Окупаційна влада оголосила, що мешканці анексованих територій Запорізької області 30 жовтня автоматично стануть громадянами Росії, - Федоров

Російська влада заявила, що всі мешканці, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області, з 30 жовтня автоматично стають громадянами РФ.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мета окупантів традиційна - залякування та примусова мобілізація жителів. Їм не вдалось нав’язати рашистські паспорти - люди масово відмовились брати в руки "вовчі квитки". Тож окупанти вдаються до більш примітивних методів: не питаючи людей, автоматично пригнічують їхню волю. Проте будь-які укази, пропаганда та намагання рашистів є нікчемними, як і вони самі. Й не мають жодних юридичних наслідків", - розповів Федоров.

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