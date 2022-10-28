Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН
Упродовж двох останніх днів РФ зажадала скликання трьох засідань Ради Безпеки ООН з єдиною метою - поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням.
Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу ООН, скликаному Росією для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Гайовишин наголосила, що "Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю".
За її словами, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров'я після того, як Росія припинить війну й виведе своїх військових з території нашої держави.
Поширюючи брехню, Російська Федерація закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, наголосила дипломат.
"Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на Росю з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - додала заступниця постпреда.
Раніше Росія надіслала до Радбезу ООН проєкт резолюції про створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також скаргу щодо їхньої діяльності.
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