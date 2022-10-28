Путін підтвердив незмінну мету - знищити українську державу і стерти поняття українського народу, - ISW
Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.
Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.
Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.
Будь ласка, зачекайте...
А варто зазначити що Росія хоче переговорів а не Україна бо напевно з часом все важче вести війну путін запевняв громадян що мобілізації не буде -але мобілізація сталася і забезпечити необхідним він не може а просто кидає бій
Але Росія заснована на захоплених також землях це і землі ЗОЛОТОЇ ОРДИ СИБІР КУБАНЬ
Тому Зеленський правильно робить що не веде перемовин з путіном
«Украiнськiсть для нацменшин -це зло…»,
Та краще б ти малюткою вдавився:
Щоб в голову тобi таке ось не прийшло.
Песиголовець - ти, ти - вража сила,
У нас презирство ця потвора здобула.
Зплутала паритет з приорiтетом,
То й маеш срамне прiзвисько ти - ЛА-ЛА-ЛА…
Пропоную ВР відмінити указ Петра, повернути назву Московія, а населення називати МОССВИНІ
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців!!
Але ми проти
Наверняка у всех на виду есть подобный дед. На районе, во дворе, по-соседству или даже свой. Так вот присмотритесь к нему и вы поймете - что будет дальше. Потому что такие старики сделаны как под копирку, просто бзики разные
Им только тогда дойдет, когда Китай анксирует Сибирь и Дальний Восток, а Украина разрушит Кремль и заберёт исконные свои земли до Каспийского моря. А весь мир будет плеваться при упоминании о русских....и это уже началось.
https://eurosolidarity.org/2022/10/27/ivanna-klympush-czynczadze-gavkit-na-zahid/ Значна частина сьогоднішнього божевільного виступу путіна - це гавкіт на Захід .
"…Захід атакує якісь російські «традиційні цінності». Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій - якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль…" і т.д
Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці і готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому путіну лишається лише терор і ядерні погрози.
Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни і дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.
Він вирішив трошки постращать і напужать на понтах УКРАЇНЦІВ....???!!!
Цей семимісячний недоносок-підорос, ще навіть і не здогадується, що з його підоросією зроблять УКРАЇНЦІ...!!!
УСЕ спалимо аж до уральських гір і до заполярья і замінуємо потрійним мінуванням усю територію підоросії, щоб вони на віки забули дорогу в УКРАЇНУ та ЄВРОПУ...!!!
P/s. Якщоб не зрада цього рижого червоного директора з південмаша у 1994 році тоб Україна і надалі мала атомну зброю, або обміняла її на адекватні засоби оборони...!!!
Цей рижий пес "кучма" зробив усе щоб розброїти УКРАЇНУ та обікрасти її до копійки своєю видуманою ПРИХВАТИЗАЦІЄЮ разом з своїм організованим злочинним угрупуванням (медведчуками, пітушенками, ющами, янеками, смішками, потебеньками, кравченками, бакаями та іншими держмахінаторами-шахраями у владі з 1993-2001 роки.