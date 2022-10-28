Україна планує наступного року залучити $20 млрд від США та МВФ, - Шмигаль
Україна планує у наступному році отримати від США та Міжнародного валютного фонду (МВФ) 20 млрд доларів.
Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Для покриття дефіциту бюджету наступного року Україна потребує від партнерів 38 млрд доларів. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над тим, аби надавати Україні 1,5 млрд євро щомісячно. Ми щиро вдячні за таку позицію. Решту коштів (це понад 20 млрд доларів) Україна планує отримати від США та МВФ. За цими напрямками роботи є значний прогрес", - повідомив Шмигаль.
Прем'єр підкреслив, що під час зустрічі з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою вони домовились якнайшвидше пройти всі підготовчі етапи, аби перейти до нової повномасштабної програми співробітництва з Фондом не пізніше першого кварталу 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Україна де в тому переліку того, на що ви плануєте витратити мільярди???
За ці гроші і він, і ЗЄ будуть як піддослідні щури під цілодобовим спостереженням.
І кожен їх рух записується, щоб бути виставленим разом з рахунком після війни. І не Україні, а їм особисто.
Тепер бєніна шайка,розваливши економіку країни,планує красти з західної допомоги...