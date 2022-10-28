"Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Белоруссию", - перехоплення ГУР. АУДIО
Військовий РФ розповів другу про запланований відступ з Миколаївського напрямку та можливу передислокацію до Білорусі.
Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит нах#й в Россию. Отдаем все позиции, все, п#здец. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Разь#бывают по всм направлениям, #баный в рот, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Белоруссию мы. Сейчас вот соберут всех туда" , - розповідає окупант.
Загарбник у розпачі, що доведеться відступати.
"Сколько здесь на нашем Николаевском направлении умерло народа, сколько бл#дь. Это п#здец сколько. Тысячи людей отдали жизнь, чтоб забрать эту территорию. А по итогу, бл#дь, отдаем ее так просто. Братан, ты бы видел, что здесь происходит. Это п#зда, нах#й, какое здесь очко. Про#бали все на свете, нах#й. А дальше че будет? Всю Россию отдадим?", - жаліється рашист.
Будь ласка, зачекайте...
Мені цікаво - яку "базу" вони підведуть під цей "аншлюс"? Мабуть, як і у випадку з мадярами та німцями у 1944 році - проголосять, що Лука "зрадив союзника по ОДКБ і готував сепаратні переговори з НАТО по капітуляції БРСР (а то й переході на його бік) Цікаво - а хто буде "білоруським Салаші"?
Рашису повірити, себе занапастити!!
Пильнуйте себе !!!
Пильнуймо Україну !!!
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Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/pogibshim-na-ukraine-vydelili-besplatnyy-uchastok--1536456
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/pod-volgogradom-torzhestvenno-prostyatsya-s-pogibsh-1536321
Ігнорувати такий варіант однаково не можна, соссіяни вже продемонстрували що логіка це не зрозуміле для них слово.
вот вы сами посудите: где это видано чтобы разведывательная информация в открытую выкладывалась в сети!
тогда получается в сбу или провокаторы и дебилы 🤣🤣🤣 или то и другое
А ця розмова - проста деза для наших. Гадаю є розумні люди у ВСУ щоб не вірити у цю беліберду.
хоча і на півночі треба чекати провокацій.