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армія рф (16180) ПВК Вагнер (1534) Пригожин Євген (522) ISW (653)

"Кухар Путіна" Пригожин намагається створити у складі ПВК "Вагнер" авіаційні загони, - ISW

пригожин

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі збройними силами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Засновник ПВК Євгеній Пригожин набирає військових для формування або поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1" і С-300, гелікоптерів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.

"Вагнер" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські солдати дедалі більше покладаються на сили приватної військової компанії", - вказують аналітики.

В ISW підкреслили, що раніше з'явилося підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера", який керував літаками Су-25, що діяли на сході України у травні 2022 року.

"Придбання "Вагнером" бойових літаків свідчить про те, що ПВК є "прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни пояснили, що ці дані заслуговують на увагу, оскільки вони підкреслюють, наскільки "Вагнер" стає паралельною армією на рівні з міністерством оборони РФ.

Читайте: Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна, приховуючи поразки ПВК "Вагнера" під Бахмутом, - ISW

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Человек уголовного склада ума и уголовник по жизни создает паралленые министерству обороны воинские подразделения, уже обладает ракетным оружием и претендует на обладание авиацией.
Если в кремле этого не видят, не понимают чем все это кончится, или не хотят видеть и понимать, то они конченые идиоты.
Рано или поздно, но война с Украиной закончится и эта уголовная воинская банда вернется на россию, и я очень сильно сомневаюсь, что они добровольно сложат оружие и встанут к станку.
Как бы не пришлось вскоре прочитать - "Президент Российской Федерации Е. В. Пригожин"
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28.10.2022 07:00
+9
Отак подивишся здаля на москаля, Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало, Уже волає од того - Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат! Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю - Котись в Мацковію свою!
І раз причина тут така, Й дорога в тебе неблизька,
Бо я тобі не кум , не сват Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови Й летів до самої Москви!
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28.10.2022 07:02
+5
Следующая по степени маразма кавалерия на оленях. И награбленное есть где спрятать.
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28.10.2022 06:56
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а вийде орда вбивць гвалтівників і сіфілітіків.. поганий повар -готує дер*мо
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28.10.2022 06:32 Відповісти
Зеков пусть на самолеты садят.
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28.10.2022 06:36 Відповісти
типа там сложно руль и газ тормоз зожигание проще ем на волге ехать..дергай рычаги и лети..пфффффф
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28.10.2022 10:17 Відповісти
На мопеды
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28.10.2022 11:13 Відповісти
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28.10.2022 11:41 Відповісти
а что по этому поводу скажет "величайший и наисветлейший" разсведтчик-аналитик всех времен и народов булданов? пусть поделится с народом перспективой чмошников... как он видит перспективу, в каком гробу, в каком мешке...
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28.10.2022 06:47 Відповісти
Вот закончит бухать з гогилашвили и чего-то заявит.
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28.10.2022 07:03 Відповісти
Гастели сіфілісниє в наколках і в погонах імператора. Це феєрично!!!
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28.10.2022 06:48 Відповісти
Следующая по степени маразма кавалерия на оленях. И награбленное есть где спрятать.
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28.10.2022 06:56 Відповісти
следующий этап - вагнеровцы-подводники.
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28.10.2022 06:56 Відповісти
И кацманавты
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28.10.2022 11:14 Відповісти
Человек уголовного склада ума и уголовник по жизни создает паралленые министерству обороны воинские подразделения, уже обладает ракетным оружием и претендует на обладание авиацией.
Если в кремле этого не видят, не понимают чем все это кончится, или не хотят видеть и понимать, то они конченые идиоты.
Рано или поздно, но война с Украиной закончится и эта уголовная воинская банда вернется на россию, и я очень сильно сомневаюсь, что они добровольно сложат оружие и встанут к станку.
Как бы не пришлось вскоре прочитать - "Президент Российской Федерации Е. В. Пригожин"
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28.10.2022 07:00 Відповісти
Скорее что-то вроде Керенского
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28.10.2022 11:16 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля, Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало, Уже волає од того - Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат! Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю - Котись в Мацковію свою!
І раз причина тут така, Й дорога в тебе неблизька,
Бо я тобі не кум , не сват Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови Й летів до самої Москви!
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28.10.2022 07:02 Відповісти
та немає в мордорі ніяких ПВК. Навіщо це обговорювати? Щоб потім казати що це все кухар наготував, а путлер був дезінформований?
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28.10.2022 07:25 Відповісти
Вибачте контрактної армії з зеків? У них не має кадрової армії, а до контрактної треба час,кошти і навчання
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28.10.2022 08:04 Відповісти
Зеки-камікадзе...
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28.10.2022 08:43 Відповісти
Також из зеків
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28.10.2022 08:50 Відповісти
"Авіаційні" в тому сенсі що частини їхніх тушок будуть далеко розлітатися?
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28.10.2022 08:52 Відповісти
Дык Хаймарсу и НСАМСУ как-то *******, пригожинского или армейского жмура упаковывать в черный пакет... если останется что упаковывать
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28.10.2022 09:40 Відповісти
Конечно это не чмобики, мотивация у них есть. Можно Почитать воспоминания Боба Денара или "Псы войны" Фредерика Форсайта (замечательный писатель), чтобы понять - что у них в голове
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28.10.2022 11:23 Відповісти
Якщо перекласти це на людську мову, то буде приблизно так:

"Кадрову армію знищено, найманців та зеків взяти вже ніде. Грошей в нас теж вже немає, тому ми будемо примусово забирати людей з виробництва, а ви, лохи-чпшники будете платити з власної кишені за ці ігрища. А щоб не виступали, то місцева влада буде вас нагороджувати грамотами, значками і вимпелами за вклад в оборону вялікай расісі"
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06.11.2022 14:16 Відповісти
 
 