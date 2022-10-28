В Авдіївці залишаються дві тисячі мешканців. У місті немає ні світла, ні газу, ні тепла
В Авдіївці Донецької області немає цілих будівель. Всі щонайменше пошкоджені, а багато зруйновані повністю. У місті залишається дві тисячі мешканців.
Про це заявив очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "FREEДОМ", інформує Цензор.НЕТ.
"Немає електрики, немає газу, й не буде. Тепла теж немає, бо тепло в місто подавалося Авдіївським коксохімом, який уже остаточно розбитий, і навряд чи його відновиш. Мобільного зв'язку немає, одну вежу запускаємо на кілька годин на добу через генератор", - розповів міський голова.
За словами мера, є проблеми з логістикою: складно завезти ліки та продукти. Щоб дати людям технічну воду, на кілька годин вмикають свердловину. Питну воду привезти немає можливості через постійні обстріли.
В Авдіївці, за даними Барабаша, залишаються трохи менш ніж дві тисячі мешканців. Він також наголосив, що у місті немає цілих будівель. Всі щонайменше пошкоджені, а багато зруйновані повністю.
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