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Російські загарбники вивезли понад 300 дітей із Запорізької області. Їх відмовляються повертати додому, - Федоров

діти,жінки,депортація

Дітей з окупованих територій Запорізької області вивозили до Росії під приводом канікул. Тепер їх відмовляються повертати назад до батьків.

Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю і так їх не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: "Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть. З наступного тижня канікули оголошують в мелітопольських школах і рашисти так само намагаються забрати й мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму тощо", – розповів Федоров.

Він додав, що дітей вивозять на так звані канікули за згодою батьків.

"Вони (окупаційні сили, – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули й вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони (батьки – ред.) їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей", – додав Федоров.

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Топ коментарі
+5
Як я розумію- батьки самі віддавали дітей.
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28.10.2022 13:05
+3
Та там алкаши скорее всего, и на тех детей ваще пох. Кстати заметил тенденцию: молодые пары из благополучных семей бывает долго пытаются сделать ребенка. А алкашихи как из пулемета этих дитят стругают
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28.10.2022 13:14
+2
им на тех детей пох, я имел ввиду.
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28.10.2022 13:15
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Як я розумію- батьки самі віддавали дітей.
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28.10.2022 13:05 Відповісти
На востоке много ватников, это факт. А что может сделать руский солдат с их ребенком? По мнению ваты. Отправить на санаторно курортное лечение и угостить мальчугана шеколадкой
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28.10.2022 13:09 Відповісти
В оон нє? Є в них спецконтора...
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28.10.2022 13:09 Відповісти
батьки такі тупі, чи свідомо віддавали дітей? свідомі, то вороги України, тупі, вони і в африці - тупі... тупі "раби" потрібні всим...
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28.10.2022 13:09 Відповісти
Як можна довіряти злодіям?
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28.10.2022 13:10 Відповісти
300 пар батьків-ідіотів.
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28.10.2022 13:12 Відповісти
Та там алкаши скорее всего, и на тех детей ваще пох. Кстати заметил тенденцию: молодые пары из благополучных семей бывает долго пытаются сделать ребенка. А алкашихи как из пулемета этих дитят стругают
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28.10.2022 13:14 Відповісти
им на тех детей пох, я имел ввиду.
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28.10.2022 13:15 Відповісти
А є ризик діток на органи, для утіх педофілів, для окультних обрядів і чорних мес...
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28.10.2022 13:35 Відповісти
Господи,який жах. Чому вони їх не повертають батькам?😪Нащо вони їм?
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28.10.2022 13:53 Відповісти
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28.10.2022 14:22 Відповісти
Скриншот опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.
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28.10.2022 14:24 Відповісти
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 14:32 Відповісти
Як можна було віддати дитину? Дебіли!!!!
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28.10.2022 15:12 Відповісти
 
 