Путін підтвердив незмінну мету - знищити українську державу і стерти поняття українського народу, - ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує відкидати ідею українського суверенітету, що є несумісним із переговорами між РФ і Україною, і переслідує мету знищити українську державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що "єдиною реальною гарантією українського суверенітету" може бути тільки Росія, яка "створила" Україну.

Його заяви відкидають юридичний факт, що Російська Федерація визнала суверенітет України, і що український народ існує як окрема нація.

Увічнення Путіним наративу про те, що Україна і Росія є єдиним народом, розділеним на різні держави довільними історичними обставинами, свідчить про його незмінну мету знищити українську державу і стерти поняття українського народу.

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