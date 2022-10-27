Будь-яка російська атака на інфраструктуру США, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь, - Білий дім

Будь-яка потенційна атака на інфраструктуру США з боку Росії, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь з боку американських сил.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Представник Білого дому при цьому не уточнив деталей, однак підтвердив, що Росія "намагається опанувати протисупутникові технології".

Таким чином, Кірбі відповів на прохання прокоментувати заяву російського МЗС, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для Росії у разі їх використання для підтримки України.

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