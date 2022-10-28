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Загарбники формують маневровий житловий фонд з порожніх квартир в окупованому Рубіжному, - Гайдай

рубіжне

Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. У квартири будуть заселяти бойовиків та колаборантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ. 

"Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. Відповідні оголошення з адресами розповсюджують по місту. Власникам перелічених квартир треба з’явитися протягом 10 днів з моменту розміщення повідомлення "для погодження питання по заселенню в ці квартири", - повідомив Гайдай.

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Наскільки є така інформація актуальною,бо знизу новини від цього чиновника, що ЗСУ ідуть на Сватове і Кремінна....навіщо фонд при втраті позицій
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28.10.2022 09:46 Відповісти
Не засорял бы Гайдай информпространство подобной чушью.
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28.10.2022 09:48 Відповісти
 
 