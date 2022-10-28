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Повітряну тривогу оголошують щоразу, як є ракетна атака або виліт бомбардувальників, - Повітряні сили

ппо,ігнат

Речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив, за яких обставин в Україні оголошується повітряна тривога.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повітряна тривога вмикається у різних випадках, це роблять завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні. Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації - бомбардувальники Ту-160 або Ту-195", - пояснив Ігнат.

Він навів приклад, коли 27 жовтня на бойовий курс вийшли два такі бомбардувальники. Вони є носіями ракет Х-101 або Х-555, які мають дальність польоту понад 5500 км і тому загрожують всій території України.

"Іноді надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300, тоді також оголошується тривога. Так само і з реактивними системами залпового вогню: коли є інформація, що по якихось областях противник от-от застосує реактивну артилерію, також оголошується сигнал тривоги", - додав Ігнат.

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Він підсумував, що повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями.

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Топ коментарі
+2
Что поделать... Лучше три раза пукнуть, чем один раз обосраться.
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28.10.2022 10:37
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Тривогу оголошують по всій області і не ясно де саме загроза.
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28.10.2022 10:27 Відповісти
Что поделать... Лучше три раза пукнуть, чем один раз обосраться.
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28.10.2022 10:37 Відповісти
Люди звикають що нічого не відбувається і вже не реагують.
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28.10.2022 10:41 Відповісти
Вынужден напомнить, что дело спасения утопающих в руках сами утопающих. Никто силой не гнал избирателей зеленой мрази ставить галочки за него. Так и в этом случае, ведь неизвестно куда конкретно прилетит, известно лишь направление. Вот и предупреждают чтобы было время добежать до укрытия.
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28.10.2022 10:52 Відповісти
иногда пенсионеры и старики не успевают дойти
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28.10.2022 11:20 Відповісти
Ну что непонятно? Поэтому и объявляют заранее и по всей области.
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28.10.2022 11:58 Відповісти
как это заранее? если нет сирены и не пришло сообщение на смартфон то как ты узнаешь? днс тестировал отличную систему тревоги без интернета и все .. заглохло
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28.10.2022 13:38 Відповісти
Та да, пенсионеры и старики сильны в смартфонах. Я у себя на телефоне поставил приложение, так вся маршрутка перепугалась от "Увага, повітряна тривога", а минут через 5 и сирена включилась.
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28.10.2022 13:47 Відповісти
а так это то что тестировалось ? я думал оно без установки должно работать
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28.10.2022 14:02 Відповісти
Работает
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28.10.2022 18:06 Відповісти
так, але якщо прилетить без оголошення тривоги - хтось сяде.
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28.10.2022 11:00 Відповісти
никто не сядет - сколько раз уже такое было..
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28.10.2022 11:19 Відповісти
те кто живет в многоэтажках или возле каких то обьектов должны серьезно отнсоится к тревогам
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28.10.2022 11:18 Відповісти
Вчора була зразу по всій країні.
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28.10.2022 10:43 Відповісти
Який ***** Ту-195... У наявності в кацапів Ту95МС.
Адміни, вичитуйте те, що пишите!
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28.10.2022 11:16 Відповісти
ночью сообщения на смартфон бывает не приходят или
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28.10.2022 11:17 Відповісти
ну хз, а поставить там камеры на окраинах (городов-миллионников хотя бы) и разные типы тревог, типа, хрень на подлете 15 секунд, ховайся кто хочет\успеет никак?
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28.10.2022 13:08 Відповісти
 
 