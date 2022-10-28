Українські військові вже використовують дрони-камікадзе, які отримали від партнерів, - Повітряні сили

Українські військові успішно використовують дрони-камікадзе на полі бою. Очікуються декілька комплектів новітніх ударних дронів Switchblade 600.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпілотна авіація стала невід'ємним чинником у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу Bayraktar TB 2. У нас є дрони-камікадзе також уже, надані нам нашими партнерами, вони використовуються. І очікуємо вже новітній дрон – мали ми Switchblade 300, і вже нам партнери будуть передавати декілька комплектів ударних БПЛА Switchblade 600. Це теж новітній БПЛА, який має дуже потужні тактико-технічні характеристики і, сподіваємося, дуже гарно зарекомендує себе в бойових діях в Україні", - повідомив Ігнат.

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