Загарбники формують маневровий житловий фонд з порожніх квартир в окупованому Рубіжному, - Гайдай

Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. У квартири будуть заселяти бойовиків та колаборантів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. Відповідні оголошення з адресами розповсюджують по місту. Власникам перелічених квартир треба з’явитися протягом 10 днів з моменту розміщення повідомлення "для погодження питання по заселенню в ці квартири", - повідомив Гайдай.

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