Повітряну тривогу оголошують щоразу, як є ракетна атака або виліт бомбардувальників, - Повітряні сили

Речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив, за яких обставин в Україні оголошується повітряна тривога.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога вмикається у різних випадках, це роблять завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації - бомбардувальники Ту-160 або Ту-195", - пояснив Ігнат.

Він навів приклад, коли 27 жовтня на бойовий курс вийшли два такі бомбардувальники. Вони є носіями ракет Х-101 або Х-555, які мають дальність польоту понад 5500 км і тому загрожують всій території України.

"Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді також оголошується тривога. Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги", - додав Ігнат.

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Він підсумував, що повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями.