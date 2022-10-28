США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн дол., - Associated Press

За даними Associated Press, США нададуть Україні новий пакет зброї та іншої допомоги на суму 275 мільйонів доларів, щоб посилити зусилля з витіснення російських військ із ключових районів на півдні країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За даними джерел агентства, про виділення нового пакета, як очікується оголосять 28 жовтня, однак там немає "жодної серйозної нової зброї". Натомість допомога буде спрямована на поповнення боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для HIMARS.

Включно з новими 275 мільйонами доларів наразі виділили Україні майже 18 мільярдів доларів зброї та іншого обладнання з початку повномасштабної війни з РФ.

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