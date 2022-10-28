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НАБУ (4983) корупція (4615) САП (2164) Цигикал (89) підозра (690)

САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу

цигикал

Ексголову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала викрили на корупції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

У п’ятницю, 28 жовтня, НАБУ та САП повідомили колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.

Дії всіх осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

Також читайте: Колишнім та чинним посадовцям НКРЕКП повідомлено про підозру у справі "Роттердам+", - САП

"Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему "заміни" голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер", - ідеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+25
Людина Авакова. МВС (У складі Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України знаходиться з грудня 2012 року. До цього періоду відомство було у прямому підпорядкуванні. Адміністрація ДПСУ була створена в 2003 році і є правонаступником Держкомітету у справах охорони державного кордону України.)
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
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28.10.2022 18:57
+14
зейло вже посивіло? мабуть від коксу
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28.10.2022 18:39
+11
Та ладна! 😁 Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв! 😊Не зраєте новітньої історії? Якісь знання у вас вибіркові!
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28.10.2022 20:26
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зейло вже посивіло? мабуть від коксу
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28.10.2022 18:39 Відповісти
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28.10.2022 19:05 Відповісти
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 вірм. Արսեն Բորիսի Ավակով, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 2 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Азербайджанська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український політичний і громадський діяч вірменського походження. Колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр МВС України (27 лютого 2014 - 15 липня 2021), перепризначений 29 серпня 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , звільнився з посади 15 липня 2021

помилочка...... юра.
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28.10.2022 19:06 Відповісти
ой та ладно , ти вже 10 хв не забанений
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28.10.2022 18:57 Відповісти
правильно - таких ботів як ти треба рубати на корню
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28.10.2022 19:36 Відповісти
кацап , не шифруйся під чужим прапором - іди цілуй ікону і спати
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28.10.2022 19:41 Відповісти
тобто те що ти свинособака ти не заперечуєш?
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28.10.2022 19:44 Відповісти
пля ну ти і дибіл , загугли про свинарчуків , тобі методичку не обновили - ми їм за клістрони все пробачили
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28.10.2022 19:49 Відповісти
Ну какой же истинно православный русский не любит жополизательную тему, такую родную и любимую для всех русских гомосеков.
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28.10.2022 19:51 Відповісти
Людина Авакова. МВС (У складі Міністерства внутрішніх справ, Державна прикордонна служба України знаходиться з грудня 2012 року. До цього періоду відомство було у прямому підпорядкуванні. Адміністрація ДПСУ була створена в 2003 році і є правонаступником Держкомітету у справах охорони державного кордону України.)
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
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28.10.2022 18:57 Відповісти
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 вірм. Արսեն Բորիսի Ավակով, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 2 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1964 1964 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83 Баку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Азербайджанська РСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) - український політичний і громадський діяч вірменського походження. Колишній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністр МВС України (27 лютого 2014 - 15 липня 2021), перепризначений 29 серпня 2019 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] , звільнився з посади 15 липня 2021
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28.10.2022 19:01 Відповісти
та не сци , прийде пора і Нікіфорова розпитають (новиє ліцца ) , до речі щось пропав хлопчина , не видно ніде . Ну не страшно він ж підімяв під себе весь трафік авто з Америки
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28.10.2022 19:14 Відповісти
Зараз зешобла дасть держсвну нагороду та обміняє для піару на несчасних полонених
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28.10.2022 19:21 Відповісти
Більш не цигикатиме, чи цигикатиме в іншому теплому місці?
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28.10.2022 18:40 Відповісти
Хто тільки з паркетних лампасників та їх заступників, не «наживався» на Кордоні України…
Михайло Коваль мабуть, краще може розповісти ніж Литвин…
Усі президенти та СБУ теж знали і знають про це і нічого не хотіли робити і не роблять!!
Про таку корупцію і дипломати усіх країн знають, що оточують Україну!!!
Жоден лампасник не відповів за це!!

Литвина навідь відправив Порох у дипломати за кордон, як Зеля Тарана!!!
Питання, - Чому ми не в НАТО???, риторичне. !!
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28.10.2022 18:42 Відповісти
а куди відправив Порох Миколу Литвина ?

здається тільки у відставку.

чи тобі аби перднути ?
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28.10.2022 19:19 Відповісти
Хто? Аваков?
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28.10.2022 19:13 Відповісти
Відколи це аваківські стали пецінськими? 🤔
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28.10.2022 19:17 Відповісти
Та ладна. Забули новітню історію реформізма? Минулий начальник погранців Назаренко випадково захропів під час видатної промови гетьмана і на наступний день був звільнений по стану здоров'я, а призначили його ж заступника указом президента. До чого тут партнер по потужній як ніколи коаліції?
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28.10.2022 19:41 Відповісти
Та ладна! 😁 Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв! 😊Не зраєте новітньої історії? Якісь знання у вас вибіркові!
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28.10.2022 20:26 Відповісти
Ви вважаєте, що при минулій владі підрахунок голосів залежав лише від підтримки чи не підтримки якихось окремих чиновників, а не від волі народу? Я з вами згоден
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28.10.2022 22:19 Відповісти
Я ж кажу, що ви фактами новітньої історії вертите, як циган Сонцем! 😁 Порошенко міг впливати, як політик на все, а Аваков на своє відомство впливати не міг! 😊 Не читаєте класиків української політики?

"Український олігарх Ігор Коломойський https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&frags=pl%2Cwn заявив в інтерв'ю Bihus.Info, що вони не були партнерами щодо вибору Володимира Зеленського, але обидва знаходяться у його «фан-клубі».

«Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)», - зазначив Коломойський.

Він припустив, що Аваков почав «вболівати» проти Порошенка після так званої «справи рюкзаків Авакова», в якій фігурував син міністра. Сам Коломойський назвав цю справу «висмоктаною з пальця».
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28.10.2022 22:28 Відповісти
"Якби авпківські топили за Петра, то Зєлєнскій точно вибори б не виграв!"
Висновок: при Петрі результати виборів залежали від мусорів, а не народу. Квод ерат демонстрантум
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29.10.2022 08:19 Відповісти
😁 У вас гарна міна при поганій грі! 😊
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29.10.2022 10:42 Відповісти
Самі собі суперечите: "при Петрі вибори щалежали від мусорів". Але виграв Зєлєнскій. Отже Петро мурорами не керував, чи сам собі вогрог? Риторичне запитання. До речі, я не писав, шо вибори залежали від мусорів. Бо з двох фанів клубу Зєлєнского мусором з великою натяжкою можна ввадати Авакова і точно не модна вважати Коломойського. 😊 Тому мож твердження було, що вибори заледали від олігархів, якими є обидва. До речі, прокоментуйте, як так сталося, що розбавлений громадянства (нібито) Коломойський в Украхні, а позбавленого громадянства Корбана в Україну не впускають? Хоча наявність як мінімум трьох паспортів Коломойський на камеру визнав сам (ізраїльський і кіпрмький до українського), а наявність ще одного паспорта у Корбана так і не доведена? 😊 І не маніпулюйте людьми. Тут це не проходить. 😊
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29.10.2022 10:52 Відповісти
Підозру? Москалі такі питання вирішують простіше: https://donpress.com/news/28-10-2022-v-krymu-sluchayno-pogibla-izvestnaya-rossiyskaya-propagandistka "В Крыму "случайно" погибла известная российская пропагандистка"
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28.10.2022 18:45 Відповісти
Людина Авакова?!...
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28.10.2022 18:52 Відповісти
Схема як світ стара.
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28.10.2022 18:55 Відповісти
Всіх ексів можна сміливо тріпати ,, там буде за що ,, аби бажання було змінити щось на краще
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28.10.2022 18:55 Відповісти
Місце хлібне -- а наша людина спокуси не витримує .
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28.10.2022 18:56 Відповісти
Надіюсь що вже закордоном ?
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28.10.2022 18:59 Відповісти
__"погранец"(?) кинул Погранцов .
Упырь шуруповский ...__
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28.10.2022 19:00 Відповісти
#територія_оточена_прикордонниками
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28.10.2022 19:16 Відповісти
адміни сайту пишуть, що це Цигикал; але в інфі СБУ - жодної букви про конкретного підозрюваного...
Потрібне посилання хоч на когось! Наприклад, хоча би такого змісту: "нам точно відомо, що це Цигикал; нам про це доповів наш кріт в нетрях СБУ"
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28.10.2022 19:34 Відповісти
Все проходило під прикриттям авакова і володі Боневтіка. Прикордонники під прямим підпорядкуванням авакяна(собакова), а собаков, чи рюкзаков під прямим Боневтіка і строк - 1-ше певріччя, а це кінець червня і булава у Володі і відповідальність за все у Володі Боневтіка.
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28.10.2022 19:39 Відповісти
Був такий чесний пречесний цигикал, цілих два роки потужної очолював прикордонників, а потім бац і став злочинцем та корупціонером. І це чарівне перетворення сталося за місяць. За цей же місяць вдалося побудувати більш дешеве житло та напарити його замість дорогого
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28.10.2022 19:46 Відповісти
Який піп-такий прихід. До цього все було нормально, а прийшли мародери і бариги і понеслося. Чи в перший місяць маски і костюми із держрезерва не вкрали? Чи не вкрали весь запас зерна? Чи не "розпиляли" на "великому крадівництві" всю казну?
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28.10.2022 19:58 Відповісти
скільки ще по україні ходе таки зелених зрадників
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28.10.2022 19:54 Відповісти
Я совсем запутался, это обновленное САП и НАБУ копает под Ермака и Зеленского или портновское САП и НАБУ прессует патриотов и копает под Порошенко?
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28.10.2022 19:56 Відповісти
Навколо Львову, ще ющ соромив прикордонників західних областей за хороми.
Ось мені цікаво подивитись на фінансовий стан по базам цих 66 ти прикордонників і членів їх сімей.
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28.10.2022 20:21 Відповісти
там реально повний капєц , ціле село (ну як село) тупо замки (наголос на А) стоять
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28.10.2022 20:31 Відповісти
Бідолашний... мабуть, зарплатня мізерна, семеро дітей, старі батьки та дружина дуже хворі а ліки дорогі...
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28.10.2022 20:33 Відповісти
Розслідувачі Bellingcat, The Insider і Der Spiegel встановили особи росіян, які наводять ракети на цивільні об'єкти в Україні. Як українські спецслужби можуть дістати цих персонажів - про це сьогодні? А також про те, хто роками "кришував" продаж авіаційних двигунів Богуслаєвим, чи видасть Сербія генерала-зрадника Наумова - партнера і друга Баканова, і де подівся сам екс-голова СБУ Баканов.
https://youtu.be/***********
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28.10.2022 20:34 Відповісти
Где предатель баканов , знает100% Зеленский, крышующий своего назначенца черта
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29.10.2022 01:20 Відповісти
 
 