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Новини
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США оприлюднили нову стратегію національної безпеки: Росія представляє "гостру загрозу", Китай - "основний виклик"

пентагон

У новій версії стратегії національної оборони США Росія характеризується як "гостра загроза", а Китай - як "основний виклик" для Вашингтона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на документ, оприлюднений на сайті Міноборони США 27 жовтня.

"Росія є гострою загрозою. Навіть попри те, що основний виклик походить від КНР, нещодавні події підкреслюють безпосередню загрозу від Росії", - йдеться в тексті.

Водночас у Пентагоні зазначили, що, "наперекір розходженню інтересів та історичній недовірі" відносини КНР і РФ "продовжують розширюватися".

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У документі наголошується, що Росія, "як і раніше, становить серйозну небезпеку в основних сферах", у тому числі в ядерній.

"Це включає ядерну загрозу стосовно США, а також їхніх союзників і партнерів, загрозу крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційних операцій, загрози в космічному просторі, загрози хімічної та біологічної зброї, ведення бойових дій під водою", - повідомляється в тексті стратегії.

Зокрема, згідно з документом, Росія продовжує модернізувати та розширювати свої ядерні сили, які становлять "потенційну загрозу існуванню США та їхніх союзників і партнерів". У Пентагоні зазначають, що йдеться і про 1,5 тис. розгорнутих російських ядерних боєголовок, які підпадають під дію договору СНО-ІІІ, і про боєголовки для нестратегічної ядерної зброї, яких не стосуються будь-якої угоди. Отже, Росія залишається суперником США із найбільш боєздатним та різноманітним арсеналом ядерних озброєнь.

Водночас, нагадує документ, США вели суттєвий діалог із Росією у сфері "стратегічного діалогу та управління в кризових ситуаціях". США та РФ також висловлювали прагнення поширити режим контролю над ядерними озброєннями за межі сфери дії СНО-ІІІ. Однак з цього питання пріоритети в обох країн різняться, що свідчить про необхідність діалогу "стосовно тих цілей, які в США і РФ не збігаються, і сприйняття тих систем озброєння, які впливають на стратегічну стабільність".

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Автор: 

Китай (4594) Пентагон (1427) росія (65162) США (22818)


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Топ коментарі
+2
Американские военные теперь могут уничтожить все российские шахты МБР, задействовав для этого обезоруживающего удара лишь 20 процентов от общего числа боеголовок, которые имеются в наземных и морских ядерных арсеналах США.
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27.10.2022 22:17
+1
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27.10.2022 21:50
+1
Московія - гостра загроза і хронічна зараза.
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27.10.2022 22:14
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27.10.2022 21:50 Відповісти
І під його керівництвом ця шлюха працювала останнім часом. Тобто між цими двома можна ставити знак рівняння.
Але, згадуючи "підготовку" до повномаштабного вторгнення, знак рівняння можна ставити між ФСБ та ОПУ
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27.10.2022 21:58 Відповісти
вот в такой формулировке ***** стало обидно ))
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27.10.2022 21:59 Відповісти
Московія - гостра загроза і хронічна зараза.
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27.10.2022 22:14 Відповісти
Американские военные теперь могут уничтожить все российские шахты МБР, задействовав для этого обезоруживающего удара лишь 20 процентов от общего числа боеголовок, которые имеются в наземных и морских ядерных арсеналах США.
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27.10.2022 22:17 Відповісти
NI это касапский сливной бачек. Все их статьи нужно оценивать через эту призму.
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27.10.2022 22:34 Відповісти
Лучшая призма- это B-61-12. Им насрать и на бачок, и на саму Парашу.
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27.10.2022 22:40 Відповісти
Даже тут пуйла опустили) Не дали роль главного злодея. Он такой себе мини-я. Миньон короче)
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27.10.2022 22:32 Відповісти
Объективно говоря, даже ребенок понимает что русня не ровня американцем. Теоретическая безядерная война между рашкой и США закончилась бы абсолютным разгромом рашки. Потому что даже в бою с плохо вооруженными украинцами кацапи не держат удар. А что будет когда на них обрушится вся военная мощь США,авиация, ракеты, томагавки, рсзо, высококвалифицированная пехота, роботизация, беспилотники, стелс технологии это страшно себе представить.
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27.10.2022 23:51 Відповісти
Идеальной формой правления для китая был сабельный режим, организованный Японией в 1938-45 гг.
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28.10.2022 00:49 Відповісти
Чи не здається, щоб прийняти "виклик" і вийти переможцем потрібно спершу ліквідувати "гостру загрозу"?
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28.10.2022 06:46 Відповісти
Если б не желтый людоед не дал добро крысёнышу, то войны б и не было. Хватит Западу развивать экономики стран изгоев. Потом эти сверхприбыли всё равно надо тратить на войну.
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28.10.2022 10:25 Відповісти
 
 