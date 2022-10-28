УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11632 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 275 17
Держприкордонслужба (5681) кордон (4639)

У пропуску за кордон щодня відмовляють майже 150 особам, – Держприкордонслужба

дпс,кордон

Українські прикордонники щодня відмовляють у пропуску за кордон близько 150 особам, переважно чоловікам призовного віку.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоденно прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд у середньому 150 особам, більшу частину яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження в пропуску через кордон", - сказав представник ДПСУ.

За словами Демченка, прикордонники також щодня затримують десятки порушників, які намагаються незаконно перетнути державний рубіж: хтось на "зеленій" ділянці, а хтось - через пункти пропуску з підробленими документами.

Загалом з 24 лютого поза пунктами пропусків затримано майже 7000 порушників. Ще понад 3300 осіб зупинено в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи у інший незаконний спосіб, поінформував речник ДПСУ.

Він зазначив, що поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагаються перетнути кордон на ділянці з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску - на кордоні з Угорщиною та Польщею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З України не випускатимуть на навчання за кордон студентів, аспірантів та докторантів до кінця війни, – Держприкордонслужба. ДОКУМЕНТ

Крім того, прикордонники у взаємодії з іншими правоохоронними органами викривають схеми незаконного переміщення осіб, уже припинено діяльність більш як 80 таких груп.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Поржали - тепер захищайте державу.
Нічого закордоном ховатись.
показати весь коментар
28.10.2022 14:58
+7
Так виборці Зеленського ж казали що хоч поржуть і якщо війна то втічуть за кодрон по безвізу здобутим Порохом, але тепер їх Зеленський даже не відпускає втікти
показати весь коментар
28.10.2022 15:01
+6
Облом їм.
Я б їх першими у військо призивала. Мусять захистити свій вибір. А то про гроші думають.
показати весь коментар
28.10.2022 15:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поржали - тепер захищайте державу.
Нічого закордоном ховатись.
показати весь коментар
28.10.2022 14:58 Відповісти
Так виборці Зеленського ж казали що хоч поржуть і якщо війна то втічуть за кодрон по безвізу здобутим Порохом, але тепер їх Зеленський даже не відпускає втікти
показати весь коментар
28.10.2022 15:01 Відповісти
Облом їм.
Я б їх першими у військо призивала. Мусять захистити свій вибір. А то про гроші думають.
показати весь коментар
28.10.2022 15:04 Відповісти
Ви теж у ту муйню політтехнічну вірите??? Таке гонять ті, хто не те щоб закінчував хоч щось з нахилом в математику, статистику..там навіть за теорією вірогідністю такі відсоткі нереальні..

а якщо тупо сісти з калькуляторами та підрахувати..то 73 відсотки - то було з немовлятами й померлими
показати весь коментар
28.10.2022 15:35 Відповісти
73 відсотки з тих, хто голосував, отак люди, які ігнорують голосування, дають можливість здійснюватися таким подіям - обрати коміка президентом а потім отримати війну
показати весь коментар
28.10.2022 16:36 Відповісти
Почну з 1939. В Чехословаччині президент був комік? В Фінляндії, Польщі, Латвії,Литві, Естонії... Афганістані... Молдові, Грузії...?
показати весь коментар
28.10.2022 16:47 Відповісти
Ви не зрозуміли..тут тему качають - що не 43% населення, а 73% населення за зебила голосувало..за його кіносики-відосики..за преза чесного, що живе у хрущобі і на лісапєті їздить на роботу
показати весь коментар
28.10.2022 17:30 Відповісти
А ті що взагалі не прийшли чимось кращі?
Думайте вже!
показати весь коментар
28.10.2022 17:14 Відповісти
то я думаю..але про поржали, 73% і таке інше - дістали..самим не набридло?
показати весь коментар
28.10.2022 17:24 Відповісти
Набридло. Але вони ж продовжують ржать.
показати весь коментар
28.10.2022 18:01 Відповісти
Вам їх намалювали - а Ви віру маєте тим блазням..
показати весь коментар
28.10.2022 18:15 Відповісти
Заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції: що кажуть в НАЗК
«Рішення, які дозволяють виїзд чоловіків та військовозобов'язаних осіб за кордон готувались поспіхом і спричинили їхню низьку якість.
Ситник НАБУ

а заград отряди в кількості 60+ тис на кордонах з ЕС виконуют злочини накази
показати весь коментар
28.10.2022 15:32 Відповісти
А тепер уяви, як до України будуть ставитися в ЄС, якщо до них ще привалить 3-5 млн трутнів, яких потрібно буде утримувати. До речі це буде коштувати європейським платникам податків додаткові 4-5 млрд євро на місяць. Може хай краще європейці шлють сюди ті 4 млрд, як це вони роблять зараз?!
показати весь коментар
28.10.2022 18:03 Відповісти
 
 