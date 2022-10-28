Рада безпеки РФ оголосила Коломойського любавичським хасидом, принципом яких є перевага над іншими націями
Помічник секретаря Ради безпеки РФ написав статтю про "десатанізацію України", де згадав хасидів та Ігоря Коломойського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ .
"Ігор Коломойський – любавичський хасид, хабадист, прихильник ультраортодоксального релігійного руху. Головним життєвим принципом любавичських хасидів є перевага прихильників секти над усіма націями та народами", — написав у статті про "неоязичницькі культи України" помічник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Павлов.
Після цього Російський єврейський конгрес направив листа до Слідчого комітету РФ та московської прокуратури з проханням дати правову оцінку висловленню Павлова. У листі сказано, що конгрес вважає "неприйнятними та небезпечними" заяви чиновника на адресу любавичських хасидів.
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Куда угодно и каким угодно способом. Не вопрос куда, вопрос откуда.
Потому что времена в россии наступают мерзко-свинцовые и скоро срочно понадобится виновный. И виновными, как оно и было принято ранее, сделают вас.
И вот оно, эта статья, пошли первые звоночки
Хотя времена в россии всегда бьіли мерзко-свинцовьіми, просто сейчас опять пришла очередь евреев. После чеченцев, грузинов, украинцев и т.д. Учитьівая, что єто далеко не в первьій раз, непонятно почему там "вторая в мире по размеру диаспора".
Вы друг друга поймете, у вас, кажется, одинаковый диагноз.
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/297774/
Но учитывая, что "Россия - родина слонов", утверждать можно все, что угодно.
Я, вот, смотрю на россию в более общем смысле, чем проблемы российских евреев.
Кто выиграл от контакта с ней после развала СССР?
Финансовые инвесторы?
Вложили много, получили мало и уже ушли ничего не заработав.
Международные компании?
То же самое, построили заводы, обучили персонал и убрались подсчитывать невозвратные убытки.
Мировые бренды?
Магазины пустеют и тотально закрываются
Простые люди, которые приехали в россию соблазнившись блеском начала 00-х ?
Ага, голые и босые бегут теперь от мобилизации, спасая жизнь.
Страна-катастрофа, проклятая земля, которая и сама не живет и другим жить не дает
Даже не вкратце, а одним словом - фальсификация.
Берется готовый текст, в него вставляется одно-два дополнительных слова и получается противоположный смысл.
50% правды + 50% лжи = 100% лжи
Для того, чтобы внимательно, вдумчиво, с пониманием не только основного смысла, но и нюансов, читать эти древние тексты на иврите и арамейском, люди учатся всю жизнь, от юношеского пушка на подбородке до длинной седой бороды. Поэтому, чтобы кто-то со стороны понял их, и мало того, еще и адекватно перевел, вероятность равно нулю.
Здесь уже призывают иудеев-ренегатов, "разоблачителей" изнутри, типа упомянутого выше Эдуарда Ходоса. Людей либо не здоровых психически, либо обиженных в каком то вопросе, как Ходос, у которого отобрали здание синагоги. И они "разоблачают" под желание заказчика и под звонкий звук монет. А потом, как и любое предательство - трудно первый раз, а дальше уже легко. Зачем читать, искать и "творчески преобразовывать", если можно просто выдумать. "Пипл то хавает", так для чего напрягаться?
Ты вообще нормальный человек или у тебя кукуха съехала окончательно?
Да пошел ты в жопу со своими рассуждениями. Я свой комментарий написал 28.10. Сегодня вечер 02.11 и я думать об этом забыл. Или у тебя реально, как у жирафа из-за длинной шеи сигналы от мозга до рук доходят медленно и понадобилось 6 дней, чтобы ты мне ответил.
Сгинь, псих прилипучий.
Талмуд: Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери."
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью.
Талмуд утверждает, что только евреи являются полноценными людьми, а остальные - гои (что означает "скоты" или "звери").
Следующее может шокировать, но это точные цитаты из различных частей Талмуда:
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."
4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали, чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."
5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто когда либо нарушит этот закон, будет умервщлён."
********* 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."
Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли."
11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей."
12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери."
Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."
16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
19. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать."
********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения."
21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
23. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.
Чудо ты в перьях. Повторяю, с 28.10, когда я написал свой комментарий, прошло уже 6 дней и я думать забыл, что я там писал и кто мне отвечал. Сначала один псих от меня любви, ласки и внимания требует, а за ним сразу же второй вылез.
В вашей дурке сегодня, что, "День открытых дверей"?