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окупація (6532) Енергоатом (1609) Росатом (207) Запорізька АЕС (1355)

Лише близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракт з "Росатомом". З майже 6 тисяч працівників станції, - Енергоатом

аес,запорізька

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

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Більшість працівників, що нині перебувають на станції мають проукраїнську позицію. Вони продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

"Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", - зазначили в компанії. 

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Топ коментарі
+5
Всі хто підписав контракт позбавити громадянства і конфіскат майна їх і їх родин.Не треба мені казати про важко.Наші хлопці гинуть там на нулі.
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28.10.2022 16:55
+3
Наші хлопці та дівчата гинуть по всій території України- якщо ти не знав.
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28.10.2022 16:57
+2
Шо ти мелеш...
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28.10.2022 17:18
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Всі хто підписав контракт позбавити громадянства і конфіскат майна їх і їх родин.Не треба мені казати про важко.Наші хлопці гинуть там на нулі.
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28.10.2022 16:55 Відповісти
Наші хлопці та дівчата гинуть по всій території України- якщо ти не знав.
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28.10.2022 16:57 Відповісти
Вітаю ти номінат на самий безглуздий і тупий комент сьогодення ! Для тебе тупенького нуль це зона бойових дій яка і є по всій країні.
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28.10.2022 16:59 Відповісти
Шо ти мелеш...
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28.10.2022 17:18 Відповісти
Вітаю ти другий !Сьогодні я бачу в дурці вихідний
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28.10.2022 17:19 Відповісти
Люди живут под постоянным страхом за себя и свою семью, нельзя их осуждать за то,что они подписывают контракт под дулом пистолета. Очень интересно, те кто перед войной ничего не сделал,что бы Энергодар защитить ,люди с вилами рашистов встречали, те у нас в Киеве герои, каждый день с патриотичной речью выступают, вы там держитесь на окупированых территориях, а тех кого на этих территориях уже 8 месяцев катуют у нас враги
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28.10.2022 17:05 Відповісти
Люди теж в окупації живуть під страхом смерті.Хлопці в окопах під обстрілами і гинуть.Не потрібна оця риторика про страх.У кожного свій вибір .Оце люди під страхом це виправдання зраді і боягузства....Саме простіше лапки в верх і находити виправдання і звалювати на когось або на щось.Ні ! Ми воюємо з страшним ворогом і помахом руки звільнення не буде..Вся країна працює на ЗСУ
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28.10.2022 17:18 Відповісти
Як би ти був в окупації, то таке б не писав!
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28.10.2022 17:50 Відповісти
СБУ розбереться.
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28.10.2022 16:55 Відповісти
Закінчиться війна - приїдеш на екскурсію подивишся.
Шість енергоблоків по 1000МВатт - це тобі не китайський бензогенератор на дві кінських сили.
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28.10.2022 17:20 Відповісти
"Казарма на казарму...Калмыки срочнику отхерячили ножом четыре пальца"https://t.me/Donbas_Operativniy/13785
В Волгоградской в/ч в результате разборок призывнику изувечили руку, а офицеру разбили нос. С такими темпами самоутилизации план пуйла по могилизации будет выполняться очень долго.
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28.10.2022 16:58 Відповісти
Решиа ще просто не встигла
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28.10.2022 17:13 Відповісти
 
 