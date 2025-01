Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на 275 млн доларів. ПЕРЕЛІК

Пентагон виділить новий пакет військової допомоги для України на суму $275 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Міноборони США Cабрина Сінгх.

NEW: US announces a $275 million drawdown of military stocks for Ukraine: more HIMARS ammo, 155mm shells, 125 Humvees, 2.7 million rounds of ammo