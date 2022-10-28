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США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн дол., - Associated Press
За даними Associated Press, США нададуть Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За даними джерел агентства, про виділення нового пакета, як очікується оголосять 28 жовтня, однак там немає "жодної серйозної нової зброї". Натомість допомога буде спрямована на поповнення боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для HIMARS.
Включно з новими 275 мільйонами доларів наразі виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку повномасштабної війни з РФ.
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1) Украина вступает в нато.
Каждая страна сама имеет право решать вступать ей в нато или нет!
2) Не выполняли минские соглашения.
Во первых, это бумажки, никем не подписанные. Они были подписаны Кучмой. А кучма это никто в Украине. Он не президент, не премьер и не спикер.
Во вторых. Что путин имеет ввиду, когда говорит, что Украина не выполняла минские соглашения? Ведь там было 2 пункта: прекращение огня, особый статус для "лднр" и проведение местных выборов.
Огонь Украина прекратила. Все эти годы мы слышали в новостях, что "лднр" обстреливает украинские позиции, а украинская власть не разрешает украинцам дать ответку. В особых случаях только отвечали. Наши солдаты все эти 8 лет были недовольны этим.
и обсе были наблюдателями. если бы украина нарушала режим прекращения огня - они бы говорили об этом.
Что касается особого статуса и выборов: Украина им сделала еще лучше, Украина им дала фактически полную свободу, она вообще туда не лезла, и проводите там выборы какие хотите.
3) Дамбили Бамбас 8 лет!
Никто его не бомбил. Посмотрите Мариуполь и Донецк. Мариуполь сравнен с землей, Донецк стоит целый.
Может быть было пару ударов по российским военным объектам. Но Украина на это имеет право. А Зачем Сталин бомбил Сталинград месяц, обстреливая своих людей? Потому что город захватили немцы и он освобождал свою территорию. Также и Украина имеет право освобождать свою территорию, захваченную россиянами.
А путін - це найбільший серійний вбивця 21 століття.