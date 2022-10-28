Трюдо на саміті G20 збиратиме проукраїнську коаліцію: "Путінській воєнній машині не можна дозволити функціонувати безкарно"
Під час саміту Великої двадцятки наступного місяця Канада зосередиться на зміцненні міжнародної проукраїнської коаліції.
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час виступу у Вінніпезі на з’їзді Конгресу українців Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли я вирушу на цьогорічний саміт G20, то одним із моїх завдань разом із найближчими друзями буде згуртування наших союзників та упевнення в тому, що світ притягує Росію до відповідальності", - сказав Трюдо.
Він наголосив, що "путінській воєнній машині не можна дозволити функціонувати безкарно". "Канада продовжить робити усе можливе для притягнення до відповідальності Путіна та його прибічників, які брали участь у незаконному та невиправданому вторгненні в Україну", - зазначив прем’єр-міністр.
Будь ласка, зачекайте...
в Гаагу , а не саміт G20 😡