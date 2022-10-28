Російські загарбники вивезли понад 300 дітей із Запорізької області. Їх відмовляються повертати додому, - Федоров

Дітей з окупованих територій Запорізької області вивозили до Росії під приводом канікул. Тепер їх відмовляються повертати назад до батьків.

Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю і так їх не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: "Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть. З наступного тижня канікули оголошують в мелітопольських школах і рашисти так само намагаються забрати й мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму тощо", – розповів Федоров.

Він додав, що дітей вивозять на так звані канікули за згодою батьків.

"Вони (окупаційні сили, – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули й вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони (батьки – ред.) їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей", – додав Федоров.

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