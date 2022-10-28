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декларація (1379) протокол (58) Герега (65) Ситник (862) НАЗК (1669) Гузенко Максим (5)

У НАЗК склали адмінпротоколи на нардепів Герегу і Гузенка за недостовірні дані в декларації за 2020 рік

назк

Заступник Голови НАЗК Артем Ситник склав адміністративні протоколи стосовно двох народних депутатів України Максима Гузенка та Олександра Гереги через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації за 2020 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграм-каналі Національне агентство з питань запобігання корупції.

За результатами повної перевірки декларацій, яку провело НАЗК, складено протоколи стосовно:

- Максима Гузенка, який не вказав квартиру в місті Суми, що належить його малолітнім дітям на підставі договору дарування, укладеного ним як їхнім11 представником. Також народний депутат не зазначив вартість п’яти транспортних засобів, які йому належать.

Також читайте: Нардепи часто сприяють незаконному перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками, - Ситник

- Олександра Гереги, який не зазначив відомості про вчинені ним два разові видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У зв’язку з виявленими ознаками адміністративного правопорушення складено протоколи за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протоколи направлено на розгляд суду.

Загалом з травня 2022 року НАЗК склало вже п’ять адмінпротоколів стосовно народних депутатів через внесення ними до декларації недостовірних відомостей. Нагадаємо, що раніше було складено та направлено до суду протоколи стосовно народних депутатів Миколи Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.

Читайте: НАЗК склало щодо мера Чернігова Атрошенка два протоколи

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И шо?
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28.10.2022 15:49 Відповісти
Що значить адмінпротокол...
Ось те що не вказують та приховують і тре вилучати на користь громади !
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28.10.2022 16:04 Відповісти
кто вылучит Тёма? я вас умоляю не смешите мои тапочки ...ну разве что в свой карман или возьмет традиционно обедами в кабаках...
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28.10.2022 16:15 Відповісти
Олександр Герега той що чоловік Галини, ті що власники Епіцентру, які відкрили у Криму мережу маркетів "Новацентр К" і ті що маєть грошенята в Edlagor Enterprises Limited...

ні..не чули..

та дайте тим бідосям штаф у 51 мінімадку..і зелені краями з ними розійдуться
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28.10.2022 16:24 Відповісти
В Крыму экспроприированы активы, связанные с Зеленским и... национализировано имущество украинского нардепа Гереги вместе с сетью строительных гипермаркетов «Новацентр», которые работали все время.

Шта??? Работали все время? В оккупированном Крыму? У народного депутата Украины все же был работающий, до последнего времени, бизнес в Крыму. Ну, да. Главное всегда давать голоса власти в ВР. Тогда власть не заметит этот актив и закроет глаза на работу магазинов во время эпидемии короновируса и многое другое. А теперь ждём заявление, что это другое и историю про патриотизм тех, у кого бизнес в аннексированном Крыму. Нет слов.

Б.Береза
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28.10.2022 22:56 Відповісти
Ге ж...
Склероз - то така пічалька...
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28.10.2022 18:52 Відповісти
аха..нічого не болить, а кожен день щось новеньке))
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28.10.2022 23:34 Відповісти
можете уявити собі як ця тітка та дядько поржали з тих протоколів НАЗК.
скоріше здохне ***** ніж у нас почнуться реально боротися проти гузанутих гарег.
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28.10.2022 18:58 Відповісти
 
 