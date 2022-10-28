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Результати виборів до Конгресу США не вплинуть на підтримку України, - Блінкен

блінкен

Підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтер'ю телеканалу CBS.

"Наразі ми бачили у Сполучених Штатах двопартійну підтримку України", - сказав дипломат.

Блінкен зазначив, що і республіканці, і демократи налаштовані допомагати українському народові.

"Я не передбачаю того, щоб це докорінно змінилося. Ніхто не може передбачити майбутнє, але на підставі того, що ми досі спостерігали, я думаю, що підтримка є, вона є непохитною і є двопартійною", - додав глава Держдепу.

Також читайте: Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"

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добре.
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28.10.2022 08:33 Відповісти
Шкода, що не вплинуть, бо хочеться збільшення рівня допомоги!
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28.10.2022 10:33 Відповісти
 
 