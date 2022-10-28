"Кухар Путіна" Пригожин намагається створити у складі ПВК "Вагнер" авіаційні загони, - ISW

Приватна військова компанія "Вагнер" продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку нарівні зі збройними силами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Засновник ПВК Євгеній Пригожин набирає військових для формування або поповнення екіпажів ЗРК "Панцир-С1" і С-300, гелікоптерів, штурмовиків, а також фахівців з радіоелектронної боротьби.

"Вагнер" не відома своїми самостійними бойовими літаками, але вона може почати це робити, оскільки російські солдати дедалі більше покладаються на сили приватної військової компанії", - вказують аналітики.

В ISW підкреслили, що раніше з'явилося підтвердження існування щонайменше одного авіаційного загону "Вагнера", який керував літаками Су-25, що діяли на сході України у травні 2022 року.

"Придбання "Вагнером" бойових літаків свідчить про те, що ПВК є "прикладом контрактної армії, до чого Міноборони Росії прагнуло всі ці роки", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни пояснили, що ці дані заслуговують на увагу, оскільки вони підкреслюють, наскільки "Вагнер" стає паралельною армією на рівні з міністерством оборони РФ.

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