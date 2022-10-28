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Новини Війна
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МАГАТЕ цього тижня перевірить в Україні заяви РФ щодо "брудної бомби", – Гроссі

гроссі

Інспектори МАГАТЕ цього тижня проведуть "верифікаційну діяльність" у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду і заяв Росії про "брудну бомбу".

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", – сказав Ґроссі.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві "брудних бомб" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.

У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

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Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Автор: 

МАГАТЕ (712) ядерна зброя (1153) Гроссі Рафаель (292)


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Топ коментарі
+23
Одно из подразделений международной организации, созданной для поддержания мира и пресечения агрессии, будет проверять жертву агрессии по указке агрессора. Это какой-то сюр
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28.10.2022 00:59
+14
А давайте ми заявим, що путін підарас, і хай міжнародні організації перевірять йому жопу!
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28.10.2022 01:09
+13
краще перевірьте пдораса путіна у псіхотєрапєвта.
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28.10.2022 01:03
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А ЗАЕС вони перевірять?!!
Як що де і створюють "брудну бомбу", то скоріш за все, саме ТАМ!
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28.10.2022 00:56 Відповісти
Клоуни, русопідарів треба нахєр слати, якого хєра з ********* розмовляють?
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28.10.2022 00:59 Відповісти
Одно из подразделений международной организации, созданной для поддержания мира и пресечения агрессии, будет проверять жертву агрессии по указке агрессора. Это какой-то сюр
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28.10.2022 00:59 Відповісти
Это какой-то пук!
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28.10.2022 01:02 Відповісти
Норм. К сожалению, по правилам цивилизованного общества, нельзя тыкать щенка мордой в лужу, которую он сделал, не получив 100% доказательства, что это сделал именно он. Пусть даже он один дома оставался и т.д. Визит МАГАТЕ это формальность, которая позволит уже не эмоционально, но юридически говорить - "Что-ж вы недорогие россияне, опять обосрались!?". Другое дело, что им похеру глубоко. И все это только информационный шум, только и исключительно для отвлечения и распыления внимания. Ну и для внутреннего потребления, быдломассой, конечно.
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28.10.2022 01:12 Відповісти
Абсалютна согласен
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28.10.2022 01:26 Відповісти
Не сюр. Это информационная война.

Десятилетиями отравлять мозги своего населения пропагандой - создать альтернативную реальность, сделать из нас врага на подсознательном уровне.

Придумать альтернативную историю, всем вокруг ее транслировать.

Со времён совка в каждой стране, в каждом правительстве иметь своих людей, готовых вешать лапшу на уши местному населению в стиле Берлускони.

Заполнить информационное пространство фейками.

И (как в этом случае) заспамить международные организации. Вынуждая нас тратить время на защиту, а не нападение. То они совбез соберут по украинским обстрелам украинской же АЭС, то эта дебильная немытая бомба. Но и это уже прошлый день. Теперь мы в очередной раз должны доказывать отсутствие биолабораторий каких-то.

Но с дипломатами у нас все в порядке. Наш Кислица их лысого клоуна Небеньзю за яица крепко держит. И уже приняты достаточно сильные резолюции.

Но время они конечно этим спамом отнимают, пытаясь хоть как-то задержать международную поддержку, или испортить наши отношения с какой-то из стран.
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28.10.2022 04:23 Відповісти
Баба Галя, вы уже бомбу помыли?
Какой обед? МАГАЭ уже в столовой!
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28.10.2022 00:59 Відповісти
краще перевірьте пдораса путіна у псіхотєрапєвта.
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28.10.2022 01:03 Відповісти
Может, лучше сразу бритвой по горлу?
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28.10.2022 01:15 Відповісти
И в колодец. (с)
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28.10.2022 10:29 Відповісти
А давайте ми заявим, що путін підарас, і хай міжнародні організації перевірять йому жопу!
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28.10.2022 01:09 Відповісти
Совбез нужно обязательно созвать по этому поводу. Пусть прикрывается своей ВЕТОшью.
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28.10.2022 04:28 Відповісти
Потужно!
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28.10.2022 01:19 Відповісти
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28.10.2022 01:29 Відповісти
Ппц маразм в мире крепчает. Любой наполеон из за просроченых таблеток теперь будет нести всякую несусветную чушь, магате и прочие ооны будут ездить делать важный вид, надувать щеки опровергая наличие летающих боевых единорогов.
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28.10.2022 03:11 Відповісти
Интересно если в радбезе ****** скажет что у зели член на лбу вырос, то магате тоже приедет проверять, ведь такого рода мутации могут быть вызваны только радиоактивным облучением
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28.10.2022 10:05 Відповісти
Ну, выходит что да
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28.10.2022 18:12 Відповісти
Ну вот и инспекторам МАГАТЕ будет чем заняться. Гарантии безопасности получат. Щёчки понадувают, приборчики расставят, доклады напишут , ну и командировачные опять же
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28.10.2022 05:47 Відповісти
Да за украинским салом они едут, бездельники! Сало срочно спрятать и перепрятать!
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28.10.2022 10:33 Відповісти
Грязную бомбу никто не видел а грязного оленевода увидели все.
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28.10.2022 06:38 Відповісти
Бомбу давно отмыли, отполировали и налакировали. Так что нихрена они не найдут!
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28.10.2022 10:36 Відповісти
Интересно, а на каком основании будет эта "проверка"? МАГАТЕ - это организация по проверке фейков? Есть какие-то факты, показания приборов, какие-то бумажки с печатями, подтверждающие необходимость реагирования?

МАГАТЕ теперь будет проверять любой фейк? Но для этого есть блогеры, Ютуб, Твиттер, Инстаграм и т.п.
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28.10.2022 09:43 Відповісти
Не знаю нахер это нужно. С какого перепугу мы должны оправдываться и что-то доказывать? Идить у сраку!!!
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28.10.2022 10:04 Відповісти
Щось мені це не дуже подобається.
Оте гросі явно ж приїде не само, вірно? З ним приїдуть ще якісь чмошники з магате-хуягате.
Що заважатиме в ряди чмошніков замаскувать кацапьоздола, який тихесенько полишить маячки для наведення ракет безпосередньо в точку всередині атомних станцій? магате-хуягате ж явно буде шльондрать не біля входу, а безпосередньо в об'єктах, до яких звичайні люди доступу не мають...
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28.10.2022 10:11 Відповісти
 
 