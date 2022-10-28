Південна Корея заперечила звинувачення Путіна щодо постачання летальної зброї Україні, - Reuters
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п’ятницю, 28 жовтня, що Сеул не надавав Україні жодної летальної зброї. Таку заяву він зробив у відповідь на звинувачення президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомило агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляє видання, виступаючи 27 жовтня на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", Путін заявив, що рішення Південної Кореї постачати зброю Україні "зруйнує відносини Сеула та Москви".
"Ми були солідарні з міжнародним співтовариством щодо мирної гуманітарної допомоги Україні і не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому плані питання нашого суверенітету", – сказав Юн журналістам, відповідаючи на запитання про заяву Путіна.
Союзна до США Південна Корея, як пише Reuters, стверджувала, що не надаватиме Україні летальної допомоги, і намагалася уникати антагонізації Росії як з економічних причин, так і через вплив, який Москва може мати на Північну Корею.
"Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію", – додав Юн.
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"Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/261406_1666886784/
Тільки підораша срала на їх прогиби.
Гебнява школа маніпуляцій...
Боже, які кончені і сцикливі люди стали. Правду колись читав в інтернеті:
Тяжкі часи народжують сильних людей;
Сильні люди народжують легкі часи;
Легкі часи народжують слабких людей;
Слабкі люди народжують тяжкі часи.
Оце ми явно зараз в останній стадії, яка ось-ось перейде або вже переходить у першу...
А Корея ні... Так що ********... Ти не прав.