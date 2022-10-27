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Будь-яка російська атака на інфраструктуру США, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь, - Білий дім

сша,супутник

Будь-яка потенційна атака на інфраструктуру США з боку Росії, зокрема й на комерційні супутники, зустріне відповідь з боку американських сил.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Представник Білого дому при цьому не уточнив деталей, однак підтвердив, що Росія "намагається опанувати протисупутникові технології".

Таким чином, Кірбі відповів на прохання прокоментувати заяву російського МЗС, що західні комерційні супутники можуть стати законними цілями для Росії у разі їх використання для підтримки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна працює над розширенням доступу до матеріалів супутникового центру ЄС, - Кулеба

Автор: 

росія (65122) супутник (294) США (22769) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+30
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27.10.2022 20:31
+30
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27.10.2022 20:53
+21
Ти намагаєшся бути оригінальним, пишучи примітивну, заїжджену херню?
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27.10.2022 20:47
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27.10.2022 20:31 Відповісти
можна читати і так і навпаки
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27.10.2022 23:13 Відповісти
Давно пора нащелкать чудовищу от международного сообщества, а то оно разрушает Украину и все ему с рук сходит
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27.10.2022 20:37 Відповісти
Історія шантажу:
Застосування ЯЗ при нападі на територію московії ( за їхніми словами це Херсонська, Запорізьська, Луганська, Донецька області та Крим) - не пройшло
Застосування тактичної ЯЗ - не пройшло
Застосування "брудної бомби" - не пройшло
Збиття супутників - чекаємо...
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27.10.2022 20:40 Відповісти
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27.10.2022 20:42 Відповісти
Давайте я вгадаю? Буде дуже серйозне занепокоєння, а можливо, навіть, заборонять видавати візи до США, цілому депутату держ думи в найюлижчі 2 роки.
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27.10.2022 20:42 Відповісти
Ти намагаєшся бути оригінальним, пишучи примітивну, заїжджену херню?
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27.10.2022 20:47 Відповісти
На жаль, це констатація фактів.
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27.10.2022 21:04 Відповісти
Буде звіздюліна. Бо це атака на західні супутники. В своє вони будуть захищати не гірше, ніж українці захищають своє.
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27.10.2022 21:12 Відповісти
все спутники ***** исчерпали свой ресурс и исчезают в бездне вселенной...
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27.10.2022 20:45 Відповісти
Там рукожопість заліплена скотчем.
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27.10.2022 20:51 Відповісти
Куплю световой меч. Дорого
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27.10.2022 20:53 Відповісти
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27.10.2022 20:53 Відповісти
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27.10.2022 21:03 Відповісти
загалом, погрози ***** - це не зовсім погрози

це скоріше підкидання урядам Заходу зручних відмовок, щоби допомога Україні зброєю була менш ефективною

тобто умовні "вороги" розігрують парну стратегію, хоч як Захід намагається при цьому не виглядати паскудно в очах власного електорату
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27.10.2022 20:59 Відповісти
Старічок очєнь баітцца. Па рукам відна.
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27.10.2022 21:01 Відповісти
ДавльЄніЄ скчіт?...
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27.10.2022 21:44 Відповісти
коротко и ясно!
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27.10.2022 21:07 Відповісти
На супутники Маска нападають
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27.10.2022 21:10 Відповісти
Не дратуйте Маска він хлопець непередбачений - купить у Кіма ядерну бімбу, завантажить на Фалькон та %уйне на москву
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27.10.2022 21:40 Відповісти
Илон парень с фантазией. Его точно лучше не злить.
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27.10.2022 21:47 Відповісти
Шо нам мешает обогатить уран, сделать бомбу, загрузить ее на "Зенит" и ******* на Москву ?
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28.10.2022 01:16 Відповісти
Они же сидят не в Москве.
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28.10.2022 01:23 Відповісти
Пох.. Москва должна сгореть..
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29.10.2022 22:25 Відповісти
Відповідь: "Ми рішуче засуджуемо цей без прицедентний напад на наші супутники і закликаемо россію до утримання від таких деструктивних дій в майбутньому"
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27.10.2022 21:14 Відповісти
По моему это уже было.
https://zn.ua/WORLD/v-ssha-objavili-chrezvychajnoe-polozhenie-iz-za-khakerskoj-atake-na-colonial-pipeline.html
Атака на нефтепровод была осуществлена русскоязычными хакерами, но доказательств, что за ними стоят российские спецслкжбы НЕТ.
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27.10.2022 21:25 Відповісти
В космосе всё будет намного интереснее, чем с Крымским мостом.
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27.10.2022 21:40 Відповісти
Так они уже уничтожили свой же спутник перед войной. Смысл простой. Если они начнут взрывать НАТОвские спутники, все остальные спутники + МКС будут уничтожены осколками, а космос навсегда останется непригодным для использования.
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28.10.2022 01:19 Відповісти
Спутники можно не взрывать, а просто столкнуть с орбиты.
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28.10.2022 01:24 Відповісти
Пока Вы там жуете сопли и не выполняете взятые на себя гарантии безопасности Украине по Будапешскому Меморандуму крысеныш все больше наглеет.
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28.10.2022 03:50 Відповісти
пуйло може знайти і придумати ще 1001 спосіб "дразнити" Захід-і на все буде "рішуча" відповідь? А не дешевше дати ОДНУ відповідь?..
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28.10.2022 06:39 Відповісти
 
 