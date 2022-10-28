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Новини Агресія Росії проти України
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ООН (3272) росія (63574) США (20990) Україна (5686) біологічна зброя (27) Томас-Грінфілд Лінда (51)

Звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", - ООН

оон,радбез

Радбез ООН розглянув заяву МЗС Росії про програми біологічної зброї в Україні. Представник ООН з питань роззброєння та посол США в ООН відкинули звернення Росії до Ради безпеки із закликом розслідувати "військову біологічну діяльність" США в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Звинувачення, висунуте МЗС Росії 27 жовтня, є "чистою вигадкою без будь-яких доказів", заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд у Раді безпеки. Вона також сказала, що ні Україна, ні США не мають програм виготовлення біологічної зброї.

Заступник верховного представника ООН з питань роззброєння Адедеджі Ебо також заявив, що ООН "не знає" про будь-яку програму біологічної зброї в Україні. Він сказав, що його попередник Ізумі Накаміцу інформував Раду безпеки в березні та знову в травні з цього приводу, і ООН не відомо про такі програми біологічної зброї. Він також сказав, що Організація Об’єднаних Націй не має ні мандату, ні технічних можливостей для розслідування цієї заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

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Топ коментарі
+14
Скоро дойдет до того, что ****** заявит, что украинцы вступили в контакт с инопланетянами и скоро поработят всю планету, а все народы станут ихними рабами
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28.10.2022 09:27
+11
Если бы кацапы не были потомственными долбой@бами,то я бы подумал что они тупо троллят ООН.
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28.10.2022 09:32
+10
Активність ООН базується на розгляданні маячні оркостана, коли реально іде війна,розв'язана оркостаном. Цінності цієї організації мізерні, тільки дотації реальність
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28.10.2022 09:24
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Самі вирощують біочмобіків, а звинувачують нас.
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28.10.2022 09:24 Відповісти
Активність ООН базується на розгляданні маячні оркостана, коли реально іде війна,розв'язана оркостаном. Цінності цієї організації мізерні, тільки дотації реальність
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28.10.2022 09:24 Відповісти
Що Ви таке кажете, оон в житті стіко не пахало, час вимагати збільшення зп і льготи...)
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28.10.2022 09:32 Відповісти
Ви знаєте,а не смішно,читаючи повістки дня для екстренних засідань. Усе що екстра коштує дуже дорого
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28.10.2022 09:39 Відповісти
Що ж смішного у тому, що кожна повістка рб це дурість на межі ідіотизму...
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28.10.2022 09:48 Відповісти
Біолабораторії скрізь на расісі, (уйло найбільший ексеримент
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28.10.2022 09:26 Відповісти
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28.10.2022 09:32 Відповісти
Боже, яке страшне воно. Найогидніше, що можна побачити 🤮
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28.10.2022 09:33 Відповісти
Скоро дойдет до того, что ****** заявит, что украинцы вступили в контакт с инопланетянами и скоро поработят всю планету, а все народы станут ихними рабами
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28.10.2022 09:27 Відповісти
Если бы кацапы не были потомственными долбой@бами,то я бы подумал что они тупо троллят ООН.
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28.10.2022 09:32 Відповісти
А вони ж в це вірять. Причому всі, незалежно від віку
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28.10.2022 09:35 Відповісти
Маячню можна нести рівно доти, доки вона хоч на когось справляє враження.
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28.10.2022 09:33 Відповісти
Сколько можно слушать бредни России, бредни сивой кобылы Лаврова. Выражение «бред сивой кобылы» используется в русской речи для обозначения пустословия, болтовни и несусветной чуши. Выражение появилось из-за верований славян в то, что сивая лошадь (серая с примесью другого цвета) была самым бестолковым животным. Поэтому давно необходимо перестать слушать бредни России, Лаврова и гнать с ООН Россию вместе с Лавровым
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28.10.2022 09:41 Відповісти
ПаРаша імперія Брехні, а уйо...ки в неї на службі!
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28.10.2022 10:08 Відповісти
Аксиома: все, что заявляют кацапы по умолчанию считается ********, пока убедительно не будет доказано обратное.
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28.10.2022 10:31 Відповісти
Мавзолейные Пургаметы действуют всегда одинаково...десять Версий любого события набросают...а ты отмазывайся...это что со сбитым малайзийский Боингом....,то летчик украинским сбил,то украинский ЗРК Бук,то пассажиры самолёта уже были мертвы когда падал лайнер...типичная мавзолейная Туфта... ничего нового....
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28.10.2022 10:51 Відповісти
Рашка настільки забрехалась,що навіть якщо випадково і скаже правду то вже ніхто не повірить...Був колись в "Шахтарі" таких футболіст - Старухін.Артист ще той,падав і корчився так що страшно ставало...Врешті судді перестали звертати увагу на ті падіння взагалі,хоч інколи він падав і по справжньому...
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28.10.2022 11:04 Відповісти
Фашистська рашка вважає доказами наявність своїх біолабораторій, оскільки про інших судить по собі. Тварюка терористична.
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28.10.2022 11:09 Відповісти
 
 