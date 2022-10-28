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зерно (3092) корабель (1594) Одеса (5321) порт (2016) Мінінфраструктури (2060)

28 жовтня з портів Великої Одеси вийшло 6 суден зі 180 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури

зерно,корабель

У межах "Зернової ініціативи" сьогодні, 28 жовтня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 180 тис. тонн агропродукції Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Як зазначається, серед них балкер LINA з 25 тис. тонн кукурудзи для Єгипту.

"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки", - повідомили в міністерстві. 

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А як же ... Іран потрібно нагодувати у першу чергу.
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28.10.2022 15:41 Відповісти
Самая читаемая новость на цензоре так всем интересно, а сколько же вывезли сегодня, почти, как Антоновский мост.... .
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28.10.2022 15:52 Відповісти
конкретніше! Знову зелька іранців підгодовує за їх ракети на літак МАУ й "мопеди-шахеди" для рашки!!?????
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28.10.2022 16:20 Відповісти
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28.10.2022 17:20 Відповісти
 
 