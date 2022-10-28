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Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

совбез

Упродовж двох останніх днів РФ зажадала скликання трьох засідань Ради Безпеки ООН з єдиною метою - поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням.

Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу ООН, скликаному Росією для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гайовишин наголосила, що "Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю".

За її словами, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров'я після того, як Росія припинить війну й виведе своїх військових з території нашої держави.

Поширюючи брехню, Російська Федерація закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, наголосила дипломат.

"Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність та чинити тиск на Росю з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - додала заступниця постпреда.

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Раніше Росія надіслала до Радбезу ООН проєкт резолюції про створення комісії для розслідування "діяльності біолабораторій США в Україні", а також скаргу щодо їхньої діяльності.

Автор: 

Радбез ООН (852) хімічна зброя (346) біологічна зброя (28)


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Якщо кацапи використовують ООН для поширення і розповсюдження брехні то їх потрібно вигнати з ООН.
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28.10.2022 01:27 Відповісти
То такое ООН нафиг не нужно
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28.10.2022 01:32 Відповісти
Да блин, они косплеят Америку и Пауела, когда они Хусейна обвинили в создании ядера, а потом разбили его армию. Они типа мстят США
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28.10.2022 01:33 Відповісти
Хреновая идея
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28.10.2022 01:35 Відповісти
"Что позволено Юпитеру не дозволено быку".
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28.10.2022 01:49 Відповісти
Ну они этого не понимают. И кстати еще Байдену мстят за то что он активно продвигал бомбардировки нацистской Югославии. Поэтому теперь свинособаки обстреливают типа нацистскую Украину. Все действия кацапов и путлера это тупо убогий косплей
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28.10.2022 01:55 Відповісти
Іншого немає. Дешевше це реформувати ніж з нуля створити нове.
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28.10.2022 01:40 Відповісти
 
 