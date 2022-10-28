Останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.
"Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні - це насправді найсерйозніша ескалація з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою тепер вже незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою — усе це є найбільшою ескалацією з початку війни", - заявив він.
За словами генсека, Захід у цій ситуації має посилити підтримку України.
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