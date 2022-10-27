Стратегічні цілі Путіна не змінилися - він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, - Білий дім
США не побачили в промові президента Росії Володимира Путіна в клубі "Валдай" нічого, що б вказувало на зміну російських стратегічних цілей.
Про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно як мінімум з того, що він почав неспровоковану війну в Україні", – зазначила Жан-П’єр.
За словами представниці Білого дому, підхід США "залишається незмінним: продовження підтримки України разом із іншими країнами світу, поки Росія веде цю жорстоку війну".
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Поэтому всё, что там блеет Куйло давно уже вне закона.
Москва стала столицею при івані III. Отоді вона стала й містом.
https://www.britannica.com/place/Moscow/History
Там сказано "З часу першої згадки в літописах 1147 року Москва..."
В 1147 году не было никакого упоминания города "москва". В летописи: "Приди ко мне, брате, на Москов". Не в москов, а на москов. То есть на москву-реку. Город "москва" упомянут не был. Летописи еще долго упоминали Кучково, а не москву (читайте мои комментарии выше). Было имение боярина Кучки (которого он убил), а стало приграничной резиденцией долгорукого, где он только принимал гостей с юга, чтобы гостям не надо было ехать вглубь в Суздаль, где была его столица. Никакой москвы не было, было село Кучково. Когда в действительности в летописях появилось название города "москва" это отдельный вопрос.
На его картине (1917 года) изображена мааац-ква 1156 года. Кресты видите?
Та хто внього питати буде, якщо всі під Богом ходять
Хотя нам нужно все.
Йой! Нарешті! Хоч хтось це сказав!
Цьому московитському "тренду" вже більше 300 років, а те, що робить кремлівський недопалок - просто результат цього прагнення, прагнення знищити Україну.
Моем и чистим бонбу
Кто ездил в москву наверно понимает, что они ненавидят и друг друга. Я когда-то часто бывал в москве. И каждый день там наблюдал скандалы между кацапами. В транспорте, в кафе и т.п. Кацап это диагноз.
В результате Польша ослабла, а кацапстан усилился и сейчал дошел до угрозы всему цивилизованному миру.
Католическая церковь должна просить прощения в Украины, Польши и всего цивилизованного мира. А цивилизованному миру следует сделать все для скорого поражения кацапостана.
И сейчас папа римский говорит что- невразумительное. Это разве духовный лидер ?
клоп ?
Нам своє робить - це гнати кацапню із нашоі святоі землі , крапка !!
Диктатор Владимир [*****] попал в курьезную ситуацию, вспомнив о "мощи российской дипломатии" по налаживанию отношений со странами Запада и НАТО.
Об этом он заявил во время выступления на сессии дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"Мы пытались высрать отношения и с ведущими странами Запада, и с НАТО", - заявил российский диктатор. Вероятно, [*****] имел в виду "выстроить". Впрочем, он не исправил себя.