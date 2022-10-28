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Новини Війна
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Протягом дня ворог втратив 44 окупанта, 6 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

війна

Російські війська втратили 27 жовтня на півдні України 44 одиниці особового складу, 6 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів та ангар з технікою.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі - 44 рашисти. На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.

В Бериславському районі наші ракетники утилізували  2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Упродовж години зранку ЗСУ на півдні збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25, - Повітряні сили

Автор: 

Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+4
Так це на Півдні тільки. Біля 500 осіб в середньому кожен день дохнуть або зазнають поранень після яких вже не можуть воювати далі
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28.10.2022 02:34
+1
З'явилося відео морського бою з дронами-камікадзе в Коблево https://t.me/novosti_n/23928
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28.10.2022 02:21
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44 за день малувато.... 300 тисяч Чмобіків .... по 44 у день це приблизно 6800 днів, це років 18 війни.... хоча ще ж є поранені... але ж й бабиісчоражают.... треба щоб економічно Засрашка немогла вести війну інакше це на довго.
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28.10.2022 02:15 Відповісти
Так це на Півдні тільки. Біля 500 осіб в середньому кожен день дохнуть або зазнають поранень після яких вже не можуть воювати далі
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28.10.2022 02:34 Відповісти
Dmytro якщо 500 у день то вже краще.
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28.10.2022 13:12 Відповісти
У кацапів 20000 танків в статті вказано що за день знищили 1 танк - а тепер порахуйте скільки це років а то в мене проблеми з математикою .
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28.10.2022 02:46 Відповісти
Ой бл#дь бачили їх танки аналоГовнєт задвадняКієвВазьмьом.... скільки з тих танків їздить й кого у їх саджати.
P. S. В Україні 50000 ПТРК.
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28.10.2022 13:13 Відповісти
З'явилося відео морського бою з дронами-камікадзе в Коблево https://t.me/novosti_n/23928
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28.10.2022 02:21 Відповісти
У Миколаєві лунають https://novosti-n.org/ua/news/U-Mykolayevi-lunayut-potuzhni-vybuhy-misto-znovu-zaznalo-raketnogo-obstrilu-254123 потужні вибухи - місто знову зазнало ракетного обстрілу
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28.10.2022 02:25 Відповісти
Здоровья им и хорошего настроения.
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28.10.2022 04:05 Відповісти
Ракетная опасность возросла. россия держит в Черном море десятки "Калибров" "Наготове остаются 24 "Калибра", расположенных на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два ВДК", - отметили украинские военные.
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28.10.2022 04:33 Відповісти
Группировка врага насчитывает 11 кораблей и катеров, маневрирующих вдоль побережья Крыма.В ОК "Юг" указали, что захватчики продолжают наносить удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Сохраняется угроза применения дронов-камикадзе.
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28.10.2022 04:35 Відповісти
 
 