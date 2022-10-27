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Новини Війна
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Україна отримає перші системи NASAMS на початку листопада, – Пентагон

nasams

Українські військові отримають для навчання перші системи протиповітряної оборони NASAMS на початку листопада.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми наполегливо працювали над переданням систем NASAMS. Очікуємо, що на початку наступного місяця ми зможемо її отримати й здійснити підготовку (українських) військових", – зазначив глава Пентагону.

Він згадав про наміри Іспанії передати пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk, про що раніше сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Такі кроки вітаються. Тепер потрібно навчити військових ними користуватися, і ми працюємо над цим. І продовжуємо наполегливу роботу, щоб гарантувати, що там, де це можливо, країни якнайшвидше передають засоби ППО для підтримки України", – наголосив Остін.

Також читайте: Україна отримає нові системи ППО так швидко, як їх зможуть доставити, - Остін

Автор: 

ППО (3188) Пентагон (1427) США (22818) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+5
Хвилиночку, були ж новини, що Насамс вже розгортається в Україні?
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28.10.2022 00:01
+5
хтось явно п#здить!
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28.10.2022 00:10
+2
Кацапам "сподобається" не сси.
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28.10.2022 00:03
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У листопаді якого року? 2023? 2028?
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27.10.2022 23:58 Відповісти
Чого ниєш?
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28.10.2022 00:00 Відповісти
Кацапам "сподобається" не сси.
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28.10.2022 00:03 Відповісти
Хвилиночку, були ж новини, що Насамс вже розгортається в Україні?
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28.10.2022 00:01 Відповісти
Цить.
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28.10.2022 00:02 Відповісти
Так це відкрито сказано у новинах було, не таємниця.
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28.10.2022 00:03 Відповісти
хтось явно п#здить!
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28.10.2022 00:10 Відповісти
Всерівно -цить
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28.10.2022 00:18 Відповісти
А чи не на зеленому "марафоні" ці байки розповідали?
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28.10.2022 00:28 Відповісти
Я не дивлюся марахвон. Це були новини, якщо не помиляюсь, з укр.нета
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28.10.2022 00:31 Відповісти
На "прямом", в ютубе есть эфир.
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28.10.2022 00:38 Відповісти
Це заявляв голова компанії-виробника.

https://www.defensenews.com/pentagon/2022/10/25/ukraine-bound-nasams-are-in-us-hands-now-raytheon/ Raytheon Technologies has delivered two sophisticated NASAMS air defense systems due for Ukraine to United States government, its chief executive said Tuesday.

"We did just deliver two NASAMS systems. ... We delivered two of them to the government a couple of weeks ago. They're being installed in Ukraine [imminently]," CEO https://www.defensenews.com/industry/2022/08/05/amid-hiring-boom-defense-firms-say-labor-shortage-is-dragging-them-down/ Greg Hayes said on CNBC's "Squawk on the Street."
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28.10.2022 01:25 Відповісти
Чудова новина.
Щеб літаки ф16 хочаб та танки надали.
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28.10.2022 00:04 Відповісти
Чи вистоїть українська енергосистема до початку листопада. Ось у чому питання
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28.10.2022 00:09 Відповісти
Так розказує про навчання,мовби це якийсь багатовіковий філософський труд. Балаканина...балаканина.
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28.10.2022 00:27 Відповісти
Здається,напівправда. Скоріш за все військ ові вже навчені і насамси на підході
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28.10.2022 00:47 Відповісти
"А какая разніца?" Головне щоб дєрмак з арачмонією не знав що? де? коли?.
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28.10.2022 00:51 Відповісти
А коли Україна отримає ракети середньої дальності ⁉️😀
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28.10.2022 01:13 Відповісти
З якою метою цікавитесь 🤔🧐😁
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28.10.2022 01:41 Відповісти
малавато будет надо 40
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28.10.2022 10:14 Відповісти
 
 