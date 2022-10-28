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біженці (1762) Держприкордонслужба (5681) кордон (4639) обстріл (27076)

Прикордонники не фіксували масового виїзду українців після російських ударів 10-11 жовтня, - ДПСУ

біженці,переселенці

Українці не їхали масово з країни після масованого ракетного обстрілу України 10-11 жовтня, на кілька днів пасажиропотік навіть знизився.

Як інформує Цензор.НЕТ про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на брифінгу.

"Після масованого ракетного удару з боку Росії ДПСУ не фіксувала масового перетину кордону громадянами України на виїзд.

Навпаки, після 10-11 числа (жовтня, - ред.) ми помітили, що показники (пасажиропотік, - ред.) знизився до 75 тисяч на добу".

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У ДПСУ додавли, середньодобовий перетин кордону коливається на рівні 80-90 тисяч громадян в обидва боки. Переваги виїзду над в’їздом в Україну немає, показник коливається у межах 50 на 50.

Нагадаємо, 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракети, 45 збиті ППО. Понад сто об'єктів пошкоджено в 12 областях. У деяких регіонах були тимчасові перебої з електро та водопостачанням.

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Уривок з вистави:
Дійова особа 1:
(кричить у слухавку) "...інформація і звіт за 10-те жовтня відсутні. В чому причина? Продублюйте лист!";
Дійова особа 2:
(з іншої лінії) "хм... звилинку... Дійсно - нічого немає... Стоп. Так, в цей день ракетні удари були і цілий день не було світла! Ми просиділи у бомбосховищі...";
Дійова особа 1:
"Так, справді... Начебто цілий день з нашого життя рашисти вирвали...
(пауза, і про себе)
А в наших на фронті - кожен день такий вирваний. Щоби у нас тут життя було... ".

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28.10.2022 14:33 Відповісти
Суцільна брехня.
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28.10.2022 14:38 Відповісти
Ну чому ж. Більшість тих, хто хотів виїхати - вже виїхали. А решті, хто все ще думає чи вагається - потрібно вже щось більше, ніж такі обстріли.
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28.10.2022 15:09 Відповісти
Ця контора завжди була лайном. Особливо її "власна безпека".
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28.10.2022 16:35 Відповісти
 
 