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електроенергія (6014) ДТЕК (1947)

У ДТЕК готують нові графіки віялових відключень у Києві - до 6 годин без світла

світло

У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Як інформужє Цензор.НЕТ, про це Суспільному в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

"Вони (графіки, - ред.) не будуть приємними. Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження", - сказав Сахарук.

Він зазначив, що ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

Читайте: Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

"Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. Із цим є також певні технічні складності - в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота", - розповів гендиректор компанії.

Дмитро Сахарук також пояснив, чому не в усіх будинках вимакають світло. За його словами, є будинки, в яких розташовані об'єкти критичної інфраструктури. Тому відключати їх від електроенергії не можна.

Читайте: "Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області (оновлено)

"Вони вмонтовані просто в будинок. Наприклад, зв'язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури - водопостачання, теплопостачання. Всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв'язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканними ми намагаємося", - зазначив Дмитро Сахарук.

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Топ коментарі
+30
Особенно много прое..бали с мая 2019 года по 24 февраля 2022 года.
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28.10.2022 16:53
+25
Лучше бы хоть одна власть озадачилась вопросом, что вообще такое этот "ДТЕК" и каким образом стратегические объекты попали в руки одного "бизнесмена" с весьма сомнительным прошлым.
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28.10.2022 16:42
+23
Сподобалося...

І не ропщіть!!!
ЗЄ ж не втік і страждає кожен день. От їсть у каміна канапе з чорною ікрою і страждає за кожного з вас.

А вам тільки трошки без грошей та світла потерпіти треба.
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28.10.2022 16:42
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Якщо немає окремої лінії електропередачі, то це не «критичний об'єкт інфраструктури», а фікція.

На проспекті Науки світло завжди є у будинку із Форою, АТБ, а ЕКО-маркет відключають. Також не відключають Науки 11 (там ЖЕК).
Також освітлюються від мережі вуличного освітлення бігборди реклами ти численні кіоски.
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28.10.2022 19:33 Відповісти
Хватит брюзжать, раньше терпели и сейчас потерпите, устроили свару словно олигархи первый раз вас нагибают.
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28.10.2022 20:16 Відповісти
6 часов? ЖК в Соломенском район, уже 12 часов без света.
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28.10.2022 21:06 Відповісти
дебилы не справляются три фазы-ноль-нейтраль перекинуть по ВН
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28.10.2022 22:15 Відповісти
Не триндіть, бо серце стане!
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28.10.2022 22:29 Відповісти
Ви ще щось маєте щось проти Зе актора ? Посидіть в темряві, подумайте над своєю поведінкою 🤓
Памятаю як в карантин не можна було демонстрації проводити проти Зе, бо він дуже хвилювався за здоровля людей 😆
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28.10.2022 22:39 Відповісти
Це виходить у бубочки будуть падати рейтинги, бо люди не будуть у прайм тайм дивитися єдиний гімномарафон. Тоді може запропонувати Zeкоманді, аби на стовпах розвішували радіо і люди слухали от советского інформбюро останні новини про досягнення найвеличнішого
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29.10.2022 10:03 Відповісти
Звертаюсь до редакторів Цензор: поясніть читачам що таке "віялові відключення"? Може даже знаєте "автора" цьго дебільного виразу?
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29.10.2022 12:44 Відповісти
Ві́ялове вимкнення, або віялові відключення (англ. Rolling blackout)
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29.10.2022 13:36 Відповісти
В принципі всі неприємні наслідки можна звести до нуля просто використовуючи акумулятори, навіть на 7Ah + світлодіоди. Ціна питання 300 грн. Не розумію, чому 90% ларьочників біля метро торгують с кишеньковим ліхтариком і чому цілі райони без світла взагалі, все геть чорне.
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29.10.2022 14:40 Відповісти
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