Мінкульт радить експонувати російські та радянські пам’ятники в музеях, забезпечивши їх розвінчувальною інформацією

Експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендує представляти у музеях пам’ятники та монументи, пов’язані із російською та радянською імперською історією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України

Однак у МІнкульті назвали умову: закликали додавати супровідну інформацію за допомогою мистецьких засобів та інформаційних табличок, які розвінчуватимуть російський ідеологічний міф про те, що подвиг та перемога, наприклад, у Другій світовій війні належать лише росіянам.

Загалом місцеві громади закликають дбати про такі пам'ятники та застосовувати їх у просвітницькій роботі, аби підкреслити роль та героїзм українців й приналежність України до кола націй-переможниць.

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"Попри визначну роль українського народу в героїчній боротьбі та перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, його участь системно применшується офіційним російським дискурсом і саме такий підхід популяризується у світі засобами російської пропаганди. Як наслідок, подвиг та перемога у Другій світовій війні приписується лише росіянам", – пояснюють у МКІП.

Водночас якщо немає технічної можливості перемістити до музею вказані об'єкти, їх варто закрити тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання. Це необхідно зробити задля уникнення актів вандалізму, зауважують у Мінкульті.

Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендують усунути маркери радянської мілітаристської пропаганди. Передусім, замінити такі терміни:

"Велика вітчизняна війна" на "Друга світова війна",

дати "1941–1945" на "1939–1945".

Також закликають усунути написи "радянська батьківщина" і "радянський народ".

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Водночас у відомстві наголошують, що питання демонтажу та перенесення монументальних об'єктів перебуває у правовому полі та має вирішуватися відповідно до чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини.