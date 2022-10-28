САП і НАБУ повідомили про підозру ексголові Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу
Ексголову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала викрили на корупції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
У п’ятницю, 28 жовтня, НАБУ та САП повідомили колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн.
Дії всіх осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.
Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.
"Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему "заміни" голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер", - ідеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
помилочка...... юра.
Аваков ніколи не був прибічником Порошенка. Ви заблукали у трьох соснах. Бо забули , навіть, що у Порошенка й близько не було МОНОбільшості. Мусив працювати у постійних склоках з рожевими свинками, файєрами, протестами проти всього й у війні!! Вже час пельку вам стулити. Займіться зеленкою.
Михайло Коваль мабуть, краще може розповісти ніж Литвин…
Усі президенти та СБУ теж знали і знають про це і нічого не хотіли робити і не роблять!!
Про таку корупцію і дипломати усіх країн знають, що оточують Україну!!!
Жоден лампасник не відповів за це!!
Литвина навідь відправив Порох у дипломати за кордон, як Зеля Тарана!!!
Питання, - Чому ми не в НАТО???, риторичне. !!
здається тільки у відставку.
чи тобі аби перднути ?
"Український олігарх Ігор Коломойський https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&frags=pl%2Cwn заявив в інтерв'ю Bihus.Info, що вони не були партнерами щодо вибору Володимира Зеленського, але обидва знаходяться у його «фан-клубі».
«Ми в постійному спілкуванні, ми вважаємо, що це спільна перемога. У нас немає партнерства щодо вибору Зеленського, є фан-клуб Зеленського, тобто ми вболіваємо за Зеленського. Ми за Юлю (Тимошенко - ред.) вболівали. Ми вболівали проти Петра (Порошенка - ред.)», - зазначив Коломойський.
Він припустив, що Аваков почав «вболівати» проти Порошенка після так званої «справи рюкзаків Авакова», в якій фігурував син міністра. Сам Коломойський назвав цю справу «висмоктаною з пальця».
Висновок: при Петрі результати виборів залежали від мусорів, а не народу. Квод ерат демонстрантум
Упырь шуруповский ...__
Потрібне посилання хоч на когось! Наприклад, хоча би такого змісту: "нам точно відомо, що це Цигикал; нам про це доповів наш кріт в нетрях СБУ"
Ось мені цікаво подивитись на фінансовий стан по базам цих 66 ти прикордонників і членів їх сімей.
https://youtu.be/***********