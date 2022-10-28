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МВФ (3051) США (20990) фінансування (3013) Денис Шмигаль (4397)

Україна планує наступного року залучити $20 млрд від США та МВФ, - Шмигаль

шмигаль

Україна планує у наступному році отримати від США та Міжнародного валютного фонду (МВФ) 20 млрд доларів.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для покриття дефіциту бюджету наступного року Україна потребує від партнерів 38 млрд доларів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні 1,5 млрд євро щомісячно. Ми щиро вдячні за таку позицію. Решту коштів (це понад 20 млрд доларів) Україна планує отримати від США та МВФ. За цими напрямками роботи є значний прогрес", - повідомив Шмигаль.

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Прем'єр підкреслив, що під час зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою вони домовились якнайшвидше пройти всі підготовчі етапи, аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з Фондом не пізніше першого кварталу 2023 року.

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Топ коментарі
+11
А нагадай мені хто посилав МВФ вжопу.
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28.10.2022 18:28
+6
Планует он, б***ть. Как дал бы...
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28.10.2022 18:35
+4
не Україна потребує.. а ви загребущі...
Україна де в тому переліку того, на що ви плануєте витратити мільярди???
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28.10.2022 18:39
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А нагадай мені хто посилав МВФ вжопу.
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28.10.2022 18:28 Відповісти
Планует он, б***ть. Как дал бы...
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28.10.2022 18:35 Відповісти
не Україна потребує.. а ви загребущі...
Україна де в тому переліку того, на що ви плануєте витратити мільярди???
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Цікаво, Шмигаль розуміє, що нікуди він вже не спригне, не зійде з поїзда і не сховається?

За ці гроші і він, і ЗЄ будуть як піддослідні щури під цілодобовим спостереженням.

І кожен їх рух записується, щоб бути виставленим разом з рахунком після війни. І не Україні, а їм особисто.
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28.10.2022 18:50 Відповісти
Коломойші, фірташі, пінчуки, новинські, боголюбські та власники ОБЛ ЕНЕРГО ТА ГАЗІВ, не отримають чергові списання «боргів» на млрд грн від Уряду Шмигаля ???
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28.10.2022 19:04 Відповісти
Як тут не згадати про актрису порнофільмів яка готова приймати з будь якої сторони у будь якій кількості. У карми дивне почуття гумору.
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28.10.2022 20:03 Відповісти
Це ж які гарні дорогі в Україні будуть.....🤣🤣🤣
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28.10.2022 20:32 Відповісти
Як оте кварталівське кодло висміювали Порошенка ,показуючи того з простягнутою рукою перед ЄС,США,та МВФ...
Тепер бєніна шайка,розваливши економіку країни,планує красти з західної допомоги...
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28.10.2022 20:43 Відповісти
Ви краще скажіть, коли військові отримають зарплати? Про премії вже промовчим. Мала бути 9-10 числа, немає. Думали добре, мабуть до свята дадуть, до 14 жовтня, знов немає. Сьогодні 28 жовтня. Ви там нічого не переплутали? Покидьки, собі мабуть вчасно виплати робите.
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28.10.2022 22:19 Відповісти
 
 