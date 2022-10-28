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Новини Війна
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армія рф (16180) Кадиров (524) Шойгу (622) Бутусов Юрій (3479) Пригожин Євген (522) Герасимов Валерій (51)

Кадиров і Пригожин ображають генерал-полковника ЗС РФ Лапіна, щоб домогтися звільнення Шойгу та Герасимова, - Бутусов

пригожин,кадиров

Власники приватних армій Кадиров і Пригожин накинулися зі звинуваченнями на Героя Росії генерал-полковника Лапіна, командувача військ Центрального військового округу ЗС РФ. Міноборони РФ мовчить, адже Кадиров - це фаворит Путіна.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Насправді ударом по Лапіну два власники приватних армій, Кадиров та Пригожин, збираються збити тих, хто Лапіна призначив та підтримує - начальника Генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу. 2017 року у Шойгу з Пригожиним виник конфлікт, Пригожин претендував на постачання харчування до російської армії, але Шойгу йому не дозволив владу в цей бізнес", - пише Бутусов.

За його словами, тепер Кадиров і Пригожин використовують поразки російської армії як привід поставити у військове керівництво своїх людей, свого міністра оборони, і тим самим посилити свій вплив.

"Кадиров і Пригожин вже фактично стали ватажками паралельних держав силових структур, особисто підпорядкованих Путіну. І цим відкритим конфліктом із Міноборони та Генштабом вони показують усім російським силовикам, що вони впливовіші за офіційні силові структури", - пише Бутусов.

Також читайте: Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у "здачі лінії оборони"

"Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість влади чеченських та вагнерівських польових командирів", - підсумував він.

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Топ коментарі
+22
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28.10.2022 11:29
+20
товарищам генералам пора начинать мочить товарищей фсбшников в сортирах. иначе будет наоборот. как бы там ни было, а сортир не останется порожним.
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28.10.2022 11:31
+9
Комусь жаль генерала Лапіна?
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28.10.2022 11:39
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28.10.2022 11:29 Відповісти
Кароче, котять бочку на САМОГО. *****.
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28.10.2022 11:30 Відповісти
товарищам генералам пора начинать мочить товарищей фсбшников в сортирах. иначе будет наоборот. как бы там ни было, а сортир не останется порожним.
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28.10.2022 11:31 Відповісти
Цього воіна всіх часів і народів - кадирку --- на передок .
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28.10.2022 11:32 Відповісти
Щиро бажаємо вам повторення 1917-го.
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28.10.2022 11:39 Відповісти
Комусь жаль генерала Лапіна?
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28.10.2022 11:39 Відповісти
Отщипенцы, руки прочь от Сергея Кожебековича!!!
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28.10.2022 11:41 Відповісти
Кожедубовича. Он же рюзьге витязь
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28.10.2022 11:45 Відповісти
на самом деле Кожухетовича
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28.10.2022 18:45 Відповісти
Гризіть один одного, пітараси запоребрикові.
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28.10.2022 11:42 Відповісти
Пока слабо. Должны начать валить друг друга.
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28.10.2022 11:42 Відповісти
Два ублюдка и подонка "мочат" третьего. Это эпично.
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28.10.2022 11:44 Відповісти
дон-дон от андона ))))
///
вылупки кадырова-дон-дона-андон никогда небыли на фронте в Украине.

Глава чечни ка-дыров утверждает, что трое его сыновей, младшему из которых 14 лет, а старшему 16 лет, посетили линию фронта в Украине.
Но, как оказалось, "украинский фронт" был в Объединенных Арабских Эмиратах.
Судя по видео, которое "слили" в сеть, они приехали на боксерский турнир в Абу-Даби.

https://t.me/AFUStratCom/8784

Во время шоу ка-дыров-младший находился в компании шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
Все бы ничего, но в то же время глава Чечни горячо рассказывал и даже опубликовал видео, что его сыновья, среди которых Адам, отправились воевать в Украину.
22 октября, в день турнира, главный российский "дон-дон" опубликовал видео, где адам привез в Грозный троих украинских пленных. Интересно, что личности "пленных" не были показаны.

https://twitter.com/i/status/1583585335338237952
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28.10.2022 11:44 Відповісти
Кукажуевич тоже не пальцем деланый. Требуем продолжения сериала!
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28.10.2022 11:49 Відповісти
пряма дискредитація другої армію світу (країн третього Світу)
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28.10.2022 11:51 Відповісти
Idiot borba za mesto glavnokondujecego, mozet baran kadyrov na mesto glavnokomadujecego xocet, ili vor povar.Pust mezdu saboj razberajetsia pri pomoci oruzyja.Na meste soigu ja bi udaril po vagnercev i kadyrova vojskam ****** poka jego snimet
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28.10.2022 11:55 Відповісти
там вся кзыл орда законтаченная через опущенных
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28.10.2022 12:01 Відповісти
Це Інсайдер https://theins.ru/news/256471/ The Insider вже писав..В сообщении Кадыров называет одного из основателей ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «братом» и «прирожденным воином».
«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки? Никого не интересует, где он сейчас находится? Никого не интересует, кто его так хорошо прикрывает?»
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28.10.2022 12:05 Відповісти
Навіть коли вони один одного опускати, а не ображати, почнуть що нам від того? Маємо робити свою справу, а не смакувати рашистське лайно. Слава ЗСУ!
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28.10.2022 12:15 Відповісти
"Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість влади чеченських та вагнерівських польових командирів", Джерело:
Теж вважаю - після смерті ***** , кацапію чекає громадянська війна . . Трішки поясню що мене змушує так думати .
По перше - ФСБ і диров це вже зараз - "два пітбулі на ринзі для собачих боїв" , яких на повідках стримує лише ***** , інакше вже б вчепилися .. Виживе лише один . Значна частина генералітету зс рф , теж не забуде ка-диркі його зневажливих висловлювань на свою адресу .
По друге - так звані - руські націоналісти .! Ці навіть до бандерівців не горять такою кипучою ненавистю як до кадировців та інших - чєрножопих ублюдков ( тобто до - неруських національностей рф ) . Почитайте в тєлєгі - Бульбу прєстолов , Джигу на могілє та багатьох інших блогерів націоналістів ,, і подивіться яку ворожнечу вони вже зараз розпалюють проти мусульман та інших - нерузьких паРаші .
Далі - зеки пригожина , цим взагалі все пох ,, ті хто виживе в Україні , зі зброєю вже навряд чи розстанеться , і з нею ж повернеться назад в паРашу ( вже зараз такі випадки є ) . Після цього - холодноє лєто 53 г , здасться забавкою .
Тобто , вже зараз видно - після того як ***** " склеїть ласти " , кацапію чекають - веселі часи . .
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28.10.2022 12:16 Відповісти
Нехай вони пожирають друг дружку,а ми їх всіх заїбаш*мо!
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28.10.2022 12:34 Відповісти
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28.10.2022 12:34 Відповісти
Вася Шевченко f77d76ba зря вы так на на рамзанку дырова . А может быть его сын дроном ночью 🌙 управляет, ну через спутник и с пленными вы его не так поняли, он пленял овец
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28.10.2022 12:51 Відповісти
парочка Twix,не в шоколадІ(шерстЬ і зал...па),кадиров нагадує жін.половий орган,пригожин чол.Як по зоології то все норм,так і має бути.Якщо це початок собачих боїв,також не погано.
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28.10.2022 12:53 Відповісти
Дондон с Пригожиным уверенно идёт на опущение уже опущенной России до уровня африканской недостраны с главным бандитом у власти. Потом оба ещё подеруся за власть и один из них сдохнет в непонятных обстоятельствах. Для простых россиян это будет возможность попробовать жизнь обычного жителя Зимбабве на своей шкуре. С банками для рублей вместо кошелька.
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28.10.2022 13:11 Відповісти
Я думаю, что у Лапина (и у Герасимова, и у Шойгу) все в порядке с миллионами $ на заграничных счетах, с недвижимостью за кордоном. Обеспечены и дети и внуки на десятилетия вперед. Им и "на не на" какая-то борьба с ********* на всю голову Кадыровым и Пригожиным (которая может закончится кровью). Но написать заявление "по собственному" они не могут, т.к. путлер однозначно воспримет это как предательство (со всеми вытекающими). Поэтому им глубоко насрать на "критику" Кадырки и Пригожина. Уволят - только выдохнут с облегчением. И Лапин, и Герасимов, и Шойгу, мне кажется, уже понимают что война проиграна. Но озвучить это не будут никогда. Накуя же им становиться "генералами поражения"? Они даже заинтересованы свалить сейчас по-тихому. Но это решение может принять только путлер. Вот они и молчат, в надежде, что путлер САМ решит их уволить.
Поэтому не стоит ожидать какого-то внутреннего конфликта в мордорской верхушке, который приведет к хаосу в системе управления рашистскими войсками. Выдавать желаемое за действительное ... мы это уже проходили.
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28.10.2022 13:28 Відповісти
****** станвится *********
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28.10.2022 13:45 Відповісти
Российское население мечтающее об "империи" и "величии" по факту отдает себя во власть трех людоедов, готовых жрать, убивать, насиловать и издеваться над этим населением, пока оно это дозволяет делать, пока оно терпит. Трем кровопийцам (Путин+Пригожин+Кадыров) это как раз и надо. Каким образом могут принести "величие" России обыкновенные людоеды?
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28.10.2022 16:18 Відповісти
цього Лапіна задвухсотили вже
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29.10.2022 20:57 Відповісти
 
 