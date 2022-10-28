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Зеленський (22416) росія (63574)

Від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила по Україні 4,5 тис. ракетних ударів і понад 8 тис. авіанальотів, - Зеленський

зеленський

Російські окупанти продовжують атакувати мирні українські міста з повітря кожного дня протягом останніх 8 місяців. Увесь цей час наше небо від ворога майстерно захищають ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

Зеленський також вказав, що за останні дві доби ворог випустив понад 30 дронів-камікадзе. Проте, наші воїни не допустили прориву російських "стерв’ятників" вглиб країни і "приземлили" 23 Shahed-136.

Окрім цього, було перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х59, два ударні вертольоти К-52 і штурмовик Су-25 окупантів.

"Ми боремося, будемо збивати більше", - додав президент.

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Вовчик, верховный ты наш, ставкопроводящий Говнокомандующий, и как показали себя в роли ПВО-ПРО, свежий асфальт и шашлыки?
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28.10.2022 06:54 Відповісти
Наш херой
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28.10.2022 08:46 Відповісти
 
 