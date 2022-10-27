Україна отримає перші системи NASAMS на початку листопада, – Пентагон
Українські військові отримають для навчання перші системи протиповітряної оборони NASAMS на початку листопада.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати й здійснити підготовку (українських) військових", – зазначив глава Пентагону.
Він згадав про наміри Іспанії передати пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk, про що раніше сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Такі кроки вітаються. Тепер потрібно навчити військових ними користуватися, і ми працюємо над цим. І продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", – наголосив Остін.
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https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/25/ukraine-bound-nasams-are-in-us-hands-now-raytheon/ Raytheon Technologies has delivered two sophisticated NASAMS air defense systems due for Ukraine to United States government, its chief executive said Tuesday.
"We did just deliver two NASAMS systems. ... We delivered two of them to the government a couple of weeks ago. They're being installed in Ukraine [imminently]," CEO https://www.defensenews.com/industry/2022/08/05/amid-hiring-boom-defense-firms-say-labor-shortage-is-dragging-them-down/ Greg Hayes said on CNBC's "Squawk on the Street."
Щеб літаки ф16 хочаб та танки надали.