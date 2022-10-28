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тепломережа (118) електроенергія (6014) Авдіївка (2339) вода (1168)

В Авдіївці залишаються дві тисячі мешканців. У місті немає ні світла, ні газу, ні тепла

авдіївка

В Авдіївці Донецької області немає цілих будівель. Всі щонайменше пошкоджені, а багато зруйновані повністю. У місті залишається дві тисячі мешканців.

Про це заявив очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "FREEДОМ", інформує Цензор.НЕТ.

"Немає електрики, немає газу, й не буде. Тепла теж немає, бо тепло в місто подавалося Авдіївським коксохімом, який уже остаточно розбитий, і навряд чи його відновиш. Мобільного зв'язку немає, одну вежу запускаємо на кілька годин на добу через генератор", - розповів міський голова. 

За словами мера, є проблеми з логістикою: складно завезти ліки та продукти. Щоб дати людям технічну воду, на кілька годин вмикають свердловину. Питну воду привезти немає можливості через постійні обстріли.

В Авдіївці, за даними Барабаша, залишаються трохи менш ніж дві тисячі мешканців. Він також наголосив, що у місті немає цілих будівель. Всі щонайменше пошкоджені, а багато зруйновані повністю.

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28.10.2022 15:27 Відповісти
МНЯСО НЕ ХОЧЕ ПЕРЕТВОРИТИСЬ НА ГУЛЯШ !!!!
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28.10.2022 15:34 Відповісти
Жив собі жив (наркот скоріш за все) - і тут раз переворот мозку
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Алеж скуштували "житя по бахатому,як на расєє"!
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28.10.2022 15:28 Відповісти
"Рюський мир" пришёл.
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Є знайомі тут, в Миколаєві. З Авдієвки поїхали з початком бойових дій ще в 14-му. Питаю якось, навалюють? - Та ні, відповідають, нормально. Так а чого сюди приперлись? - Бо роботи немає.
Один перед війною поїхав назад, бо дружина померла і 4 дітей зостались. Другий тут. Питаю, як зараз? - Та пи..ць повний, усе в руїни.
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28.10.2022 18:13 Відповісти
 
 