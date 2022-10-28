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Міністерство культури (734) музей (438) спадок (22) пам'ятник (922) радянська влада (9) декомунізація (553)

Мінкульт радить експонувати російські та радянські пам’ятники в музеях, забезпечивши їх розвінчувальною інформацією

одеса,катерина,пам'ятник

Експертна рада Мінкульту з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендує представляти у музеях пам’ятники та монументи, пов’язані із російською та радянською імперською історією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України

Однак у МІнкульті назвали умову: закликали додавати супровідну інформацію за допомогою мистецьких засобів та інформаційних табличок, які розвінчуватимуть російський ідеологічний міф про те, що подвиг та перемога, наприклад, у Другій світовій війні належать лише росіянам.

Загалом місцеві громади закликають дбати про такі пам'ятники та застосовувати їх у просвітницькій роботі, аби підкреслити роль та героїзм українців й приналежність України до кола націй-переможниць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція відкрила провадження через демонтаж пам’ятника Пушкіну, - активіст Савчук

"Попри визначну роль українського народу в героїчній боротьбі та перемозі над нацизмом у Другій світовій війні, його участь системно применшується офіційним російським дискурсом і саме такий підхід популяризується у світі засобами російської пропаганди. Як наслідок, подвиг та перемога у Другій світовій війні приписується лише росіянам", – пояснюють у МКІП.

Водночас якщо немає технічної можливості перемістити до музею вказані об'єкти, їх варто закрити тимчасовими конструкціями до подальшого розв'язання питання. Це необхідно зробити задля уникнення актів вандалізму, зауважують у Мінкульті.

Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендують усунути маркери радянської мілітаристської пропаганди. Передусім, замінити такі терміни:

  • "Велика вітчизняна війна" на "Друга світова війна",
  • дати "1941–1945" на "1939–1945".

Також закликають усунути написи "радянська батьківщина" і "радянський народ".

Також читайте: Мінкульт просить ЮНЕСКО припинити будь-яку співпрацю з російськими музеями

Водночас у відомстві наголошують, що питання демонтажу та перенесення монументальних об'єктів перебуває у правовому полі та має вирішуватися відповідно до чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

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Топ коментарі
+13
А пам`ятаєте, як ця гнусава гидота висміювала Порошенка з паспортами рашистів в своєму гівноКварталі 95? А тепер от і сам. Цікаво гівноКвартал буде висміювати зелемського з іранським дроном?
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28.10.2022 21:11
+9
совецко-блаЗЄнська це позиція, а не державницька. Do dupy совкових блаЗЄнів, що не бажають позбутися совка.
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28.10.2022 21:13
+9
Это все нужно уничтожить, пока это хранят, как ценность, до тех пор Россия будет считать Украину своей.
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28.10.2022 21:17
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Стаття з палати №6- про "табуретку".
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28.10.2022 21:03 Відповісти
Виважена державницька позиція- нарешті!
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28.10.2022 21:06 Відповісти
совецко-блаЗЄнська це позиція, а не державницька. Do dupy совкових блаЗЄнів, що не бажають позбутися совка.
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28.10.2022 21:13 Відповісти
А пам`ятаєте, як ця гнусава гидота висміювала Порошенка з паспортами рашистів в своєму гівноКварталі 95? А тепер от і сам. Цікаво гівноКвартал буде висміювати зелемського з іранським дроном?
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28.10.2022 21:11 Відповісти
лайкнула типу всупереч..мені Порох не подобався..зовсім..але обираючи..то - зеленому аж врізати хочу..
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28.10.2022 21:21 Відповісти
А який сенс цієї фотосесії ?
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28.10.2022 21:23 Відповісти
"А який сенс цієї фотосесії ? "
пояснити всім, що, мовляв, це саме Зєлупа є "пабєдітєлєм".
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29.10.2022 00:12 Відповісти
під ту гидоту пів Сибіру китайці не віддадуть..
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28.10.2022 21:17 Відповісти
Это все нужно уничтожить, пока это хранят, как ценность, до тех пор Россия будет считать Украину своей.
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28.10.2022 21:17 Відповісти
От дурні америкоси !
Знищили всі пам'ятники нацистів !Оті свастики,орли,бюстики Шикльгрубера...
Зберегти,так би мовити,для потомків !
Навіть не сумнівався,що українофобське міністерство Ткаченка знайде спосіб зберегти все совково-імперське лайно вісімсотрічного ворога !
Спадщина,сук !!!!
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28.10.2022 21:22 Відповісти
це єврейський мінкульт чи російський але не український.

ви б ще свастики в музеях порозвішували, лайдаки.

в хаті мерця про смерть не говорять - років сто усе російське повинно бути під прямою чи непрямою забороною.
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28.10.2022 22:03 Відповісти
Поради та рекомендації. Ви що зовсім *******? Це міністерство! Воно за законом видає розпорядження та накази. Шо це за муйня? Ви там самі вирішуйте, але ми тут ні до чого, ми лише рекомендували. Пздц блд.
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28.10.2022 22:08 Відповісти
Згадались слова свого діда-"не видіти нам Вкраїни, поки на нашій землі будуть стирчати пам'ятники оцим бовванам", пишу, як дід говорив...
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29.10.2022 06:40 Відповісти
 
 