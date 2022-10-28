Результати виборів до Конгресу США не вплинуть на підтримку України, - Блінкен
Підсумки майбутніх проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів не вплинуть на підтримку, яку Вашингтон надає Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтер'ю телеканалу CBS.
"Наразі ми бачили у Сполучених Штатах двопартійну підтримку України", - сказав дипломат.
Блінкен зазначив, що і республіканці, і демократи налаштовані допомагати українському народові.
"Я не передбачаю того, щоб це докорінно змінилося. Ніхто не може передбачити майбутнє, але на підставі того, що ми досі спостерігали, я думаю, що підтримка є, вона є непохитною і є двопартійною", - додав глава Держдепу.
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Seva Schwartz
показати весь коментар28.10.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Абрамов de49e5a1
показати весь коментар28.10.2022 10:33 Відповісти Мені подобається 0
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