Україна отримає перші системи NASAMS на початку листопада, – Пентагон

Українські військові отримають для навчання перші системи протиповітряної оборони NASAMS на початку листопада.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати й здійснити підготовку (українських) військових", – зазначив глава Пентагону.

Він згадав про наміри Іспанії передати пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk, про що раніше сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Такі кроки вітаються. Тепер потрібно навчити військових ними користуватися, і ми працюємо над цим. І продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", – наголосив Остін.

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