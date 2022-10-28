Протягом дня ворог втратив 44 окупанта, 6 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Російські війська втратили 27 жовтня на півдні України 44 одиниці особового складу, 6 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів та ангар з технікою.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 130 вогневих завдань. Втрати ворога у живій силі - 44 рашисти. На додачу до ранішніх літака і гелікоптера, знищено ворожий танк, два міномети та 3 одиниці авто-бронетехніки.

В Бериславському районі наші ракетники утилізували 2 склади з боєприпасами та ангар із скупченням техніки ворога. Отримано підтвердження про результативне попереднє влучання по понтонній переправі з ворожою військовою технікою", - йдеться у повідомленні.

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