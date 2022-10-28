"Кухар Путіна" Пригожин намагається створити у складі ПВК "Вагнер" авіаційні загони, - ISW
Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі збройними силами РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Засновник ПВК Євгеній Пригожин набирає військових для формування або поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1" і С-300, гелікоптерів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.
"Вагнер" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські солдати дедалі більше покладаються на сили приватної військової компанії", - вказують аналітики.
В ISW підкреслили, що раніше з'явилося підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера", який керував літаками Су-25, що діяли на сході України у травні 2022 року.
"Придбання "Вагнером" бойових літаків свідчить про те, що ПВК є "прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - йдеться у звіті.
В Інституті вивчення війни пояснили, що ці дані заслуговують на увагу, оскільки вони підкреслюють, наскільки "Вагнер" стає паралельною армією на рівні з міністерством оборони РФ.
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Если в кремле этого не видят, не понимают чем все это кончится, или не хотят видеть и понимать, то они конченые идиоты.
Рано или поздно, но война с Украиной закончится и эта уголовная воинская банда вернется на россию, и я очень сильно сомневаюсь, что они добровольно сложат оружие и встанут к станку.
Как бы не пришлось вскоре прочитать - "Президент Российской Федерации Е. В. Пригожин"
Та від Курил і до Кремля Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало, Уже волає од того - Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат! Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю - Котись в Мацковію свою!
І раз причина тут така, Й дорога в тебе неблизька,
Бо я тобі не кум , не сват Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови Й летів до самої Москви!
"Кадрову армію знищено, найманців та зеків взяти вже ніде. Грошей в нас теж вже немає, тому ми будемо примусово забирати людей з виробництва, а ви, лохи-чпшники будете платити з власної кишені за ці ігрища. А щоб не виступали, то місцева влада буде вас нагороджувати грамотами, значками і вимпелами за вклад в оборону вялікай расісі"