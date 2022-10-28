Рада безпеки РФ оголосила Коломойського любавичським хасидом, принципом яких є перевага над іншими націями

Помічник секретаря Ради безпеки РФ написав статтю про "десатанізацію України", де згадав хасидів та Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ .

"Ігор Коломойський – любавичський хасид, хабадист, прихильник ультраортодоксального релігійного руху. Головним життєвим принципом любавичських хасидів є перевага прихильників секти над усіма націями та народами", — написав у статті про "неоязичницькі культи України" помічник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Павлов.

Після цього Російський єврейський конгрес направив листа до Слідчого комітету РФ та московської прокуратури з проханням дати правову оцінку висловленню Павлова. У листі сказано, що конгрес вважає "неприйнятними та небезпечними" заяви чиновника на адресу любавичських хасидів.

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