УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11665 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 546 5
Луганщина (4811) визволення (561) розвідка (3804)

У результаті операції з визволення селища Невське знищено 34 окупанти, 3 взято в полон, - ГУР

розвідка,гур

Група "Кедр" Головного управління розвідки Міністерства Оборони України 23 жовтня за участі 5 роти 66 бригади Збройних Сил України визволила селище Невське Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Головне управління розвідки МО України.

Як зазначають у відомстві, у ході блискавичної наступальної операції українські оборонці розбили переважаючі сили окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища.

Розвідники взяли в полон трьох російських "контрактників", військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

Також дивіться: Бійці ССО встановили прапор України в Невському Луганської області. ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці наші захисники , щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
28.10.2022 19:52 Відповісти
Ви просто неймовірні!!! Безмежна повага і подяка нашим Захисникам!!!
показати весь коментар
28.10.2022 19:53 Відповісти
Слава ЗСУ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️🍀🍀🍀
показати весь коментар
28.10.2022 20:24 Відповісти
дякуємо хлопці....чудове співвідношеня
показати весь коментар
28.10.2022 20:48 Відповісти
 
 