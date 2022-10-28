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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн дол., - Associated Press

сша,зброя

За даними Associated Press, США нададуть Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними джерел агентства, про виділення нового пакета, як очікується оголосять 28 жовтня, однак там немає "жодної серйозної нової зброї". Натомість допомога буде спрямована на поповнення боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для HIMARS.

Включно з новими 275 мільйонами доларів наразі виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку повномасштабної війни з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розробили план протидії потраплянню західної зброї в руки РФ під час війни в Україні

Автор: 

зброя (7464) США (22818)


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Топ коментарі
+23
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28.10.2022 02:06
+14
Московиты HIMARS любят: лекарство от всех проблем.
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28.10.2022 01:52
+13
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28.10.2022 02:15
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і шість томогівків.. будь-ласка
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28.10.2022 01:50 Відповісти
ти про слуг урода?
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28.10.2022 07:44 Відповісти
Московиты HIMARS любят: лекарство от всех проблем.
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28.10.2022 01:52 Відповісти
вони ще більше ******* активно-реактивні 155 мм - їх набагато більше, то ж, задоволення отримати таке мають набагато більше кацапів на всіх ділянках фронту
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28.10.2022 15:21 Відповісти
пора кремль брать вместе с американцами
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28.10.2022 01:58 Відповісти
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28.10.2022 02:06 Відповісти
Are you sure of that
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28.10.2022 02:16 Відповісти
О, вот это - настоящий герой-орденоносец. Вона как иссстрадался на фронтах колчаковских, аж морда опухла.
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28.10.2022 02:16 Відповісти
У ,, Слугах урода" тільки такі і ходять. Ви тільки гляньте на всіх отіх, шо прислужують Дєрьмаку й Коломойше. Пики лопаються від голоду і виснаження
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28.10.2022 04:55 Відповісти
У кварталівців морди , хоть пацюків бий , так роз'ілися
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28.10.2022 06:09 Відповісти
Ну та таку харю прогодувати Усіх грошей не вистачить.
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28.10.2022 07:04 Відповісти
В Україні так багато бідних не тому, що багато голодних, а тому що ситі ніяк нажертися не можуть!
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28.10.2022 10:05 Відповісти
У більшості привладних морди як у кашалотів. Таке враження що у раді одні свині. Пробачте мені, я проти популізму, але ж чому мені так соромно коли ці рила мелькають у міжнародних заявах?
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28.10.2022 10:10 Відповісти
кость широкя..распух на яблоках по 11 грн..не верте вброс порохо хунты)
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28.10.2022 10:12 Відповісти
ага и скумбрие по 8гр.
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28.10.2022 11:29 Відповісти
ел ее в молодости в 2000 е((
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28.10.2022 20:31 Відповісти
АТАКАМС когда?
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28.10.2022 02:12 Відповісти
завтра после обеда приходи ..
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28.10.2022 06:36 Відповісти
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28.10.2022 02:15 Відповісти
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28.10.2022 04:06 Відповісти
Стаття у https://www.newyorker.com/magazine/2022/10/24/inside-the-us-effort-to-arm-ukraine The New Yorker 24-Oct-2022
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28.10.2022 04:09 Відповісти
І правильно зробив, тому що з такими зрадниками у всіх рівнях влади нас би точно захопили за 3 дні, якби не генерал Кривоніс який підключився до захисту аеродрому в Гостомелі.
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28.10.2022 07:09 Відповісти
сегодня на валдайском форуме путин назвал такие причины войны:

1) Украина вступает в нато.

Каждая страна сама имеет право решать вступать ей в нато или нет!

2) Не выполняли минские соглашения.

Во первых, это бумажки, никем не подписанные. Они были подписаны Кучмой. А кучма это никто в Украине. Он не президент, не премьер и не спикер.

Во вторых. Что путин имеет ввиду, когда говорит, что Украина не выполняла минские соглашения? Ведь там было 2 пункта: прекращение огня, особый статус для "лднр" и проведение местных выборов.

Огонь Украина прекратила. Все эти годы мы слышали в новостях, что "лднр" обстреливает украинские позиции, а украинская власть не разрешает украинцам дать ответку. В особых случаях только отвечали. Наши солдаты все эти 8 лет были недовольны этим.

и обсе были наблюдателями. если бы украина нарушала режим прекращения огня - они бы говорили об этом.

Что касается особого статуса и выборов: Украина им сделала еще лучше, Украина им дала фактически полную свободу, она вообще туда не лезла, и проводите там выборы какие хотите.

3) Дамбили Бамбас 8 лет!

Никто его не бомбил. Посмотрите Мариуполь и Донецк. Мариуполь сравнен с землей, Донецк стоит целый.
Может быть было пару ударов по российским военным объектам. Но Украина на это имеет право. А Зачем Сталин бомбил Сталинград месяц, обстреливая своих людей? Потому что город захватили немцы и он освобождал свою территорию. Также и Украина имеет право освобождать свою территорию, захваченную россиянами.
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28.10.2022 05:10 Відповісти
зачем ты тут оправдываешься - перед кем? ты что реально думаешь что украинцы согласились бы на какой-то там левый статус Донбасса - никогда!
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28.10.2022 06:38 Відповісти
Він там таке марення наговорив у Валдаї що вуха в'януть, і у війні з Україною виявляється винний Захід і США, та як вони взагалі посміли суперечити "великому багатоходівнику". Ось уже виродок закінчений.
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28.10.2022 07:12 Відповісти
Зазвичай серійні вбивці не визнають власну провину за вбивства (винні хто завгодно: батьки, жертви, політики).

А путін - це найбільший серійний вбивця 21 століття.
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28.10.2022 10:47 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 Літальних апаратів 14 795https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA Танків 7 056https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA Легкових джипів 51 503https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вантажних автівок 375 883https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB Мотоциклів 35 170https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 Тракторів 8 071https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Гвинтівок 8 218https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F Автоматичної зброї 131 633https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 Пістолетів 12 997https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Вибухівки 345 735 тоннhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82 Динаміту 70 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 Пороху 127 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB Тротилу 271 500 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB Тилуола 237 400 000 фунтівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Детонаторів 903 000Обладнання будівель$10 910 000Товарних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD вагонів 11 155https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2 Локомотивів 1 981https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE Вантажних суден 90Протичовнові кораблі105https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80 Торпедних катерів 197https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 Радіолокаторів 445Двигунів для кораблів7 784Запасів продовольства4 478 000 тонМашин і обладнання$1 078 965 000https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 Кольорових металів 802 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8 Нафтопродуктів 2 670 000 тонХімікалій842 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Бавовни 106 893 000 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0 Шкір 49 860 тонhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Шин 3 786 000Армійських черевиків15 417 000 парhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D1%80%D0%B0 Ковдр 1 541 590https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82 Спирту 331 066 лhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BA Ґудзики 257 723 498 шт.
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28.10.2022 07:32 Відповісти
и шо ты купишь на такие бабки два танка одноразовых должно быть 275 млрд..ппц смех(
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28.10.2022 10:11 Відповісти
Все меньше и меньше..
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28.10.2022 10:28 Відповісти
Когда Украине деньги передадут арестованные России за границей. Украине нужно оружия купить на миллиардов 100 сразу.
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28.10.2022 14:08 Відповісти
Юрий Швец каже что Украине уже передано всего прочего всякого на 116 ярдов долларов...,это больше чем за 20 лет Афгану. ..
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28.10.2022 14:27 Відповісти
Комплекс NASAMS кажуть вже тут...
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28.10.2022 14:33 Відповісти
Суми допомоги все менші і менші... Ленд ліз точно почався?
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28.10.2022 15:03 Відповісти
 
 