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Рада безпеки РФ оголосила Коломойського любавичським хасидом, принципом яких є перевага над іншими націями

коломойський

Помічник секретаря Ради безпеки РФ написав статтю про "десатанізацію України", де згадав хасидів та Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ .

"Ігор Коломойський – любавичський хасид, хабадист, прихильник ультраортодоксального релігійного руху. Головним життєвим принципом любавичських хасидів є перевага прихильників секти над усіма націями та народами", — написав у статті про "неоязичницькі культи України" помічник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Павлов.

Після цього Російський єврейський конгрес направив листа до Слідчого комітету РФ та московської прокуратури з проханням дати правову оцінку висловленню Павлова. У листі сказано, що конгрес вважає "неприйнятними та небезпечними" заяви чиновника на адресу любавичських хасидів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) росія (65162) хасиди (176)


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Топ коментарі
+46
Скоро дикари обьявят Израэль нацистским государством.
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28.10.2022 00:13
+27
Не знаю какая высшая нация или расса, но кацап это, точно, самая низшая нация.
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28.10.2022 00:26
+23
А якими мають бути нащадки більшовиків?
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28.10.2022 00:18
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гадаю, Олексій Павлов вже шукає нову роботу
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28.10.2022 01:55 Відповісти
Щось я не зрозумів, виходить кацапські жиди написали заяву в прокуратуру із-за того що якихось там їхніх хасидів зрівняли з КалОмойшею?)))
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28.10.2022 02:22 Відповісти
А ви хоч скачте хоч плачте проте Радбез РФії єдиний раз оприлюднив правдиві дані. Наш дорогенький Гершеле з Коломиї в Україні був разом із своїм Приватбанком фінансовим мішком всесвітньої секти любавицького реббе Шнеєрсона ХАББАД. Однак через нестримну жадобу до збагачення пустив оборот гроші ХАББАДу. На чому й погорів. Чим займався Гершеле від ХАББАДУ добре знає його колишній наставник Берл Лазар. А по своїй суті сектаХАББАД вважається в іудаїзмі найортодоксальнішою і представляє ідеї іудо-фашизму. Свого часу пасля кожного богослужіння реббе Шнеєрсон мав практику освячувати всіх присутніх однодолларовою купюрою
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02.11.2022 19:17 Відповісти
Ну, ось й до хасидів рашісти дібралися. Безперчно, хлопці з особистим зором на світ, але ж вони святі у порівнянні з православними бісами. А що Коломойський хасид?
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28.10.2022 02:22 Відповісти
А за віщо Путін нагородив російським орденом головного раввина від ХАББАДУ Берла Лазаря?
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02.11.2022 19:19 Відповісти
Хоть на что то коломойша сгодился, ещё небольшой шажок в сторону уничтожения израильско-кацапских отношений.
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28.10.2022 03:16 Відповісти
Пинхас Гольдшмидт, бывший главный раввин Москвы, который после 24.02.22 уехал из россии, единственный из всей верхушки российских религиозных и общественных еврейских организаций, вчера призвал российских евреев уезжать. Не думайте о том, что вы оставляете, думайте о том, что вы спасаете - жизнь свою, своих детей, родных и близких.
Куда угодно и каким угодно способом. Не вопрос куда, вопрос откуда.
Потому что времена в россии наступают мерзко-свинцовые и скоро срочно понадобится виновный. И виновными, как оно и было принято ранее, сделают вас.
И вот оно, эта статья, пошли первые звоночки
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28.10.2022 04:14 Відповісти
Очень мудрьій совет.
Хотя времена в россии всегда бьіли мерзко-свинцовьіми, просто сейчас опять пришла очередь евреев. После чеченцев, грузинов, украинцев и т.д. Учитьівая, что єто далеко не в первьій раз, непонятно почему там "вторая в мире по размеру диаспора".
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28.10.2022 04:50 Відповісти
Про Пінхаса зрозуміло,а от чому у війні Рашки проти України створилася нова Антанта: Росія-Іран-Ізраїль? Пінхас про це нічого не говорив?
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28.10.2022 10:29 Відповісти
Я не лікар, і дати кваліфіковану оцінку вашої манії не можу. Так, на око, серйозне порушення психіки (зсув фази) на єврейському питанні. Лікується обертанням у мокрі простирадла з одночасним пропусканням електричного трифазного струму. Фаза відразу ж виправиться Думаю вам допоможе. Одужуйте.
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28.10.2022 10:50 Відповісти
Угу...По фактах сказати нічого...Для повноти картини ще треба згадати,що я був істопніком в нацистських газових камерах і що Бандера з Шухевичем вірно служили Гітлеру і знищили 100000 мільйонів євреїв,а я не хочу виплачувати за це репарації.... На гоя (звіра) можна говорити й не таке?
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28.10.2022 11:03 Відповісти
Иди на эту тему с Андрюшей Муллером побеседуй.
Вы друг друга поймете, у вас, кажется, одинаковый диагноз.
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28.10.2022 11:12 Відповісти
Це Ви ділитеся своєю методикою пройшовши особистий курс такого лікування? Похвально. похвально
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28.10.2022 11:05 Відповісти
ти розскажи нам краще, ********, чому твій ребе так швидко зібрав манатки з Москви, що змусило його це зробити, - і що саме сказав Пінхасу Ґ. генерал-лейтенант Рамзан К. у відповідь на образу Мусульманства, висловлену повноважним юдеєм в інтерв'ю РІА "Новічок" від 13.02.22...
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/297774/
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02.11.2022 21:55 Відповісти
Откуда там "вторая по численности диаспора", я не знаю.
Но учитывая, что "Россия - родина слонов", утверждать можно все, что угодно.
Я, вот, смотрю на россию в более общем смысле, чем проблемы российских евреев.
Кто выиграл от контакта с ней после развала СССР?
Финансовые инвесторы?
Вложили много, получили мало и уже ушли ничего не заработав.
Международные компании?
То же самое, построили заводы, обучили персонал и убрались подсчитывать невозвратные убытки.
Мировые бренды?
Магазины пустеют и тотально закрываются
Простые люди, которые приехали в россию соблазнившись блеском начала 00-х ?
Ага, голые и босые бегут теперь от мобилизации, спасая жизнь.
Страна-катастрофа, проклятая земля, которая и сама не живет и другим жить не дает
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28.10.2022 05:15 Відповісти
Да, причем инвесторьі и все остальное тоже не в первьій раз происходит если смотреть на историю за последние 300-500 лет. Причем во времена, когда нефть и газ еще не добьівали, происходило тоже самое. Может потому что слон большой. Но в реалии то 2/3 территории для жизни практически не пригодньі. Найдите на глобусе Нефтеюганск - считай самьій центр, а там вечная мерзлота и лето один месяц в году причем как в Харькове в мае.
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28.10.2022 05:49 Відповісти
Не могли бы вы в кратце прояснить коментарии под ником "Юра Малко" о Талмуде. Хотя я Талмуд никогда не читал, в этот бред я никогда не поверю. Но откуда то же они этот бред черпают. Не может нормальный человек так взять и придумать все это, здесь нужна подготовка.
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28.10.2022 11:33 Відповісти
Могу.
Даже не вкратце, а одним словом - фальсификация.
Берется готовый текст, в него вставляется одно-два дополнительных слова и получается противоположный смысл.
50% правды + 50% лжи = 100% лжи
Для того, чтобы внимательно, вдумчиво, с пониманием не только основного смысла, но и нюансов, читать эти древние тексты на иврите и арамейском, люди учатся всю жизнь, от юношеского пушка на подбородке до длинной седой бороды. Поэтому, чтобы кто-то со стороны понял их, и мало того, еще и адекватно перевел, вероятность равно нулю.
Здесь уже призывают иудеев-ренегатов, "разоблачителей" изнутри, типа упомянутого выше Эдуарда Ходоса. Людей либо не здоровых психически, либо обиженных в каком то вопросе, как Ходос, у которого отобрали здание синагоги. И они "разоблачают" под желание заказчика и под звонкий звук монет. А потом, как и любое предательство - трудно первый раз, а дальше уже легко. Зачем читать, искать и "творчески преобразовывать", если можно просто выдумать. "Пипл то хавает", так для чего напрягаться?
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28.10.2022 11:57 Відповісти
В дечому з цим автором згіден. Так як при написанні текстів на ідиш чи івриті ,як правило в словах відсутні букви ,що відповідають голосним звукам, то при прочитанні тексту можна прочитати кожне слово по різному і воно матиме різний зміст. Це ще одна з особливостей писемності іудеїв. Наприклад.слово Пп. Це може бути і Піп-священник і Пуп -центр живота ,пупок. Так само з текстами Талмуду і Тори. Зазвичай Синедрион зборався на нараду по важливих питаннях і раввини тлумачили священні писання Тори як їм було потрібно а потім посилалися на те що вони буцімто прочитали між рядків. Автора arye z заїло те що де хто по шматочку по трішки почав піднімати завісу над утаємниченням КАББАЛИ відомим тільки йому. А коли хочете доказати протилежне шановний arye z поясніть що означає слово ХОХМА та поділіться що це за книга Шулхан Арух
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02.11.2022 19:36 Відповісти
Андрюша.
Ты вообще нормальный человек или у тебя кукуха съехала окончательно?
Да пошел ты в жопу со своими рассуждениями. Я свой комментарий написал 28.10. Сегодня вечер 02.11 и я думать об этом забыл. Или у тебя реально, как у жирафа из-за длинной шеи сигналы от мозга до рук доходят медленно и понадобилось 6 дней, чтобы ты мне ответил.
Сгинь, псих прилипучий.
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02.11.2022 19:45 Відповісти
Ким би Коломойський не був, не свинособаче це діло.
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28.10.2022 05:22 Відповісти
представляю как охренел беня
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28.10.2022 06:17 Відповісти
Ну всьо, гасіть світло, і несіть орден, будемо беню , учасника і жертву войни, нагороджувати....а там дивись і реабілітуємо , посмертно
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28.10.2022 06:27 Відповісти
"Ми оба пострадавшие, а значит обрусевшие...." (в.висоцкий)
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28.10.2022 08:00 Відповісти
После того, как Сеню Кролика в 2014г. объявили боевиком, резавшим в Чечне направо и налево, можно ли удивляться этим придуркам? Там вся страна психбольница. Жаль только, что на дверях этой психушки нет крепких замков. Интересно, чем так насолил им Коломойский? Наверное что-то пообещал и не сделал? И что же это может быть? Может плохую Буратину сострогал? И сколько денег за это ему отвалили? Сомневаюсь, что Игорь Валерьевич даром что-то может делать
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28.10.2022 07:23 Відповісти
Щось Бєні не чути, так підлизував москалям і "кровь забудется", и " тисяча миллиардов" и "танки в Варшаве", а тут раз і опустили. Головне хто опустив - тупий засраний гой, здається бєня схавав, бо в схємє нєт лаха, а значит лохом виявився бєня
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28.10.2022 07:57 Відповісти
а чого Бєні гомоніти? Наполеончик списав йому 3,5 млрд боргів і Бєня задоволений
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28.10.2022 10:27 Відповісти
Помічник секретаря - це не Рада безпеки.
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28.10.2022 07:57 Відповісти
Уважно перечитав всю полеміку на форумі і з зробив висновок, що наші євреї кращі ніж касабські
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28.10.2022 09:14 Відповісти
а форшмак с салом в шиколаде едой штирлица \плейшнера.. а смалец официальной смазкой для лыж шпионов бундесрейха..
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28.10.2022 10:13 Відповісти
Друзі,не поспішайте зубоскалити . З руснею все зрозуміло і зрозумілі її мотиви але,якщо відкинути кацапофактор у цій заяві і подивитися на Україну ,як мовиться,фактам в лице: 30 років діяльності в Україні коломойскіх,боголюбов,пінчуков,суркісов,рабіновічєй,медведчуков,фєльдманов,кобзонов,чєрвонєнок,гєллєров,кохатов і т.п. в рез-ті чого: останнє місце в Європі і одне з останніх у світі за рівнем життя,рівнем економіки,латифундізація землі,деіндеструалізація,з 52 млн населення 40 млн стало і т.д.,де-кто це є виконання програми цих самих любавицьких хасидів. Іще,за 8 міс не постраждав у війні жоден єврей,жоден Слуга,жоден ОПЗЖопер,жоден росдиверсант і агент,а гинуть тільки українські гої (звірі)....Співпадіння,особливо враховуючи позицію Ізраїля??
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28.10.2022 10:26 Відповісти
Звучит как анекдот на фоне того что Беня зарылся в нору и не отсвечивает.
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28.10.2022 10:31 Відповісти
Талмуд: Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."

Талмуд: Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери."

Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью.

Талмуд утверждает, что только евреи являются полноценными людьми, а остальные - гои (что означает "скоты" или "звери").

Следующее может шокировать, но это точные цитаты из различных частей Талмуда:
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."

2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."

3. Sanhedrin 59a: "Гой, сунувший нос в Закон (Талмуд) виновен и карается смертью."

4. Libbre David 37: "Сообщать гоям что-нибудь о наших религиозных отношениях равнозначно убийству всех евреев,
так как если бы они узнали, чему мы учим о них, они бы убивали нас открыто."

5. Libbre David 37: "Если еврею предоставят слово для объяснения какой либо части книги раввина, он должен давать только лживые объяснения. Тот, кто когда либо нарушит этот закон, будет умервщлён."

********* 11b: "Сексуальные сношения с девочкой разрешены если девочке есть 3 года."

Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."

8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."

9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."

10. Choschen Hamm 388,15: "Если может быть доказано, что некто отдал деньги Израильтян гоям, должен быть найден способ после благоразумного возмещения убытков стереть его с лица земли."

11. Choschen Hamm 266,1: "Еврей может иметь всё что он найдёт если это принадлежит Акуму (гою). Тот, кто возвращает собственность (гоям) грешит против Закона, увеличивая силу правонарушителей. Однако заслуживает похвалы, если утеряная собственность возвращается во славу имени Бога, то есть когда христиане будут хвалить евреев и смотреть на них как на честных людей."

12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: "Еврей может и должен клясться во лжи когда гои спрашивают о том есть ли в наших книгах что либо против них."

13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди, но звери."

Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: "Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных. Следовательно неевреи - это животные в форме человека, которые приговорены служить евреям днём и ночью."

16. Aboda Sarah 37a: "Девочки гоев с 3-летнего возраста могут подвергаться насилию."

17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку, но не может жениться на ней."

18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."

19. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Разрешается убивать обличителей евреев везде. Разрешается убивать их даже до того как они начали обличать."

********* Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения."

21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."

22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."

23. ********* Aruch, Choszen Hamiszpat 156: "Если еврею задолжал гой, другой еврей может пойти к гою и пообещав ему денег, обмануть его. Таким образом гой разорится и первый еврей завладеет его собственностью по закону.
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28.10.2022 10:31 Відповісти
/!/ ...Це надзвичайно корисний коментар для усіх, хто розуміє, що Україно-росіська війна прямо підпадає під визначення Релігійної, - але таких тут лічені одиниці... Внаслідок виснажуючої обидві сторони кривавої рубки двох [номінально] християнських країн бенефіціаром залишається невидимо присутня у всіх світових конфліктах Третя Сторона, юдеї, - тобто, ті, хто Христа розіп'яв. Під цим постом її повноважним комісаром виступє якесь зухвало-самовпевнене arye із красномовною позначкою "Z" під синьо-білим прапором Ерец-Ісраель.
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02.11.2022 21:25 Відповісти
я на цього Аріє З теж звернув увагу.Він постійно пасеться на Цензорі і завжди вискакує,як чортик з табакерки на всіх статтях про богообраних-обрізаних....До речі,на Цензорі вже й банять за думки про роль чорнявих у війні....
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03.11.2022 15:14 Відповісти
Юга а ти не боїшся що пготи тебе здійснять обгяд ,,Пульса денуга,,?
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28.10.2022 10:36 Відповісти
нічого не зрозумів,це ви якою мовою пишете? лаоською?
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28.10.2022 10:42 Відповісти
Маланською
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28.10.2022 11:10 Відповісти
вас удвох з Юрою ар'є щойно вдалося зіткнути лобами, хлопи. Тож, він у виграші. А ви вже практично стали ворогами, - чого він і прагнув. Quod erad demonstrantum. Вчіться фезтувати з ворогом, а не з другом, Д'Артаньяни...😢
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02.11.2022 20:58 Відповісти
Не, Юра, просто у Андрюши Муллера сейчас утренний хер во рту и потому у него нечеткая дикция
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28.10.2022 11:25 Відповісти
Це ви arye z по власному досвіді судите чи споглядаючи на себе в дзеркало
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02.11.2022 19:41 Відповісти
Зверек, а ты забавный со своим всегда "свежим и оригинальным" ответом - "А ты сам дурак"
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02.11.2022 20:02 Відповісти
...крутишся, як вуж на пательні. Бо на перший, базовий коментар свого обізнаного з практиками ортодоксів (хасиди/хабад) опонента не маєш що змістовно заперечити. Ти спалився, Ар'є: сам з них будеш. Гарний з тебе учень виріс на грядці селекціонера ребе д.булочкіна
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02.11.2022 20:24 Відповісти
Еще один такой же.
Чудо ты в перьях. Повторяю, с 28.10, когда я написал свой комментарий, прошло уже 6 дней и я думать забыл, что я там писал и кто мне отвечал. Сначала один псих от меня любви, ласки и внимания требует, а за ним сразу же второй вылез.
В вашей дурке сегодня, что, "День открытых дверей"?
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02.11.2022 20:33 Відповісти
рускінєпанімай, шлимазл ти савецкій...((
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02.11.2022 21:00 Відповісти
Ну и пошел нах.
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02.11.2022 21:02 Відповісти
тебе, мразото, я гречно пропускаю поперед себе...
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02.11.2022 21:30 Відповісти
я боюся,що вони ще 8 міс тому почати проти нашого безталанного наріду свій обряд...
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28.10.2022 11:18 Відповісти
Цікаво,у мене в одного таке враження: Зеленолиці піаністи найбільше зацікавлені в тому,щоб Україна була розбита і знищена під фундамент,розрахунок простий-Захіт так дасть і ще більше грошей,які зелень планує ударно освоїти, в стилі Арахамії і Бєні.
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28.10.2022 10:41 Відповісти
Та лааадна! Щас заплачу! Вявляється, на Кломойському весь український опір тримається! Ну не дати-не взят - новий Бандера! А я пам'ятаю, як років два тому Валерійович пропонував відмовитись від Заходу і західних цінностей, взяти у кацапів бабло і піти з бульбашами і уацапами у новий союз. Невже таки взяв Валерійвич бабло і кинув кацапів? 🤔 Хоча ні. Димова щавіса від кацапів. Рятують агента.
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02.11.2022 17:15 Відповісти
Цікаво стежити за "дискусією" двох коментаторів, - які, що говориться, "в темі".
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02.11.2022 20:15 Відповісти
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