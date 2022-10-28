МАГАТЕ цього тижня перевірить в Україні заяви РФ щодо "брудної бомби", – Гроссі

Інспектори МАГАТЕ цього тижня проведуть "верифікаційну діяльність" у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду і заяв Росії про "брудну бомбу".

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", – сказав Ґроссі.

Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві "брудних бомб" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.

У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія проводить незаконне будівництво на ЗАЕС. Україна закликає МАГАТЕ перевірити це

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.