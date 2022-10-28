Кадиров і Пригожин ображають генерал-полковника ЗС РФ Лапіна, щоб домогтися звільнення Шойгу та Герасимова, - Бутусов

Власники приватних армій Кадиров і Пригожин накинулися зі звинуваченнями на Героя Росії генерал-полковника Лапіна, командувача військ Центрального військового округу ЗС РФ. Міноборони РФ мовчить, адже Кадиров - це фаворит Путіна.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Насправді ударом по Лапіну два власники приватних армій, Кадиров та Пригожин, збираються збити тих, хто Лапіна призначив та підтримує - начальника Генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу. 2017 року у Шойгу з Пригожиним виник конфлікт, Пригожин претендував на постачання харчування до російської армії, але Шойгу йому не дозволив владу в цей бізнес", - пише Бутусов.

За його словами, тепер Кадиров і Пригожин використовують поразки російської армії як привід поставити у військове керівництво своїх людей, свого міністра оборони, і тим самим посилити свій вплив.

"Кадиров і Пригожин вже фактично стали ватажками паралельних держав силових структур, особисто підпорядкованих Путіну. І цим відкритим конфліктом із Міноборони та Генштабом вони показують усім російським силовикам, що вони впливовіші за офіційні силові структури", - пише Бутусов.

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"Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість влади чеченських та вагнерівських польових командирів", - підсумував він.