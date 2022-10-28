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G20 (320) Канада (2112) саміт (723) Трюдо Джастін (333)

Трюдо на саміті G20 збиратиме проукраїнську коаліцію: "Путінській воєнній машині не можна дозволити функціонувати безкарно"

трюдо

Під час саміту Великої двадцятки наступного місяця Канада зосередиться на зміцненні міжнародної проукраїнської коаліції.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу у Вінніпезі на з’їзді Конгресу українців Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли я вирушу на цьогорічний саміт G20, то одним із моїх завдань разом із найближчими друзями буде згуртування наших союзників та упевнення в тому, що світ притягує Росію до відповідальності", - сказав Трюдо.

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Він наголосив, що "путінській воєнній машині не можна дозволити функціонувати безкарно". "Канада продовжить робити усе можливе для притягнення до відповідальності Путіна та його прибічників, які брали участь у незаконному та невиправданому вторгненні в Україну", - зазначив прем’єр-міністр.

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Топ коментарі
+8
поважуха за таку позицію
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28.10.2022 20:48
+4
і шо-расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда...
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28.10.2022 20:51
+3
Це не ненадовго скоро i там дicтане копняка пiд свiй свинячий хвicт.
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28.10.2022 20:55
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28.10.2022 20:48 Відповісти
Ага, за №20 в G20 числиться РФія.
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28.10.2022 20:48 Відповісти
і шо-расєя впєрдє била єсть і будєт всєгда...
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28.10.2022 20:51 Відповісти
Це не ненадовго скоро i там дicтане копняка пiд свiй свинячий хвicт.
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28.10.2022 20:55 Відповісти
Для чого ж вони такого гондураса приглашают .
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28.10.2022 20:52 Відповісти
Трюдо ублюдок хуже Путина в 10 ра
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28.10.2022 21:01 Відповісти
Просто интересно чем. Я живу в Украине ты судя по флагу в Канаде. Не в обиду в кратце.
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28.10.2022 21:05 Відповісти
Коррупция, злоупотребление властью просто направо и налево как и на россии Путин хотя бы лгбт у себя гоняет, а тут быть сидором в почёте.
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Канада хорошая страна с кучей возможностей, но трюдо так быстро все это уничтожает как никому раньше не удавалось
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28.10.2022 21:10 Відповісти
Брехло ти і срань кацапська
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29.10.2022 00:34 Відповісти
Это ты ублюдок , а хуже ***** нет в мире не одного диктатора , убийцы , садиста,
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29.10.2022 00:57 Відповісти
При "пороху" була антипутінська коаліція яку "зелені" вдало поховали.
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28.10.2022 21:13 Відповісти
Кремлівського пі@ дора і кривавого злочинця , пора запросити
в Гаагу , а не саміт G20 😡
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29.10.2022 00:37 Відповісти
А цікаво було б побачити, як його там всі "поимели"... та і взагалі чи ще поїде
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29.10.2022 06:46 Відповісти
 
 