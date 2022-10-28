Загарбники формують маневровий житловий фонд з порожніх квартир в окупованому Рубіжному, - Гайдай
Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. У квартири будуть заселяти бойовиків та колаборантів.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. Відповідні оголошення з адресами розповсюджують по місту. Власникам перелічених квартир треба з’явитися протягом 10 днів з моменту розміщення повідомлення "для погодження питання по заселенню в ці квартири", - повідомив Гайдай.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар28.10.2022 09:46 Відповісти Мені подобається 0
Garry Grant
показати весь коментар28.10.2022 09:48 Відповісти Мені подобається 0
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