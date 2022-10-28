28 жовтня з портів Великої Одеси вийшло 6 суден зі 180 тис. тонн агропродукції, - Мінінфраструктури
У межах "Зернової ініціативи" сьогодні, 28 жовтня, з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 180 тис. тонн агропродукції Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
Як зазначається, серед них балкер LINA з 25 тис. тонн кукурудзи для Єгипту.
"З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 9,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки", - повідомили в міністерстві.
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Алекс Ростиков
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