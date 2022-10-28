У пропуску за кордон щодня відмовляють майже 150 особам, – Держприкордонслужба

Українські прикордонники щодня відмовляють у пропуску за кордон близько 150 особам, переважно чоловікам призовного віку.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щоденно прикордонники відмовляють у перетині кордону на виїзд у середньому 150 особам, більшу частину яких становлять чоловіки, які підпадають під обмеження в пропуску через кордон", - сказав представник ДПСУ.

За словами Демченка, прикордонники також щодня затримують десятки порушників, які намагаються незаконно перетнути державний рубіж: хтось на "зеленій" ділянці, а хтось - через пункти пропуску з підробленими документами.

Загалом з 24 лютого поза пунктами пропусків затримано майже 7000 порушників. Ще понад 3300 осіб зупинено в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи у інший незаконний спосіб, поінформував речник ДПСУ.

Він зазначив, що поза пунктами пропуску порушники найбільш активно намагаються перетнути кордон на ділянці з Румунією та Молдовою, а в пунктах пропуску - на кордоні з Угорщиною та Польщею.

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Крім того, прикордонники у взаємодії з іншими правоохоронними органами викривають схеми незаконного переміщення осіб, уже припинено діяльність більш як 80 таких груп.