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Останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останніми тижнями відбулась найбільша ескалація у війні Росії проти України з 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю програмі Conflict Zone на Deutsche Welle.

"Те, що ми спостерігали за останні тижні та дні - це насправді найсерйозніша ескалація з моменту вторгнення у лютому. Бо якщо скласти разом їхню мобілізацію та сили, які вони зараз можуть відправити на фронт, з їхньою частковою тепер вже незаконною анексією частини української території та небезпечною ядерною риторикою — усе це є найбільшою ескалацією з початку війни", - заявив він.

За словами генсека, Захід у цій ситуації має посилити підтримку України.

Читайте: НАТО посилює присутність у Східній Європі через агресію Росії, – Столтенберг

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Найбільша була - коли перли з усіх доріг колонами. Зараз вже немає тієї кількості техніки.
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28.10.2022 14:54 Відповісти
«За словами генсека, Захід у цій ситуації має посилити підтримку України» - основний посил з промови генсека.
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28.10.2022 15:00 Відповісти
Знову бла..бла...
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28.10.2022 15:01 Відповісти
а
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28.10.2022 15:09 Відповісти
Щоб ція єскалація була менше вам треба встати зі стула)
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28.10.2022 15:10 Відповісти
Запустіть люсю абдристовича, воно знає коли закінчиться гаряча фаза війни.
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28.10.2022 15:13 Відповісти
Все це відбувається після великого ктайського хуралу - великий кормчій отримує третій полюс, ***** з засрашкою будуть варитись самі в третьому світі, мінусовий полюс. Поживний побачим
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28.10.2022 17:15 Відповісти
Зброї більше Україні не давали, а ескалація все одно відбулася. Тож справа мабуть в іншому...
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28.10.2022 17:25 Відповісти
 
 