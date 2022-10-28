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Південна Корея заперечила звинувачення Путіна щодо постачання летальної зброї Україні, - Reuters

корея,южная

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п’ятницю, 28 жовтня, що Сеул не надавав Україні жодної летальної зброї. Таку заяву він зробив у відповідь на звинувачення президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомило агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє видання, виступаючи 27 жовтня на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", Путін заявив, що рішення Південної Кореї постачати зброю Україні "зруйнує відносини Сеула та Москви".

"Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні і не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому плані питання нашого суверенітету", – сказав Юн журналістам, відповідаючи на запитання про заяву Путіна.

Союзна до США Південна Корея, як пише Reuters, стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.

"Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію", – додав Юн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща підписала з Південною Кореєю угоду про закупівлю майже 300 РСЗВ Chunmoo

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Топ коментарі
+22
Навіщо виправдовуватись перед якоюсь мілкою мерзотою? Навіть якщо вузькомордим пох на Україну так само як і Україні пох на них.
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28.10.2022 07:55
+18
А его какое собачье дело?
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28.10.2022 07:53
+15
Яке цинічне нацистсько-рашистське бидло !!! ірану можна постачати їм дрони і ракети, а Південній Кореї нам - ні !!!
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28.10.2022 08:00
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А его какое собачье дело?
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28.10.2022 07:53 Відповісти
Навіщо виправдовуватись перед якоюсь мілкою мерзотою? Навіть якщо вузькомордим пох на Україну так само як і Україні пох на них.
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28.10.2022 07:55 Відповісти
Треба на йух посилать та й усе.
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28.10.2022 07:56 Відповісти
Яке цинічне нацистсько-рашистське бидло !!! ірану можна постачати їм дрони і ракети, а Південній Кореї нам - ні !!!
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28.10.2022 08:00 Відповісти
Российский поп одновременно и напугал, и шокировал, и насмешил, и обозлил - появилось видео Митрополит Евгений утверждает, что Россия воюет не с Украиной или США, а со злыми духами.
"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/261406_1666886784/
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28.10.2022 08:03 Відповісти
А жаль. Краще корейська зброя в Україні чим добрі стосунки з ботоксним.
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28.10.2022 08:08 Відповісти
Мдя... Корея, виявляється, ще ті чмошники.
Тільки підораша срала на їх прогиби.
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28.10.2022 08:10 Відповісти
А в чому тут "звинувачення"? Хіба одна країна не має права передавати зброю іншій країні? Як на мене тому Уйлу взагалі не варто щось відповідати - просто ігнорувати того шизіка.
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28.10.2022 08:16 Відповісти
А цьому і був сенс наїзду. Змусити виправдовуватись і говорити що постачання зброї Україні це погано..
Гебнява школа маніпуляцій...
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28.10.2022 08:19 Відповісти
Йольо відреагувало на *уйло. Але не чекав такої лякливої та недалекоглядної реакції від Південної Кореї. Підтримка, чи навіть не підтримка ворогів рашки, для них це опосередкована підтримка своїх ворогів Китаю та КНДР.
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28.10.2022 08:22 Відповісти
Поставлять Україні зброю це не звинувачення, це честь. Але кальмари ******* на рашку, сусіди ,****.
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28.10.2022 08:22 Відповісти
За відмову постачати зброю, треба давати відмову на продаж їхнії товарів!!!!
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28.10.2022 08:32 Відповісти
А що це Південна Корея така сциклива?
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28.10.2022 08:40 Відповісти
Не сциклива але - Сеул за 50км від кордону чучхе (населення 9,5 мільонів а агломерація 24 мільонів тобто це половина населення України).
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28.10.2022 12:24 Відповісти
А чому вони взагалі оправдовуються перед неадеватним маньяком?
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28.10.2022 08:45 Відповісти
Польша нам а Корея Польші .
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28.10.2022 09:20 Відповісти
Південні корейці теж вирішили позаглядати в ясні мирні очі таваріща *****? Ну-ну...
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28.10.2022 09:21 Відповісти
Фу, не очікував такого від Південної Кореї. Чмошники. Ви ще у кімченина відсмокчіть.
Боже, які кончені і сцикливі люди стали. Правду колись читав в інтернеті:

Тяжкі часи народжують сильних людей;
Сильні люди народжують легкі часи;
Легкі часи народжують слабких людей;
Слабкі люди народжують тяжкі часи.

Оце ми явно зараз в останній стадії, яка ось-ось перейде або вже переходить у першу...
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28.10.2022 10:07 Відповісти
Концлагерь Неардельтальцев🦍🦍🦍 сильно Возмущам-с....,Киев брать за три дня оказалось делом тяжким...🤣п война со Степаном Бандерой длится с 23 августа 1939 года....,не верю..что дохлая красная армия "победила" фон Риббентропа...😆🤣за 4 года....
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28.10.2022 10:10 Відповісти
У Южной Кореи на обвинения ************ ответ должен быть один-а иди ***** сын погибшей обезьяны!
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28.10.2022 10:15 Відповісти
Волонтери постачали корейську зброю... https://youtu.be/M9gqkj2IY28

А Корея ні... Так що ********... Ти не прав.
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28.10.2022 10:41 Відповісти
 
 