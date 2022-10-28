Лише близько сотні працівників ЗАЕС підписали контракт з "Росатомом". З майже 6 тисяч працівників станції, - Енергоатом

Протягом двох тижнів російські загарбники роблять усе, щоб примусити персонал Запорізької АЕС підписати контракти з фейковим підприємством АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", яким керує "Росатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Окупанти вдаються до тиску й маніпуляцій, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти. Проте ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість із тих, хто це зробив, "погодилися" під тиском загарбників. Ще 4300 проукраїнських працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться в повідомленні.

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Більшість працівників, що нині перебувають на станції мають проукраїнську позицію. Вони продовжують чинити спротив окупантам і максимально відтягують процес підписання зрадницьких контрактів.

"Звісно, серед тих, хто вже зголосився працювати на загарбників, є і добровольці, зокрема й з керівного складу станції. Свої дії вони мотивують здебільшого бажанням обійняти високі керівні посади у фейковій структурі та отримати дивіденди від загарбників. Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення її під повний контроль України", - зазначили в компанії.

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