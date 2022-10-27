Стратегічні цілі Путіна не змінилися - він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава, - Білий дім

США не побачили в промові президента Росії Володимира Путіна в клубі "Валдай" нічого, що б вказувало на зміну російських стратегічних цілей.

Про це журналістам сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового, вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно як мінімум з того, що він почав неспровоковану війну в Україні", – зазначила Жан-П’єр.

За словами представниці Білого дому, підхід США "залишається незмінним: продовження підтримки України разом із іншими країнами світу, поки Росія веде цю жорстоку війну".

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