю була менш ефективною
тобто умовні "вороги" розігрують парну стратегію, хоч як Захід намагається при цьому не виглядати паскудно в очах власного електорату
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-objavili-chrezvychajnoe-polozhenie-iz-za-khakerskoj-atake-na-colonial-pipeline.html
Атака на нефтепровод была осуществлена русскоязычными хакерами, но доказательств, что за ними стоят российские спецслкжбы НЕТ.