У НАЗК склали адмінпротоколи на нардепів Герегу і Гузенка за недостовірні дані в декларації за 2020 рік

Заступник Голови НАЗК Артем Ситник склав адміністративні протоколи стосовно двох народних депутатів України Максима Гузенка та Олександра Гереги через зазначення ними недостовірних відомостей у декларації за 2020 рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує в телеграм-каналі Національне агентство з питань запобігання корупції.

За результатами повної перевірки декларацій, яку провело НАЗК, складено протоколи стосовно:

- Максима Гузенка, який не вказав квартиру в місті Суми, що належить його малолітнім дітям на підставі договору дарування, укладеного ним як їхнім11 представником. Також народний депутат не зазначив вартість п’яти транспортних засобів, які йому належать.

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- Олександра Гереги, який не зазначив відомості про вчинені ним два разові видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

У зв’язку з виявленими ознаками адміністративного правопорушення складено протоколи за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протоколи направлено на розгляд суду.

Загалом з травня 2022 року НАЗК склало вже п’ять адмінпротоколів стосовно народних депутатів через внесення ними до декларації недостовірних відомостей. Нагадаємо, що раніше було складено та направлено до суду протоколи стосовно народних депутатів Миколи Тищенка, Романа Мулика та Олексія Кузнєцова.

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