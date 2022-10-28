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Новини Агресія Росії проти України Війна
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путін (23323) ISW (653)

Путін підтвердив незмінну мету - знищити українську державу і стерти поняття українського народу, - ISW

путін

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни не хочуть зупинятися. У них лише один план: окупувати всю Україну, - Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+36
да педофил реально бахнутый на всю голову...а что можно взять с кэгэбэшного чмошника, работавшего по 5-й линии против своего народа... а потом ставшего главным наркотрафикером колумбийской наркоты в Европу...
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28.10.2022 07:14
+32
Да по барабану що воно меле,нам своє робити
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28.10.2022 07:20
+31
Шизофренічний дурень багатіє думками. Хоч би вже скорiше здохло це падло.
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28.10.2022 07:14
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да педофил реально бахнутый на всю голову...а что можно взять с кэгэбэшного чмошника, работавшего по 5-й линии против своего народа... а потом ставшего главным наркотрафикером колумбийской наркоты в Европу...
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28.10.2022 07:14 Відповісти
С чего вы взяли, что это только ***** бахнутый на всю голову? Он выражает мнение глубинного народа рашки... Они там все такие, помешанные на имперской идее...
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28.10.2022 07:58 Відповісти
Так эту идею этот больной псих и вдолбил в бараньи головы . Теперь получился замкнутый круг.
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28.10.2022 08:08 Відповісти
Вам сколько лет?)) Они и до ***** такими были... Простейший пример... Есть в рашке такой "правдоруб" Владимир Виноградов... Прославился своими рассказами про тот как он воевал в Чечне... Лет пять назад его снимало СТБ и возили его по Украине... Так вот в тех рассказах про Чечню есть момент как они поездом транзитом попали в Украину... И вот там все это отношение глубинного рашика к Украине и украинцам во всей красе...
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28.10.2022 08:18 Відповісти
Я историю очень хорошо знаю сейчас разговор о последних десятилетиях.
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28.10.2022 08:23 Відповісти
Это который типа юморист?
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28.10.2022 10:54 Відповісти
Шизофренічний дурень багатіє думками. Хоч би вже скорiше здохло це падло.
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28.10.2022 07:14 Відповісти
Да по барабану що воно меле,нам своє робити
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28.10.2022 07:20 Відповісти
100%
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28.10.2022 09:24 Відповісти
Мета ***** - знищити, утилізувати всіх кацапів на території України.
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28.10.2022 07:25 Відповісти
25 миллионов на утилизацию мобиков
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28.10.2022 07:32 Відповісти
обнуление ....
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28.10.2022 07:43 Відповісти
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28.10.2022 08:24 Відповісти
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28.10.2022 11:52 Відповісти
что не так )
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28.10.2022 19:20 Відповісти
Это у них не так
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28.10.2022 21:57 Відповісти
Ну тогда так
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28.10.2022 22:03 Відповісти
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28.10.2022 22:04 Відповісти
Це кремлівський шизофреник Російська імперія розвалилася СРСР розвалився а кацапи хотять повернути все минуле бо вони живуть минулим
А варто зазначити що Росія хоче переговорів а не Україна бо напевно з часом все важче вести війну путін запевняв громадян що мобілізації не буде -але мобілізація сталася і забезпечити необхідним він не може а просто кидає бій
Але Росія заснована на захоплених також землях це і землі ЗОЛОТОЇ ОРДИ СИБІР КУБАНЬ
Тому Зеленський правильно робить що не веде перемовин з путіном
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28.10.2022 07:27 Відповісти
Якщо росія каже, що хоче переговорів, то це ніяк не означає, що вона їх дійсно хоче! Скоріш за все вона хоче паузи, щоб зібратись із силами. А для цього згідна назвати цю паузу "переговорами", "жестом доброй воли", ..., байдуже
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28.10.2022 07:45 Відповісти
Мало того, что кацапы и другие отбросы человечества населяющие территорию со странным названием "Россия" и именующие себя "россиянами", гордятся тем, что этот плешивый и полуграмотный шибздик- придурок срущий в чемодан их царь, так они ещё и верят в тот шизоидальный бред этого недомерка на лабутенах.
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28.10.2022 07:27 Відповісти
Вы что не общались с кацапами при совке? Да они и тогда такими были... Так что тут спорный вопрос, что первично... Пропаганда или сам народишко такой? И пропаганда это всего лишь продолжение убеждений этих созданий?
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28.10.2022 08:06 Відповісти
Безумие этого ***** было бы смешно, если бы не стоило так чудовищно дорого.
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28.10.2022 07:28 Відповісти
Чого точно немає- так це "російського народу". Є вінегрет з бурятів,калмиків,чукчів,дагестанців і т.д. Може тому цю істоту так і "ковбасить" від України.
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28.10.2022 07:39 Відповісти
НЕ СОРОМТЕСЬ , КАЖIТЬ, ЩО Е сюзеренiтет з мендалевидними очима васалом над москалями.
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28.10.2022 07:55 Відповісти
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28.10.2022 10:09 Відповісти
пу - пок розвяжеться і ляжешь поруч володі тільки того забальзамували а ти куйло засмердишься і будуть тебе обсерати мухи
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28.10.2022 07:46 Відповісти
гаймарс в сраку він хоче тільки стидається попросити.
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28.10.2022 07:49 Відповісти
I ЗНОВ В БРЕХНI НЕ ЗАБАРИВСЯ:

«Украiнськiсть для нацменшин -це зло…»,

Та краще б ти малюткою вдавився:

Щоб в голову тобi таке ось не прийшло.

Песиголовець - ти, ти - вража сила,

У нас презирство ця потвора здобула.

Зплутала паритет з приорiтетом,

То й маеш срамне прiзвисько ти - ЛА-ЛА-ЛА
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28.10.2022 07:50 Відповісти
ху.ло уже не знает что морозить. Больная и опасная тварь.
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28.10.2022 07:58 Відповісти
Без України не буде російської імперії- значить російської імперії не буде.
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28.10.2022 08:05 Відповісти
Не слушайте Куйло. Немцов уже всё про него сказал...
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28.10.2022 08:12 Відповісти
Запасаемся попкорном. На каазлабаде не сьогоднi-завтра начнутся мультики... Сначалаhttps:https://youtu.be/ODbROzFQzjE //youtu.be/ODbROzFQzjE . Вторая серия - https://youtu.be/00DBIFxXc1Y враг народа ... пыня-ла-ла-ла уже покрывается трупными пятнами... ДАЙ БОГ ! Амiнь !!!
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28.10.2022 08:13 Відповісти
психиатрический пациент, бредовое расстройство.
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28.10.2022 08:35 Відповісти
22 жовтня 1721 року, цар Петро І проголосив Московське царство «Российской империей», а моссвинів - «россиянами»
Пропоную ВР відмінити указ Петра, повернути назву Московія, а населення називати МОССВИНІ
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28.10.2022 08:37 Відповісти
Ленин создает Украину
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28.10.2022 08:40 Відповісти
Цей чорт пока не здохне разом з імперією зла завжди буде загроза ,тому основна відповідь цьому кровожерливому чудовиську може бути тільки ЗСУ ,а ще повино проводитись в країні патріотичне виховання громадян ,замість того наш ютуб простір заполонили "хорошие русские " .
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28.10.2022 08:40 Відповісти
Навіщо так багато букв і слів? Хутін це Х У Й Л О, цього досить.
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28.10.2022 09:18 Відповісти
До Путина многие пытались уничтожить украинское государство и стереть понятие украинского народа. Например, еще в 1239 году армия хана Батыя предприняла новый поход на Русь, итогом которого стало взятие Киева 6 декабря 1240 года после долгой осады. На протяжении всей истории Московское государство пыталось это сделать. Но как писал Нестор летописец, что от Киева, отсюда пошла русская земля. И Никому не удалось уничтожить Украину-Русь, потому, что здесь живет свободолюбивый народ, народ труженик. И такая гнида как Путин ничего не сможет сделать. Может только повеситься
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28.10.2022 09:19 Відповісти
Українці не перестануть існувати, бо цього хоче блаженний маніяк. Ми були на своїй землі й ми на ній залишимося попри усілякі людиноненависницькі заяви та дії.
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28.10.2022 09:29 Відповісти
******** пыль глотать.
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28.10.2022 09:44 Відповісти
Значить переговорів не буде як мінімум до смерті песиголовця...
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28.10.2022 09:50 Відповісти
Один мудак уже хотел помыть сапоги в Индийском акияне и чо, Индийский акиян на месте, а где он со своими сапогами,- тама, вот то-то
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28.10.2022 09:58 Відповісти
Немцов зрозуміло пояснив, хто такий ***** рашистів!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!
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28.10.2022 10:04 Відповісти
моль ******* на рило,а не Україна,здохнеш до нового року!
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28.10.2022 10:05 Відповісти
Нам пох*й что он думает и говорит! Опущенный лидер орков нам не указ!
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28.10.2022 10:09 Відповісти
Невеличке утоснення. Звичайно,і Путен і глубінная Орда ненавидять українців і Україну але знищити всіх нас вони не планують,вони мріють поповнити населення Рашки за рахунок частини насенлення України,хто буде проти-винищуватимуть. Іще, мені здається,що і в Україні є сили зацікавлені у знищенні українців: я навіть уже не говорю про здачу територій,знищення ВПК,здачу в оточення тощо,за 8 міс не постраждав жоден Слуга,жоден ОПЗЖопер,жоден росагент і диверсант,жоден юдейчик....Є теорія що у випадку падіння Ізраїлю під ударами мусульман.ядерного удару Ірану тощо,для евакуації євреїв заплановано створення нового Ерец Ісраель.....в Україні. Звідси і дивна поведінка Ізраїлю щодо нашої боротьби.
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28.10.2022 10:11 Відповісти
Оце чмо косооке, що на фото, стверджує що ми з ним адінарот? 😂 Я вас умоляю. Забєрітє ето малохольноє, а то "женітся пєрєстану". 😂
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28.10.2022 10:17 Відповісти
може он скоро копыты отбросит
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28.10.2022 10:19 Відповісти
Пора кончать, ушлепка!
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28.10.2022 10:29 Відповісти
Рядові росіяни теж хочуть знищити Україну... Не лише ***** https://youtu.be/M9gqkj2IY28

Але ми проти
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28.10.2022 10:44 Відповісти
Ми не просто проти. Вперше за 300 років (а може і більше) у нас з`явилася реальна можливість зламати хребта цій потворі та зробити так, щоб наступні 300 років жителі тих ****** гикали та пітніли при одному тільки слові Україна.
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28.10.2022 12:49 Відповісти
***** нс імбіцила
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28.10.2022 10:50 Відповісти
Чемоданный срун тяжело больной старый маразматик.
Наверняка у всех на виду есть подобный дед. На районе, во дворе, по-соседству или даже свой. Так вот присмотритесь к нему и вы поймете - что будет дальше. Потому что такие старики сделаны как под копирку, просто бзики разные
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28.10.2022 11:05 Відповісти
Всё руководство России выставило себя на весь мир как тупое недоразвитие быдло вылезшее из трущебных подворотен пьяной России.
Им только тогда дойдет, когда Китай анксирует Сибирь и Дальний Восток, а Украина разрушит Кремль и заберёт исконные свои земли до Каспийского моря. А весь мир будет плеваться при упоминании о русских....и это уже началось.
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28.10.2022 12:11 Відповісти
Рівень Путіна-це звичайний ватнік-троль на якомусь кацапському ресурсі. Таке враження, що цій неосвітчений людині просто начитувати всю цю імперську нісенітницю. Зверніть увагу що і головне в якій формі він це все доносить на міжнародній арені! Це ж тупорилий вата і все. «А вот ві знаєте!?», «а вот ані…». Рівень п
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28.10.2022 12:31 Відповісти
Покойный Борис Немцов уже давно сказал что недомерок **..... А теперь ещё добавилось старческое слабоумие.
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28.10.2022 13:18 Відповісти
Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України ІХскл., фракція Європейська Солідарність, Голова Комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС:

https://eurosolidarity.org/2022/10/27/ivanna-klympush-czynczadze-gavkit-na-zahid/ Значна частина сьогоднішнього божевільного виступу путіна - це гавкіт на Захід .

"…Захід атакує якісь російські «традиційні цінності». Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій - якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль…" і т.д

Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці і готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому путіну лишається лише терор і ядерні погрози.
Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни і дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.
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28.10.2022 13:54 Відповісти
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 14:35 Відповісти
Що ще може відморозити цей нагуляний семимісячний недоносок-гопник...???!!!
Він вирішив трошки постращать і напужать на понтах УКРАЇНЦІВ....???!!!
Цей семимісячний недоносок-підорос, ще навіть і не здогадується, що з його підоросією зроблять УКРАЇНЦІ...!!!
УСЕ спалимо аж до уральських гір і до заполярья і замінуємо потрійним мінуванням усю територію підоросії, щоб вони на віки забули дорогу в УКРАЇНУ та ЄВРОПУ...!!!

P/s. Якщоб не зрада цього рижого червоного директора з південмаша у 1994 році тоб Україна і надалі мала атомну зброю, або обміняла її на адекватні засоби оборони...!!!
Цей рижий пес "кучма" зробив усе щоб розброїти УКРАЇНУ та обікрасти її до копійки своєю видуманою ПРИХВАТИЗАЦІЄЮ разом з своїм організованим злочинним угрупуванням (медведчуками, пітушенками, ющами, янеками, смішками, потебеньками, кравченками, бакаями та іншими держмахінаторами-шахраями у владі з 1993-2001 роки.
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28.10.2022 18:43 Відповісти
 
 