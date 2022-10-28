УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11632 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
8 664 35
громадянство (1058) окупація (6532) Запорізька область (3349) Федоров Іван (640)

Окупаційна влада оголосила, що мешканці анексованих територій Запорізької області 30 жовтня автоматично стануть громадянами Росії, - Федоров

федоров

Російська влада заявила, що всі мешканці, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області, з 30 жовтня автоматично стають громадянами РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Мета окупантів традиційна - залякування та примусова мобілізація жителів. Їм не вдалось нав’язати рашистські паспорти - люди масово відмовились брати в руки "вовчі квитки". Тож окупанти вдаються до більш примітивних методів: не питаючи людей, автоматично пригнічують їхню волю. Проте будь-які укази, пропаганда та намагання рашистів є нікчемними, як і вони самі. Й не мають жодних юридичних наслідків", - розповів Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вивезли понад 300 дітей із Запорізької області. Їх відмовляються повертати додому, - Федоров

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Кріпосне право по кацапські-дєрєвня с душами.Тільки Запоріжжя це вам не мокшандія болотна,тому кацапи можуть своє куряче "громадянство"засунути собі в одне місце
показати весь коментар
28.10.2022 15:19
+15
...А Бєлгородської гр.України?
показати весь коментар
28.10.2022 15:16
+14
Рабсейская федерация может лишь автоматически пойти на**й
показати весь коментар
28.10.2022 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...А Бєлгородської гр.України?
показати весь коментар
28.10.2022 15:16 Відповісти
Нафіга вони нам?
показати весь коментар
28.10.2022 15:36 Відповісти
...для територій, а з громадянством - потім визнаємо НЕгромадянами (є така категорія у країн Балтії)
показати весь коментар
28.10.2022 15:40 Відповісти
Тобі територій мало, москалику?
показати весь коментар
28.10.2022 15:42 Відповісти
Брянськ, Белгород, Курск, Ворнеж, Ростоа та Кубань етнічні українські землі !!! їх треба забрати насад додому після позвалу паРаші ***** !!!
показати весь коментар
28.10.2022 15:54 Відповісти
Щасти тобі, імперець-кацап.
показати весь коментар
28.10.2022 16:02 Відповісти
Та ну їх нафіг! Там мізки промиті на покоління вперед! Хочете, хоб вони нам потім Януковичів обирали?
показати весь коментар
28.10.2022 17:02 Відповісти
в Белгороде разве выдают паспорта Украины? Можно шутить на эту тему, только как минимум 50% населения Украины уже пользуются паспортами рефии имея паспорт Украины . И это не смешно.
показати весь коментар
28.10.2022 16:20 Відповісти
Прям таки 50, может 95%, тебя ********** врать научил приписывать?
показати весь коментар
28.10.2022 16:56 Відповісти
- Куме! А в чому різниця між отриманням громадянства в Росії, та інших країнах світу?
- У всьому світі громадянство отримують індивідуально та добровільно, а в Росії - насильно і натовпом!
показати весь коментар
28.10.2022 19:28 Відповісти
асвабадители куевы
показати весь коментар
28.10.2022 15:16 Відповісти
Ага, завтра они вырыгнут, что жители Флориды автоматически станут гражданами лаптестана...
показати весь коментар
28.10.2022 15:25 Відповісти
Хрен вам.
показати весь коментар
28.10.2022 15:18 Відповісти
Кріпосне право по кацапські-дєрєвня с душами.Тільки Запоріжжя це вам не мокшандія болотна,тому кацапи можуть своє куряче "громадянство"засунути собі в одне місце
показати весь коментар
28.10.2022 15:19 Відповісти
Кацарылые заявления можно посылать сразу нах вместе с ними.
показати весь коментар
28.10.2022 15:21 Відповісти
Рабсейская федерация может лишь автоматически пойти на**й
показати весь коментар
28.10.2022 15:25 Відповісти
Абьявлялі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
показати весь коментар
28.10.2022 15:32 Відповісти
Після того, як розвалився совок, на його руїнах ще років з десять ходили паспорти громадянина ссср.
В Україні цю назву колишньої держави перекреслювали і ставили штамп "Україна" і користувались цим паспортом, допоки не отримували український.
Тож, не далекий той день, коли мешканці вже мабудь колишньої рашистської пітьми носитимуть паспорти громадян з перекресленою назвою "рф"...
показати весь коментар
28.10.2022 15:35 Відповісти
Мало що вони кажуть...
Орки зайшли в лютому в село Загальці біля Бородянки....підійшли до однієї хати,кажуть власникам: виселяйтесь,переписуйте на нас хату,тепер ми будем в ній жить....і де тепер тії орки?Херсонці чекають на звільнення від рашистів,вони не виїхали з різних причин.
В моїй громаді під Києвом виїхали майже всі мешканці на початку березня...але 20 стареньких людей таки залишилися....
показати весь коментар
28.10.2022 15:39 Відповісти
Человек стекломоя перепил, надо отнестись к его высеру с пониманием.
показати весь коментар
28.10.2022 15:50 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 15:53 Відповісти
Ну эта Фигня уже ни в какие юридические ворота не лезет
показати весь коментар
28.10.2022 16:00 Відповісти
Так і не треба її туди пхати. Ця заява максимум потягне на розгляд психіатрів.
показати весь коментар
28.10.2022 16:03 Відповісти
Це для того, аби чоловіків "поставіть под ружьйо", а жінок з дітьми вивезти у московитські *****, бо за місяць чи раніше вони все одно полишать захоплені території.
показати весь коментар
28.10.2022 16:04 Відповісти
как в 90е, все кто находился на территории рф насильно огражданили .
показати весь коментар
28.10.2022 16:09 Відповісти
Не фантазуй! Я поїхав з Росії в грудні 92-го Ні про яке "громадянство" мова не йшла А в Україні ми з дружиною паспорти українські отримали тільки в кінці 95-го!
показати весь коментар
28.10.2022 19:33 Відповісти
в 1991 г после распада ссср все кто был зарегистрирован на той территории стали автоматически гражданами.
показати весь коментар
28.10.2022 20:57 Відповісти
Точно? А чому ж тоді від мене та дружини не вимагали виходу з громадянства Росії? Ми офіційно з"явилися на території України в січні 1993 року Жили за радянськими паспортами (точніше - дружина Я вже український паспорт відразу отримував) Дружина за ним влаштувалася на роботу За ним же стала на облік в медзакладі За ним же віддала одну дитину до школи а другу - до дитсадка Я ж з січня 1993 року був призначений на офіцерську посаду в ЗСУ І не було ніяких претензій стосовно громадянства! (А як я міг-би це зробить будучи громадянином Росії?) Штамп "Україна" в паспорт отримали тільки в кінці 1993 року
(До речі - Декларацію про державний суверенітет Росія проголосила в червні 1992 року І як же я міг стать громадянином Росії в 1991 році коли юридично (як суверенна держава) Росія не існувала, а була РСФСР, яка свого власного громадянства не мала? )
показати весь коментар
28.10.2022 21:14 Відповісти
кто уехал , того не огражданили, а кто там работал тот получил. Сейчас тоже не очень то и требуют выхода из гражданства рф. С 2014 имеющие паспорта Украины имеют и паспорт рф. Их просто трудно вычислить и они не признаются, что имеют.
показати весь коментар
28.10.2022 21:26 Відповісти
Тебе "виматюкать"? Як могла людина отримать громадянстяк во Російської федерації якщо в 91-му році не існувало юридично такого державного утворення "Російська федерація"? Була РСФСР, що не мала власного громадянства! Ти з ким сперечаєшся? Я курсову роботу в юракадемії писав з питань громадянства! Якраз в ті часи!
показати весь коментар
28.10.2022 21:31 Відповісти
Фашисти.
показати весь коментар
28.10.2022 16:14 Відповісти
Дали паспорт и винтовку и послали на убой.
показати весь коментар
28.10.2022 16:57 Відповісти
Роздача громадянства як фантиків - це ознака бананової держави.

Заможні країни громадянство не роздають.
показати весь коментар
28.10.2022 17:19 Відповісти
Даже Алоизович до такого не додумался,хотя и оккупировал 3/4 Европы,а ведь могли французы с датчанами, норвежцами,югославами,греками и пр. стать гражданами IIIРейха..У путлера и ко очередной заскок с"гражданством" под бурные аплодисменты россиянского сброда
показати весь коментар
28.10.2022 19:49 Відповісти
да цель их мобилизировать просто....
показати весь коментар
28.10.2022 22:57 Відповісти
 
 