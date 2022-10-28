Окупаційна влада оголосила, що мешканці анексованих територій Запорізької області 30 жовтня автоматично стануть громадянами Росії, - Федоров
Російська влада заявила, що всі мешканці, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області, з 30 жовтня автоматично стають громадянами РФ.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мета окупантів традиційна - залякування та примусова мобілізація жителів. Їм не вдалось нав’язати рашистські паспорти - люди масово відмовились брати в руки "вовчі квитки". Тож окупанти вдаються до більш примітивних методів: не питаючи людей, автоматично пригнічують їхню волю. Проте будь-які укази, пропаганда та намагання рашистів є нікчемними, як і вони самі. Й не мають жодних юридичних наслідків", - розповів Федоров.
Топ коментарі
+19 Olga Mansika
показати весь коментар28.10.2022 15:19
+15 vsbu vsbu
показати весь коментар28.10.2022 15:16
+14 Chandler Bing
показати весь коментар28.10.2022 15:25
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Будь ласка, зачекайте...
- У всьому світі громадянство отримують індивідуально та добровільно, а в Росії - насильно і натовпом!
В Україні цю назву колишньої держави перекреслювали і ставили штамп "Україна" і користувались цим паспортом, допоки не отримували український.
Тож, не далекий той день, коли мешканці вже мабудь колишньої рашистської пітьми носитимуть паспорти громадян з перекресленою назвою "рф"...
Орки зайшли в лютому в село Загальці біля Бородянки....підійшли до однієї хати,кажуть власникам: виселяйтесь,переписуйте на нас хату,тепер ми будем в ній жить....і де тепер тії орки?Херсонці чекають на звільнення від рашистів,вони не виїхали з різних причин.
В моїй громаді під Києвом виїхали майже всі мешканці на початку березня...але 20 стареньких людей таки залишилися....
(До речі - Декларацію про державний суверенітет Росія проголосила в червні 1992 року І як же я міг стать громадянином Росії в 1991 році коли юридично (як суверенна держава) Росія не існувала, а була РСФСР, яка свого власного громадянства не мала? )
Заможні країни громадянство не роздають.