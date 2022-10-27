США оприлюднили нову стратегію національної безпеки: Росія представляє "гостру загрозу", Китай - "основний виклик"
У новій версії стратегії національної оборони США Росія характеризується як "гостра загроза", а Китай - як "основний виклик" для Вашингтона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на документ, оприлюднений на сайті Міноборони США 27 жовтня.
"Росія є гострою загрозою. Навіть попри те, що основний виклик походить від КНР, нещодавні події підкреслюють безпосередню загрозу від Росії", - йдеться в тексті.
Водночас у Пентагоні зазначили, що, "наперекір розходженню інтересів та історичній недовірі" відносини КНР і РФ "продовжують розширюватися".
У документі наголошується, що Росія, "як і раніше, становить серйозну небезпеку в основних сферах", у тому числі в ядерній.
"Це включає ядерну загрозу стосовно США, а також їхніх союзників і партнерів, загрозу крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційних операцій, загрози в космічному просторі, загрози хімічної та біологічної зброї, ведення бойових дій під водою", - повідомляється в тексті стратегії.
Зокрема, згідно з документом, Росія продовжує модернізувати та розширювати свої ядерні сили, які становлять "потенційну загрозу існуванню США та їхніх союзників і партнерів". У Пентагоні зазначають, що йдеться і про 1,5 тис. розгорнутих російських ядерних боєголовок, які підпадають під дію договору СНО-ІІІ, і про боєголовки для нестратегічної ядерної зброї, яких не стосуються будь-якої угоди. Отже, Росія залишається суперником США із найбільш боєздатним та різноманітним арсеналом ядерних озброєнь.
Водночас, нагадує документ, США вели суттєвий діалог із Росією у сфері "стратегічного діалогу та управління в кризових ситуаціях". США та РФ також висловлювали прагнення поширити режим контролю над ядерними озброєннями за межі сфери дії СНО-ІІІ. Однак з цього питання пріоритети в обох країн різняться, що свідчить про необхідність діалогу "стосовно тих цілей, які в США і РФ не збігаються, і сприйняття тих систем озброєння, які впливають на стратегічну стабільність".
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