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Донецька область (7557) Кириленко Павло (904)

За добу окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації — у Шандриголовому.

Ще 9 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: За добу окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За добу окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА 01

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