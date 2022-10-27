Немає ознак, що російські навчання "Гром-2022" є прикриттям для застосування тактичної ядерної зброї, - Остін

США не бачать ознак того, що російські навчання "Гром-2022", які зараз відбуваються на північному заході країни, можуть бути прикриттям для підготовки ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ми не бачили нічого, що дало б нам привід думати, на цей час, що це якась операція прикриття", - сказав він.

Остін додав, що не вважає, що Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї. Він відмовився говорити про те, якою конкретно могла б бути відповідь Заходу на її застосування.

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"Ми з самого початку дуже ясно дали зрозуміти, що буде дуже значна відповідь з боку міжнародної спільноти", - сказав міністр.

Нагадаємо, 26 жовтня Міноборони РФ повідомили, що стратегічні ядерні сили тренувалися завдавати масований ядерний удар.

У Пентагоні підтвердили, що Росія попередила про це Вашингтон.