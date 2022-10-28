За добу окупанти вбили 4 мирних жителів Донеччини, виявлено тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби окупанти вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 27 жовтня стало відомо про 4 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами: 3 у Бахмуті та 1 у Святогірську.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 цивільних, які загинули під час окупації — у Шандриголовому.



Ще 9 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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