На більшості ділянок лінії фронту в Україні спостерігається чіткий перехід військ РФ до довгострокової оборонної позиції, - британська розвідка
Через недоукомплектованість і погану підготовку сили РФ переходять в оборону на більшості ділянок лінії фронту в Україні.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Описуючи події на Херсонщині, британська розвідка зазначає, що Росія посилила деякі свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, але це відбувалося через вкрай низький рівень укомплектованості особового складу.
Зокрема, як ідеться в огляді, у вересні 2022 року російські офіцери описували роти на Херсонському напрямку як такі, що складаються з шести-восьми осіб кожна. При цьому роти повинні розгортатися з приблизно 100 людей особового складу.
"За останні шість тижнів спостерігається чіткий перехід російських сухопутних військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні. Це, ймовірно, пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що вкрай недоукомплектовані, погано підготовлені сили в Україні наразі здатні лише до оборонних операцій" - зазначає британська розвідка.
Однак, на думку фахівців Міноборони Британії, навіть якщо Росії вдасться закріпити довгострокові оборонні рубежі в Україні, її оперативний план залишатиметься вразливим.
"Щоб повернути ініціативу, їй необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції", - йдеться в огляді.
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гитлерапутина все малахольные!" (тм)
ГДР, немцы отработали тяжелый день в госхозе и сидят в сельском гаштете, пьют пиво. Вдали показалась колонна техники. Один говорит другому.
- Дитрих, а хочешь я тебе расскажу, что будет в следующие 15 минут. Через пару минут они подъедут к нам и остановятся. Затем из кабины выйдет капитан, помочится на колесо, вынет из планшета карту и долго будет смотреть то в нее, то вперед. Затем спрячет карту подойдет к нам и спросит где ему повернуть на Дрезден
Що тут було до 2014 - не знаю, бо прийшов сюди лише з початком війни Двічі аккаунт "згоряв" - з-за атак на сайт Однак мене все одно (як і "букова") тут знають вже давно Чому ти так впевнений, що ТОБІ - "вчорашньому", повинно буть більше довіри, ніж нам? Тим більше, що я опираюсь на логіку та знання реалій природних умов України у жовтні, а ти - на слова безликої істоти, яка в інформпросторі назвалася "МО України" чи "Генштабом"?
Не повинно бути ніяких котлів.
А ще негода...хлопцям важко,не треба їх підганяти.Генштаб знає,що треба робити.
Зрозуміло,більше бк і наші бійці будуть поступово рухатись вперед.
Головне - зберегти життя наших синів.
А ми допомагаєм,як можем,армії.
В качестве удобрения для бурьяна.
А после и бурьян выполем
>Так що, звільнення Херсону до кінця тижня не буде?
Ми можемо, звичайно, звільнити Херсон до кінця тижня, але тоді ж доведеться роздовбати заново заасфальтований пропускний пункт на Чонгарі. А грошей на новий асфальт немає, "батальон Монако" не віддає. 😥
Це тільки моя думка - наше військо повинно бути збільшеним до розмірів коли
масові ротації можна проводити без втрати якісної оборони і наступу по всіх
фронтах.
"Щоб повернути ініціативу, вам необхідно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протидіяти українським проривам і проводити власні широкомасштабні наступальні операції".
Рашистський Генштаб - британській розвідці:
"Вас понял, інструкції прийняв".