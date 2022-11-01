Метінвест вшанує хвилиною мовчання пам’ять 501 загиблого на війні співробітника і членів їхніх родин

24 лютого розпочалася повномасштабна військова агресія російської федерації проти України. Підприємства Групи Метінвест, що розташовані біля лінії фронту, відразу опинилися на передньому краї спротиву ворогові. З першого дня війни компанія почала допомагати мирним жителям, співробітникам та Збройним Силам України.

На жаль, за вісім місяців війни родині Метінвесту довелося заплатити величезну ціну в боротьбі за свободу та незалежність України. 501 працівник компанії та члени сімей співробітників загинули внаслідок бойових дій. Серед них 140 людей, які віддали життя, захищаючи Україну в лавах ЗСУ, та 361 мирний житель. На жаль, серед загиблих – 22 дитини працівників Метінвесту, наймолодшому з них не виповнилося і року.

Завдяки героїзму фахівців компанії вдалося убезпечити міста на лінії фронту від екологічної катастрофи. Виробництво на підприємствах у Маріуполі та Авдіївці було вчасно призупинено та законсервовано. Нажаль, найбільше співробітників загинуло саме у Маріуполі та Авдіївці. Не оминули сумні новини Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам’янське, Покровськ та інші міста. Родини загиблих отримали матеріальну та психологічну допомогу від компанії.

31 жовтня, на 250-й день війни, задля вшанування пам’яті загиблих на всіх підприємствах Групи Метінвест під час зустрічей із колективами проведуть хвилину мовчання.

Також за перші вісім місяців війни 593 співробітники та члени їхніх сімей було поранено. Крім матеріальної допомоги, компанія докладає зусилля для швидкого одужання членів нашої великої родини. Постраждалим надають медичну допомогу в межах гуманітарних ініціатив та страхових програм, що діють для всіх співробітників Групи.

Додамо, що вже 7000 працівників Метінвесту стали до лав Збройних Сил України та продовжують захищати країну від агресора. Компанія забезпечує мобілізованих співробітників особистими засобами захисту – касками та бронежилетами.

Докладніше про роботу Групи Метінвест та її допомогу співробітникам, мирним жителям і ЗСУ за 250 днів війни читайте на медіаресурсах компанії 31 жовтня.

Перемога буде за нами. Слава Україні!