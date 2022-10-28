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армія рф (16180) Білорусь (7836) розвідка (3804) перехоплення (347)

"Николаевское направление все собирается и уходит нах#й в Россию, говорят, заходить будем через Белоруссию", - перехоплення ГУР. АУДIО

Військовий РФ розповів другу про запланований відступ з Миколаївського напрямку та можливу передислокацію до Білорусі.

Про це в перехопленні Головного управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше направление Николаевское ночью все собирается и уходит нах#й в Россию. Отдаем все позиции, все, п#здец. Я не верил до последнего, пока не приехал командир дивизиона подполковник и это не сказал. Разь#бывают по всм направлениям, #баный в рот, ничего сделать не можем. Но, говорят, заходить будем через Белоруссию мы. Сейчас вот соберут всех туда" , - розповідає окупант.

Загарбник у розпачі, що доведеться відступати.

"Сколько здесь на нашем Николаевском направлении умерло народа, сколько бл#дь. Это п#здец сколько. Тысячи людей отдали жизнь, чтоб забрать эту территорию. А по итогу, бл#дь, отдаем ее так просто. Братан, ты бы видел, что здесь происходит. Это п#зда, нах#й, какое здесь очко. Про#бали все на свете, нах#й. А дальше че будет? Всю Россию отдадим?", - жаліється рашист.

Також дивіться: "Здесь хохлы наступление готовят. Будем отступать, если успеем, если нет, то всем хана", - перехоплення ГУР розмови російського окупанта на Херсонщині. АУДIО

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Топ коментарі
+82
Через жопу вони заидут .
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28.10.2022 20:54
+80
Всі орки жаліються що їх пиз**ть в Україні , матки , чмобіки …. Але ніколи не чув в «перехватах» одного питання « якого х@я вони тут роблять»
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28.10.2022 20:57
+72
Брешуть, скритно заходять до Снігурівки і в Херсон. Думають, що наші поведуться на цю муйню?
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28.10.2022 20:57
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Через жопу вони заидут .
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28.10.2022 20:54 Відповісти
так через канал-анал...
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28.10.2022 20:58 Відповісти
Бухе кацапчурня, ледь валякає язиком, будує з себе матросова і мересьева в одному флаконі
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28.10.2022 22:02 Відповісти
Саме через жопу ці уйобки й народилися.
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28.10.2022 20:58 Відповісти
Деза.
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28.10.2022 21:09 Відповісти
Кацапи дійсно скоро підуть.наші влаштували там тир.
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28.10.2022 21:31 Відповісти
Так оно же и говорит, что будут заходить через жопу, т.е. через Белоруссию.
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28.10.2022 21:28 Відповісти
Беларусь и есть ж*па
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28.10.2022 22:27 Відповісти
Всі орки жаліються що їх пиз**ть в Україні , матки , чмобіки …. Але ніколи не чув в «перехватах» одного питання « якого х@я вони тут роблять»
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28.10.2022 20:57 Відповісти
В их искаженном сознании они воюют за свою землю...
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28.10.2022 21:05 Відповісти
Но при этом с их слов косвенно подтверждается, что они не считают, что находятся в России. Он сказал "возвращаемся в Россию". То есть Херсон это не Россия. Ту-дум ту-дум тум.
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28.10.2022 23:47 Відповісти
"Умом россию не понять...."(с) )))
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29.10.2022 01:24 Відповісти
Тока жо пой...
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29.10.2022 08:40 Відповісти
А їм шо ***** скаже те вони й роблять. Ніякій логіці це не піддається...
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28.10.2022 21:27 Відповісти
Брешуть, скритно заходять до Снігурівки і в Херсон. Думають, що наші поведуться на цю муйню?
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28.10.2022 20:57 Відповісти
а може воно необізнане? то нехай йде топиться у Дніпрі!
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28.10.2022 20:59 Відповісти
Намагаються косплеїти Залужного з його ІПСО по контрнаступу на Херсон і справжньою атакою на Харківщині, яка порвала кацапів на британський флаг. Як кажуть, коня кують, а жаба лапу тягне.
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28.10.2022 21:13 Відповісти
Не брешуть,наші й так усе бачать.
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28.10.2022 21:32 Відповісти
Непобедимая вторая в рот ипаная.
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28.10.2022 20:58 Відповісти
...впопубєдоносная!
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28.10.2022 21:16 Відповісти
Деза, херово озвучена
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28.10.2022 20:59 Відповісти
Свалять,причому у найближчі дні.
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28.10.2022 21:33 Відповісти
Скоріше за все дезінформація. Знають, що їх слухають і роблять певні "викиди". Хоча, хто їх козломордих розбере.
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28.10.2022 21:00 Відповісти
Так, саме про це сьогодні і писали. Третє направлення воювати
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28.10.2022 21:04 Відповісти
Пертись другий раз з Эбларуссії, де їх ще в березні роз'*****? Кацапське командування, звісно, недоумки, але щоб настільки? Схоже справді на дезу.
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28.10.2022 21:04 Відповісти
А може то така "многоходовочка"? З Україною не вийшло - прийдеться захоплювать Білорусь! Введуть війська, а потім "бац!", і як в Криму - заблокують білоруські в/ч та інші військові та державні об"єкти, проведуть "рифирендум" по входженню в склад Росії І ВСЕ!!!
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28.10.2022 21:20 Відповісти
А для чого їм це треба? Бульбаші і так їхні на всі 500%
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28.10.2022 22:37 Відповісти
Але ж "За Путіна!" в атаку йти не хочуть! Бо одна справа - годувать кацапів, забезпечувать пальним та ************, надавать техніку, бази та аеродроми для нанесення ударів по Україні, лікувать поранених І зовсім інша - підставлять власний лоб під кулі!
Мені цікаво - яку "базу" вони підведуть під цей "аншлюс"? Мабуть, як і у випадку з мадярами та німцями у 1944 році - проголосять, що Лука "зрадив союзника по ОДКБ і готував сепаратні переговори з НАТО по капітуляції БРСР (а то й переході на його бік) Цікаво - а хто буде "білоруським Салаші"?
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29.10.2022 04:24 Відповісти
тіхановська...
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29.10.2022 08:46 Відповісти
Не виключено! Бо з неї "політик" і "прибічник білоруської незалежності" - "як з гімна - куля!" Побачимо, яким "героєм" стане для білорусів Путін і (головне!) - вона сама, коли за її розпорядженням білорусів кацапи поженуь на бійню!
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29.10.2022 09:22 Відповісти
Вбросы для дезинформации - кто бы ему разрешил такие вопросы так по телефону трындеть . . . Сразу под трибунал у русских загремел бы.
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28.10.2022 21:00 Відповісти
Ще про ФСБ/КДБ згадай!
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28.10.2022 21:02 Відповісти
когда это они слушали того, что им говорят?
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28.10.2022 23:48 Відповісти
Росії нема- віддавати нема чого.
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28.10.2022 21:01 Відповісти
цю кацапську худобу безумовно потрібно всю вбити разом з їх самками, мамками та личинками
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28.10.2022 21:01 Відповісти
нічого не зупиняє, а тебе що турбує? сциш , що тебе хтось *********?
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28.10.2022 21:12 Відповісти
Если их там раз...уют, то они вилимо не понимают, что их ждет на Севере. Там по словам моих знакомых из ВСУ сейчас все настолько подготовлено, что они и на 2 км вглубь не зайдут.
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28.10.2022 21:01 Відповісти
Не верю.
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28.10.2022 21:03 Відповісти
Поїдь - подивися! (Якщо зможеш! Бо "хлопці з лісу" не дрімають - ще на підході "пов"яжуть"!)
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29.10.2022 04:33 Відповісти
Я думаю деза, після стількох дощів полісся для техніки непрохідне, є небезпека взимку коли замерзнуть болота та поля, але накопичення військ буде помітно для розвідки. Я думаю в Херсон перетягують, ***** символіст і буде старатись утримати місто до останнього ваньки...😎
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28.10.2022 21:07 Відповісти
а зебилы опять наблюдают как у границы в беларуси концентрируются войска
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28.10.2022 21:09 Відповісти
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28.10.2022 21:11 Відповісти
путину показали этот снимок, если не монтаж? Красиво и содержательно
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28.10.2022 21:31 Відповісти
Тень от беспилотника есть ,а от президента нет ,фотомонтаж.
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29.10.2022 07:44 Відповісти
Можеш стати не зебілом і вступити до лав ЗСУ. И не будешь смотреть как концентрируются войска.Как же деградировал Цензор в плане комментов,за последние 10 лет,за год.....
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28.10.2022 21:15 Відповісти
не радуйся валенок лапотный, этих дураков там дааавно ждут и спалят вместе с лесами )))
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28.10.2022 21:15 Відповісти
На 5 років😄 тоді з тобою все ясно. Ми всьє такіж напуганиє сразу пабіжалі на польскую граніцу
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28.10.2022 21:15 Відповісти
Чергове брехливе ІПСО від рашистів *****!!!
Рашису повірити, себе занапастити!!
Пильнуйте себе !!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✌️👏👍✊🇨🇦🇪🇺🇱🇹🇯🇵🇺🇸🇹🇷🇩🇪🇦🇿🇮🇩🇳🇴🇨🇿🇫🇮🇸🇪🇪🇪🇬🇧😡‼️🇺🇦⚔️❤️
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28.10.2022 21:16 Відповісти
як вже писав - но пасаран!!!! Батальйон Монако і мабуть Індонезія, тоже - за нас!!!! 🇮🇩🇮🇩👍👍
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28.10.2022 21:43 Відповісти
І все-таки, ти малюєш прапорець Польщі чи Індонезії?
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29.10.2022 06:58 Відповісти
Оце і є результат глибинного зомбування таких тварюк ще з дитинства - воно не задає собі питань, чому він тут, йому вбили в голову, що єдина цінність, за яку він має віддавати життя - це "единая и неделимая". Йому, бачите, "за державу обидно", воно не розуміє, що його так звана "держава" сотні і сотні років будувалася на крові, загарбництві, насильстві, брехні і ненависті. Найгірше те, що такого бездумного бидла там переважна більшість.
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28.10.2022 21:17 Відповісти
Одному.
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28.10.2022 22:39 Відповісти
Спецопєрация ідьот по плану :На Камышинском кладбище определен земельный участок для захоронения погибших при защите Отечества. Об этом сообщила администрация Камышина. На участке с кадастровым номером 34:36:000014:2037 будут хоронить, по желанию родных, погибших военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, противопожарной службы, сотрудников УИН, погибших при прохождении военной службы или умерших в результате увечья или ран, а также от заболевания в мирное время.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/pogibshim-na-ukraine-vydelili-besplatnyy-uchastok--1536456
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28.10.2022 21:24 Відповісти
Банальный слив дезы. Хрен они откуда уходят. Точнее уходят, но мобики заходят. Пот сути ротация идёт. Когда они с харьковского направления сваливали таких разговоров небыли. Была перегруппировкам и жест доброй воли. А тут уже месяц дрочат эту тему. Все пропало караул, разбегаемся! Переигрывают лапти
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28.10.2022 21:25 Відповісти
открою тебе секрет, - у русской группировки на правом берегу нет иного выхода, кроме как собрать монатки и уехать *****. Никаких вариантов
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28.10.2022 21:43 Відповісти
Та да, вже з кінця літа нам це далдичать, але вони все там сидять та сидять.
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28.10.2022 22:58 Відповісти
Понимаешь, взять Херсон, - дело нехитрое. Гораздо важнее уничтожить самую мощную группировку рашистов. Тебе шашечки или ехать?
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29.10.2022 09:31 Відповісти
Залишатися на грудень там для кацапів самогубство
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28.10.2022 21:44 Відповісти
Бо вони не знають як буває в Херсоні взимку.... Особливо коли тумани та мороз... Їм там жаба цицьки дасть...
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29.10.2022 07:55 Відповісти
В підтвердження посу вище:28 октября в Дубовке Волгоградской области состоится прощание с погибшим при выполнении боевой задачи СВО Рустамом Ахмедовым. Информацию об этом по телефону нам подтвердили в администрации городского поселения - г. Дубовка. Торжественная церемония пройдет в пятницу в 11 часов в местном кинотеатре «Красная Звезда» - бойца проводят в последний путь в торжественной обстановке. Проститься с ним придут родные, близкие и все неравнодушные дубовчане. - Дубовчане скорбят вместе с родными и близкими погибшего. Вечная слава герою! - написали земляки Рустама Ахмедова. Ранее мы сообщали, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб старший сержант из Камышина Николай Спирин. Также в последний путь проводили уроженца хутора Семичный Кирилла Смоленцева, погибшего в ходе спецоперации. Парню было всего 20 лет. На родине бойца состоялась торжественная церемония прощания.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/pod-volgogradom-torzhestvenno-prostyatsya-s-pogibsh-1536321
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28.10.2022 21:26 Відповісти
"Ничего зделать не можем" и п#здуем на Киев.

Ігнорувати такий варіант однаково не можна, соссіяни вже продемонстрували що логіка це не зрозуміле для них слово.
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28.10.2022 21:27 Відповісти
Звичайна деза. Навпаки, орки перекидають багато війска на Миколаїв. Недаремно цоьго тижня Залужний був у Миколаїві. Готують орки продовження плану ввх. З фронту хлопці кажуть шо все дуже серьозно.
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28.10.2022 21:28 Відповісти
Что-то нехорошее на Юге задумали россияки,уже и откровенную дезу подкидывают.Буданову надо поднапрячься дабы выяснить настоящий замысел и группировку противника на Южном направлении.Ведение разведки ВСУ сейчас должно быть в приоритете
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28.10.2022 21:29 Відповісти
плешь что-то нехорошее задумала, нужно попытаться разгадать планы негодяев
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28.10.2022 21:39 Відповісти
не надо идиоту приписывать какие-то хитрые мотивы, - он и, правда, просто идиот =)
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28.10.2022 21:42 Відповісти
не определился ватан, - собрался сегодня умирать, - какой же тогда контракт на пять лет? О_О
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28.10.2022 21:41 Відповісти
продлит контракт, смерть свою найдет здесь, орк проклятущий
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28.10.2022 21:41 Відповісти
война - искусство лжи, равно и дезинформации.
вот вы сами посудите: где это видано чтобы разведывательная информация в открытую выкладывалась в сети!
тогда получается в сбу или провокаторы и дебилы 🤣🤣🤣 или то и другое
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28.10.2022 21:46 Відповісти
Москалику, це перехоплення ГРУ.
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28.10.2022 21:49 Відповісти
А для ГРУ це підставили.
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28.10.2022 22:31 Відповісти
Лучше заходить со стороны рублёвки - там до кремля гораздо ближе!
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28.10.2022 21:47 Відповісти
Шо, опять?😂😂
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28.10.2022 22:26 Відповісти
Це іпсо русняве, нікуди вони не уходять, максимум до Нової Каховки і то, для покращення позицій і все. Вони будуть лягати штабелями за Нову Каховку, їм навіть Донецьк\Херсон да і Белгород за великим рахунком не так важливі як Нова Каховка, побачите, це супер стратегічне місце без якого можна ставити хрест на коридор в Крим, воду і тд. Ванга з мене так собі але тут не треба бути супер-генералісімусом щоб бачити очевидне, а якщо навіть я це бачу то в ЗСУ тим паче, тому не зрозуміло на що розраховують однокліткові цими вкидами.
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28.10.2022 22:28 Відповісти
Це дуже проста ДЕЗА. Якщо і буде щось із бульбашів, то тільки відволікаючий маневр. Нікуди вони так просто із миколаєвського напрямку не підуть.
А ця розмова - проста деза для наших. Гадаю є розумні люди у ВСУ щоб не вірити у цю беліберду.
хоча і на півночі треба чекати провокацій.
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28.10.2022 22:30 Відповісти
вброс
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28.10.2022 22:52 Відповісти
ОБС, или вброс
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28.10.2022 23:36 Відповісти
Заходить будете через белоруссию,а обратно будут выносить вперёд ногами. Это если повезёт. А то собачки там уже оголодали.
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29.10.2022 00:52 Відповісти
Потвора ще не навоювалася, мало йому скільки вже zондер-каіврателів за200тилось, воно дебільне ще знищувати когось збирається.
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29.10.2022 05:42 Відповісти
А може трохи почекаємо? Нема чого гадати на кавовій гущі. На відміну від нашого"уряду" в Генеральному штабі не дурні мужики сидять-розгадають і цей кросворд...
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29.10.2022 06:26 Відповісти
 
 