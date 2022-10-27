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Новини Війна
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Немає ознак, що російські навчання "Гром-2022" є прикриттям для застосування тактичної ядерної зброї, - Остін

зброя,росія,ядерна

США не бачать ознак того, що російські навчання "Гром-2022", які зараз відбуваються на північному заході країни, можуть бути прикриттям для підготовки ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ми не бачили нічого, що дало б нам привід думати, на цей час, що це якась операція прикриття", - сказав він.

Остін додав, що не вважає, що Путін ухвалив рішення про застосування тактичної ядерної зброї. Він відмовився говорити про те, якою конкретно могла б бути відповідь Заходу на її застосування.

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"Ми з самого початку дуже ясно дали зрозуміти, що буде дуже значна відповідь з боку міжнародної спільноти", - сказав міністр.

Нагадаємо, 26 жовтня Міноборони РФ повідомили, що стратегічні ядерні сили тренувалися завдавати масований ядерний удар.

У Пентагоні підтвердили, що Росія попередила про це Вашингтон.

Автор: 

росія (65162) військові навчання (2775) ядерна зброя (1153) Остін Ллойд (521)


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27.10.2022 22:00 Відповісти
Невже є ще люди на землі , крім Китаю і Північноі Кореі , які вірять
кремлівським терористам і вбивцям ??
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27.10.2022 22:01 Відповісти
Так там немає нічого про вірять чи не вірять. Є про не бачать, не вважають, і дали зрозуміти.
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27.10.2022 22:27 Відповісти
Та ******* вони по нам ЯЗ. І ми це знаємо, і ви це знаєте.
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27.10.2022 22:02 Відповісти
судя по тому как их несёт и как они Все истерят, у них с тактическими яз неожиданное открытие. как с пистолетиком ))
https://www.youtube.com/watch?v=8wLzxOGa484
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27.10.2022 22:14 Відповісти
Цікаво, а цей прогноз з якої обойми: "ви не протримаєтесь і трьох днів" у лютому чи "росія планує повномаштабне вторгнення" восени 2021-го?
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27.10.2022 22:09 Відповісти
Точно не з обойми «у травні на шашлики»
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27.10.2022 22:22 Відповісти
Так і перед нападом ніяких ознак вісім років не було...
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27.10.2022 23:53 Відповісти
 
 