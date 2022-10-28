Мінкульт радить експонувати російські та радянські пам’ятники в музеях, забезпечивши їх розвінчувальною інформацією
Експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендує представляти у музеях пам’ятники та монументи, пов’язані із російською та радянською імперською історією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України
Однак у МІнкульті назвали умову: закликали додавати супровідну інформацію за допомогою мистецьких засобів та інформаційних табличок, які розвінчуватимуть російський ідеологічний міф про те, що подвиг та перемога, наприклад, у Другій світовій війні належать лише росіянам.
Загалом місцеві громади закликають дбати про такі пам'ятники та застосовувати їх у просвітницькій роботі, аби підкреслити роль та героїзм українців й приналежність України до кола націй-переможниць.
"Попри визначну роль українського народу в героїчній боротьбі та перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, його участь системно применшується офіційним російським дискурсом і саме такий підхід популяризується у світі засобами російської пропаганди. Як наслідок, подвиг та перемога у Другій світовій війні приписується лише росіянам", – пояснюють у МКІП.
Водночас якщо немає технічної можливості перемістити до музею вказані об'єкти, їх варто закрити тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання. Це необхідно зробити задля уникнення актів вандалізму, зауважують у Мінкульті.
Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендують усунути маркери радянської мілітаристської пропаганди. Передусім, замінити такі терміни:
- "Велика вітчизняна війна" на "Друга світова війна",
- дати "1941–1945" на "1939–1945".
Також закликають усунути написи "радянська батьківщина" і "радянський народ".
Водночас у відомстві наголошують, що питання демонтажу та перенесення монументальних об'єктів перебуває у правовому полі та має вирішуватися відповідно до чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини.
Будь ласка, зачекайте...
пояснити всім, що, мовляв, це саме Зєлупа є "пабєдітєлєм".
Знищили всі пам'ятники нацистів !Оті свастики,орли,бюстики Шикльгрубера...
Зберегти,так би мовити,для потомків !
Навіть не сумнівався,що українофобське міністерство Ткаченка знайде спосіб зберегти все совково-імперське лайно вісімсотрічного ворога !
Спадщина,сук !!!!
ви б ще свастики в музеях порозвішували, лайдаки.
в хаті мерця про смерть не говорять - років сто усе російське повинно бути під прямою чи непрямою забороною.