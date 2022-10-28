Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн доларів. ПЕРЕЛІК

Пентагон виділить новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Міноборони США Cабрина Сінгх.

NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo — Paul McLeary (@paulmcleary) October 28, 2022

До пакету увійдуть:

Боєприпаси для HIMARS;

500 снарядів високоточної керованої артилерії;

Системи дистанційного протитанкового мінування;

Легкі транспортери HMMWV;

Стрілецька зброя/боєприпаси.

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