МАГАТЕ цього тижня перевірить в Україні заяви РФ щодо "брудної бомби", – Гроссі
Інспектори МАГАТЕ цього тижня проведуть "верифікаційну діяльність" у двох місцях в Україні після письмового запиту українського уряду і заяв Росії про "брудну бомбу".
Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Інспектори МАГАТЕ проведуть незалежну перевірку в цих місцях відповідно до угоди України про гарантії, щоб виявити будь-яке перенаправлення ядерного матеріалу, що перебуває під гарантіями, будь-яке незаявлене виробництво або обробку ядерного матеріалу в двох місцях і запевнити, що немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності", – сказав Ґроссі.
Україна подала запит до МАГАТЕ після того, як Росія звинуватила Київ у можливому виробництві "брудних бомб" у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ і які регулярно відвідують інспектори агентства.
У МАГАТЕ зауважують, що місяць тому було перевірено одне з двох місць – там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів.
Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.
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Як що де і створюють "брудну бомбу", то скоріш за все, саме ТАМ!
Десятилетиями отравлять мозги своего населения пропагандой - создать альтернативную реальность, сделать из нас врага на подсознательном уровне.
Придумать альтернативную историю, всем вокруг ее транслировать.
Со времён совка в каждой стране, в каждом правительстве иметь своих людей, готовых вешать лапшу на уши местному населению в стиле Берлускони.
Заполнить информационное пространство фейками.
И (как в этом случае) заспамить международные организации. Вынуждая нас тратить время на защиту, а не нападение. То они совбез соберут по украинским обстрелам украинской же АЭС, то эта дебильная немытая бомба. Но и это уже прошлый день. Теперь мы в очередной раз должны доказывать отсутствие биолабораторий каких-то.
Но с дипломатами у нас все в порядке. Наш Кислица их лысого клоуна Небеньзю за яица крепко держит. И уже приняты достаточно сильные резолюции.
Но время они конечно этим спамом отнимают, пытаясь хоть как-то задержать международную поддержку, или испортить наши отношения с какой-то из стран.
Какой обед? МАГАЭ уже в столовой!
МАГАТЕ теперь будет проверять любой фейк? Но для этого есть блогеры, Ютуб, Твиттер, Инстаграм и т.п.
Оте гросі явно ж приїде не само, вірно? З ним приїдуть ще якісь чмошники з магате-хуягате.
Що заважатиме в ряди чмошніков замаскувать кацапьоздола, який тихесенько полишить маячки для наведення ракет безпосередньо в точку всередині атомних станцій? магате-хуягате ж явно буде шльондрать не біля входу, а безпосередньо в об'єктах, до яких звичайні люди доступу не мають...